Sok embert tenne tönkre Magyar Péterék megszorító csomagja + videó

Magyar Péter és a Tisza Párt a családtámogatások körülbelül 30-32 százalékát vonná ki az emberek életéből – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánypárti politikus megfogalmazása szerint ez ugyanaz lenne, mint amit Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter csinált meg 2002 és 2010 között.
Magyar Péterre utalva Kocsis Máté felidézte: ő akkor jött ki az egyetemről „pont ezzel az idegbeteggel együtt”, aki az évfolyamtársa volt. – Mentségemre legyen mondva, hogy akkor sem szerettük egymást. Most ugyanaz történik, ugyanazt leírják, ugyanazzal a programmal jönnek, akkor miért történne más? – kérdezte.
A frakcióvezető szerint a közzétett dokumentumból kiderült, hogy
a Tisza Párt kivezetné a kivát, eltörölné az ekhót, utóbbi a művészek, a sportolók és az újságírók leggyakrabban választott, könnyített adózási formája.
Erre Magyar Péter azt mondja, hogy ez nem igaz, a Tiszának nincs ilyen programja.
– Nem, nincs, csak összeírta az összes szakértőd a végén a saját kézjegyével. Megint a nyilvánvalót tagadja le. Ahhoz már olyan gátlástalannak kell lenni, hogy az elképesztő. Csak ez sokáig nem tartható, mert belül tudják, hogy ez a program
– mutatott rá Kocsis Máté.
Bokros Lajos sírva kérné a receptet Magyar Pétertől
Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, a megszorításokból ki sem látszó Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.
A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, és több olyan intézkedést is kilátásba helyeznek, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:
- a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
- a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
- 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal, valamint
- új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.
A jelenlegi magyar átlagkeresetűeknek éves szinten akár több százezer forinttal is többet kellene befizetniük.
– olvasható Magyar Péterék súlyos megszorításokat tartalmazó tervezetében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!