Orbán Viktor a Tisza 1300 milliárdos megszorítási tervéről: Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés + videó

A jobboldal az adócsökkentés pártján áll.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 10:31
Nincs új a nap alatt. Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági tervét, amelyből kiderül: az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt.

A kormányfő rámutatott:

két lehetőség közül lehet választani, a baloldal az adóemelés, a jobboldal az adócsökkentés pártján áll.

Az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezet rámutat, hogy Magyar Péter pártja radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze.

A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, és több olyan intézkedést is kilátásba helyeznek, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját, jelentős többletterhek kerülnének a lakosságra és a vállalkozásokra is:

  • a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
  • a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
  • 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal, valamint
  • új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


