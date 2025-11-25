Sok embert tenne tönkre Magyar Péterék megszorító csomagja + videó

Magyar Péter és a Tisza Párt a családtámogatások körülbelül 30-32 százalékát vonná ki az emberek életéből – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormánypárti politikus megfogalmazása szerint ez ugyanaz lenne, mint amit Gyurcsány Ferenc és Medgyessy Péter csinált meg 2002 és 2010 között.

Magyar Péterék a kutya- és macska gazdákat sem kímélnék (Fotó: Facebook)

Magyar Péterre utalva Kocsis Máté felidézte: ő akkor jött ki az egyetemről „pont ezzel az idegbeteggel együtt”, aki az évfolyamtársa volt. – Mentségemre legyen mondva, hogy akkor sem szerettük egymást. Most ugyanaz történik, ugyanazt leírják, ugyanazzal a programmal jönnek, akkor miért történne más? – kérdezte.

A frakcióvezető szerint a közzétett dokumentumból kiderült, hogy

a Tisza Párt kivezetné a kivát, eltörölné az ekhót, utóbbi a művészek, a sportolók és az újságírók leggyakrabban választott, könnyített adózási formája.

Erre Magyar Péter azt mondja, hogy ez nem igaz, a Tiszának nincs ilyen programja.

– Nem, nincs, csak összeírta az összes szakértőd a végén a saját kézjegyével. Megint a nyilvánvalót tagadja le. Ahhoz már olyan gátlástalannak kell lenni, hogy az elképesztő. Csak ez sokáig nem tartható, mert belül tudják, hogy ez a program

– mutatott rá Kocsis Máté.

Bokros Lajos sírva kérné a receptet Magyar Pétertől

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, a megszorításokból ki sem látszó Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

A csomag tengelye a progresszív szja drasztikus emelése, és több olyan intézkedést is kilátásba helyeznek, amelyek alapjaiban írnák át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,

a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,

32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal, valamint

új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

A jelenlegi magyar átlagkeresetűeknek éves szinten akár több százezer forinttal is többet kellene befizetniük.

– olvasható Magyar Péterék súlyos megszorításokat tartalmazó tervezetében.