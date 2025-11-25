Orbán Viktor nem mindennapi vizsgán vett részt

„Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő egy fotóalbumot is mellékelt bejegyzéséhez, ami arról tanúskodik, hogy a Mathias Corvinus Collegiumban fiatalok előtt beszélgetett Stumpf István politológussal, volt alkotmánybíróval, aki a kormány Stratégiai Tanácsadó Testületének is tagja.