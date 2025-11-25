Orbán Viktor a Tisza 1300 milliárdos megszorítási tervéről: Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés + videó

Nincs új a nap alatt. Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés – kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági tervét, amelyből kiderül: az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt.

A kormányfő rámutatott:

két lehetőség közül lehet választani, a baloldal az adóemelés, a jobboldal az adócsökkentés pártján áll.

Az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezet rámutat, hogy Magyar Péter pártja radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A program szerint az államnak évente legalább 1300 milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem növekedésből, hanem kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednék össze.

A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, és több olyan intézkedést is kilátásba helyeznek, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját, jelentős többletterhek kerülnének a lakosságra és a vállalkozásokra is: