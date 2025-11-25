Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Orbán ViktorStumpf IstvánMathias Corvinus Collegiumbanvizsga

Orbán Viktor nem mindennapi vizsgán vett részt

Egy korábbi tanára is jelen volt.

Munkatársunktól
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala2025. 11. 25. 20:31
„Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán

A kormányfő egy fotóalbumot is mellékelt bejegyzéséhez, ami arról tanúskodik, hogy a Mathias Corvinus Collegiumban fiatalok előtt beszélgetett Stumpf István politológussal, volt alkotmánybíróval, aki a kormány Stratégiai Tanácsadó Testületének is tagja.

Borítókép: Orbán Viktor az MCC-ben (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

