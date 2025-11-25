Remény a tüdőrákos betegeknek: érdemben javultak a mutatók, országos programot sürgetnek a szakemberek

Az epidemiológiai adatok szerint 2011 és 2019 között a 40-59 éves magyar férfiak körében a tüdőrák előfordulása mintegy 50 százalékkal csökkent, miközben a halálozás is évi 10 százalék körüli mérséklődést mutatott – derül ki a Magyar Tüdőgyógyász Társaság (MTT) onkopulmonológiai szekciója és az MSD Pharma Hungary Kft. közleményébl. A szakemberek a héten Budapesten megrendezett Közép-európai Tüdőrák Konferencia (CELCC) kapcsán ismertették a legfrissebb magyarországi epidemiológai adatokat.

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Azt írták: az eredmények fenntartásához az alacsony dózisú mellkasi CT-szűrési program országos kiterjesztését, a komplex tüdőrák-stratégia elfogadását, valamint az alternatív dohánytermékek elleni fokozott fellépést szorgalmazzák.

A szakember szerint az intézkedéseknek köszönhetően reális cél, hogy 2030-ra további 30 százalékkal csökkentsék a magyar tüdőrákos betegek halálozási arányát.

A „30/30 program" megvalósításához széles körű szakmai-iparági és betegszervezeti együttműködésre építő Tüdőrák Koalíció létrehozását kezdeményezik a szakemberek.

A tüdőrák Magyarországon is vezető daganatos megbetegedés, évente közel kilencezer új esetet diagnosztizálnak, és csaknem ugyanennyi, 8-9 ezer beteg hal meg évente a betegség következtében. A tüdőrák ötéves túlélési aránya jelenleg 18,4 százalék, a magas halálozási arány egyik fő oka, hogy a betegséget az érintettek több mint felénél előrehaladott stádiumban diagnosztizálják, amikor a daganat már nem műthető.

Bár a tüdőrák továbbra is vezető helyet foglal el a magyarországi daganatos megbetegedési statisztikákban, az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés látható mind a betegség előfordulásában, mind a halálozási mutatóiban.

A közlemény idézi Kiss Zoltánt, az MSD adatkutatási vezetőjét, aki szerint az adatok egyértelművé teszik, hogy a betegség elleni küzdelem – beleértve a dohányzás visszaszorítására tett komplex intézkedéseket – az elmúlt évtized végére fordulópontjához ért. A következetes népegészségügyi intézkedésekkel és társadalmi szemléletváltással a daganatok előfordulása csökkenthető, akár egy évtizeden belül is – mutatott rá.