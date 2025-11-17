Jelentős egészségügyi fejlesztések valósultak meg a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) – mutatták be a felsőoktatási intézmény innovációs napja alkalmából rendezett sajtóbejáráson hétfőn.

Szepes Zoltán, az SZTE Belgyógyászai Klinika egyetemi tanára elmondta, az intézmény endoszkópos laboratóriumának felszereltsége Magyarországon a legjobbnak számít. A laboratórium, ahol évente 12-13 ezer pácienst látnak el, sokkal több mint diagnosztikai egység, minden olyan beavatkozásra képesek itt, mint a legjobb nyugat-európai intézményben. A többi közt az epeutak vizsgálata, az ott vagy a hasnyálmirigy kivezető csatornájában talált kövek törése is elvégezhető.

A szegedi laboratóriumban történik a legtöbb vastagbélszűrés az országban, ahogy itt végzik a legtöbb endoszkópos ultrahangos vizsgálatot is – tudatta a professzor.

A laboratóriumban a három dél-alföldi vármegye pácienseit vizsgálják és látják el, de legmagasabb szintű ellátást nyújtó intézményként speciális beavatkozások elvégzésére rendszeresen fogadnak betegeket a Dunától keletre fekvő országrész egészéből – közölte Szepes Zoltán.

Az oktatásban és az orvostovábbképzésben komoly előrelépés, hogy a beavatkozások során készült képek rögzíthetők, a felvételeket pedig valós időben közvetíteni is tudják. A vizsgálatok elemzése során pedig a mesterséges intelligenciát is igénybe veszik: az egyik megoldás a bélben fellelhető esetleges polipokra hívja fel a figyelmet, a másik pedig az elváltozások meghatározásában nyújt segítséget.

Egyedülálló terápia a daganatos betegeknél

Besenyi Zsuzsanna, az SZTE Nukleáris Medicina Intézetének vezetője elmondta, az egyetem teranosztikus központja az országban egyedülálló, mert egyes daganatos betegségek diagnosztikáját, a szükséges terápia megtervezését, végrehajtását és utánkövetését egyetlen betegellátó egységen belül végzik.

A betegek ellátása során olyan, az adott daganattípushoz speciálisan kötődő radioizotópos készítményeket használnak, amelyek egyik párja a képalkotó eljárásokon segít megjeleníteni az elváltozásokat, a másik pedig a terápiában alkalmazható.

Egyes agydaganatoknál, prosztataráktípusoknál, illetve neuroendokrin daganatoknál az országban egyedüliként jelenleg az SZTE-n végzik a páciensek ellátását

– közölte a szakember.