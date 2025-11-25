Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Magyar Péterkutyaebkocsis Mátégyed gyerekmacska

Sok embert tenne tönkre Magyar Péterék megszorító csomagja + videó

Csak Gyurcsányék idejéhez hasonlítható terhek rombolnák a magyarok hétköznapjait, ha megvalósulnának a Tisza-megszorítások.

Munkatársunktól
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala2025. 11. 25. 22:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter és a Tisza Párt a családtámogatások körülbelül 30-32 százalékát vonná ki az emberek életéből – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánypárti politikus megfogalmazása szerint ez ugyanaz lenne, mint amit Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter csinált meg 2002 és 2010 között.

Magyar Péterék a kutya- és macska gazdákat sem kímélnék (Fotó: Facebook)

Magyar Péterre utalva Kocsis Máté felidézte: ő akkor jött ki az egyetemről „pont ezzel az idegbeteggel együtt”, aki az évfolyamtársa volt. – Mentségemre legyen mondva, hogy akkor sem szerettük egymást. Most ugyanaz történik, ugyanazt leírják, ugyanazzal a programmal jönnek, akkor miért történne más? – kérdezte. 

A frakcióvezető szerint a közzétett dokumentumból kiderült, hogy

a Tisza Párt kivezetné a kivát, eltörölné az ekhót, utóbbi a művészek, a sportolók és az újságírók leggyakrabban választott, könnyített adózási formája.

Erre Magyar Péter azt mondja, hogy ez nem igaz, a Tiszának nincs ilyen programja. 

– Nem, nincs, csak összeírta az összes szakértőd a végén a saját kézjegyével. Megint a nyilvánvalót tagadja le. Ahhoz már olyan gátlástalannak kell lenni, hogy az elképesztő. Csak ez sokáig nem tartható, mert belül tudják, hogy ez a program 

– mutatott rá Kocsis Máté.

Bokros Lajos sírva kérné a receptet Magyar Pétertől

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, a megszorításokból ki sem látszó Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, és több olyan intézkedést is kilátásba helyeznek, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

  • a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
  • a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
  • 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal, valamint
  • új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

A jelenlegi magyar átlagkeresetűeknek éves szinten akár több százezer forinttal is többet kellene befizetniük.

– olvasható Magyar Péterék súlyos megszorításokat tartalmazó tervezetében.

 

Több tb-t fizetnének az emberek és helyzetbe hoznák a magánegészségügyet

A tervezet értelmében

a Tisza átalakítaná a teljes tb-rendszert is: megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.

A nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók, méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagok nagyjából a mostani terhelésnek felelnek meg, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

Ráadásul megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, a díjakat pedig életmód alapú bonus–malus rendszerben állapítanák meg. Aki nem fizet, csak alap- és sürgősségi ellátást kapna. Az egészségügyi dolgozók ugyan papíron állami alkalmazottak maradnának, de a fizetésüket a biztosítók teljesítményarányosan adnák, vagyis ha kevesebb a beteg és kevesebb a bevétel, akkor kevesebb lenne a bér is.

Ezenfelül a Tisza Párt bevezetné az eb- és macskaadót: minden kutya és macska után évi 18 ezer forintot kellene fizetni.

Borítókép: Magyar Péter cudar időket hozna a magyarokra (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás megszorító csomag

1300 milliárdos sarcterv: a Tisza megszorításainak katasztrofális hatásai lennének

Tiszás megszorító csomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu