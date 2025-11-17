szegedi tudományegyetemtechnológiapáciens

Jelentős egészségügyi fejlesztések valósultak meg a Szegedi Tudományegyetemen

Az intézmény endoszkópos laboratóriuma Magyarországon a legjobb, az újdonságokat az oktatásban és az orvostovábbképzésben is alkalmazzák. Ugyanígy egyedülálló a daganatos betegségek egyénre szabott kezelése, valamint a mesterséges intelligencia által támogatott térdprotézisműtétek terén is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 17. 19:23
Jelentős egészségügyi fejlesztések valósultak meg a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) – mutatták be a felsőoktatási intézmény innovációs napja alkalmából rendezett sajtóbejáráson hétfőn.

Szeged, 2025. november 17. Az IFUZE Robotics humanoid robotja a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) innovációs napján az egyetem rektori épületének dísztermében 2025. november 17-én. MTI/Oláh Tamás
Az IFUZE Robotics humanoid robotja (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Szepes Zoltán, az SZTE Belgyógyászai Klinika egyetemi tanára elmondta, az intézmény endoszkópos laboratóriumának felszereltsége Magyarországon a legjobbnak számít. A laboratórium, ahol évente 12-13 ezer pácienst látnak el, sokkal több mint diagnosztikai egység, minden olyan beavatkozásra képesek itt, mint a legjobb nyugat-európai intézményben. A többi közt az epeutak vizsgálata, az ott vagy a hasnyálmirigy kivezető csatornájában talált kövek törése is elvégezhető.

A szegedi laboratóriumban történik a legtöbb vastagbélszűrés az országban, ahogy itt végzik a legtöbb endoszkópos ultrahangos vizsgálatot is – tudatta a professzor.

A laboratóriumban a három dél-alföldi vármegye pácienseit vizsgálják és látják el, de legmagasabb szintű ellátást nyújtó intézményként speciális beavatkozások elvégzésére rendszeresen fogadnak betegeket a Dunától keletre fekvő országrész egészéből – közölte Szepes Zoltán.

Az oktatásban és az orvostovábbképzésben komoly előrelépés, hogy a beavatkozások során készült képek rögzíthetők, a felvételeket pedig valós időben közvetíteni is tudják. A vizsgálatok elemzése során pedig a mesterséges intelligenciát is igénybe veszik: az egyik megoldás a bélben fellelhető esetleges polipokra hívja fel a figyelmet, a másik pedig az elváltozások meghatározásában nyújt segítséget.

Egyedülálló terápia a daganatos betegeknél

Besenyi Zsuzsanna, az SZTE Nukleáris Medicina Intézetének vezetője elmondta, az egyetem teranosztikus központja az országban egyedülálló, mert egyes daganatos betegségek diagnosztikáját, a szükséges terápia megtervezését, végrehajtását és utánkövetését egyetlen betegellátó egységen belül végzik.

A betegek ellátása során olyan, az adott daganattípushoz speciálisan kötődő radioizotópos készítményeket használnak, amelyek egyik párja a képalkotó eljárásokon segít megjeleníteni az elváltozásokat, a másik pedig a terápiában alkalmazható. 

Egyes agydaganatoknál, prosztataráktípusoknál, illetve neuroendokrin daganatoknál az országban egyedüliként jelenleg az SZTE-n végzik a páciensek ellátását

 – közölte a szakember.

Jelenleg zajlik az egyetemen egy ciklotron telepítése és a hozzá kapcsolódó radiofarmakon gyártóüzem kialakítása, így hamarosan a radiológiai készítményeket az SZTE saját maga fogja előállítani – tudatta Besenyi Zsuzsanna.

Robotsebész segíti a munkát

Varga Endre, az SZTE Traumatológiai Klinikájának professzora elmondta, az intézményben évente mintegy 900 térdprotézisműtétet végeznek. A klinika mintegy 20 éve élen jár a műtéti tervezés, a műtéti navigáció vívmányainak bevezetésében, május óta pedig már a CORI robotsebészeti rendszer is segíti a betegellátást.

Sohár Gellért egyetemi docens közölte, 

a műtétek során az irányítás a sebész kezében marad, miközben a mesterséges intelligencia által támogatott technológia a beavatkozás alatt segíti a megfelelő protézis kiválasztását, figyelembe véve a térdízület stabilitását, az oldalszalagok feszességét.

A megoldás alkalmazásával a beteget a korábbiaktól eltérően nem kell kitenni előzetes sugárterhelésnek, a robotasszisztált rendszer néhány tizedmilliméteres és tizedfokos pontosságot tesz lehetővé – mondta a szakember.

Perényi Ádám, a Szegedi Hallásjavító Implantáció Munkacsoport tagja elmondta az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján csúcstechnológiás operációs mikroszkópokkal és endoszkópokkal végzik a nagy precizitást igénylő sebészeti beavatkozásokat.

A műtétek során használt képalkotó eljárások – alacsony sugárterhelés mellett – lehetővé teszik, hogy a sebész a beavatkozás alatt nyomon kövesse a cochleáris implantáció kulcslépését, az elektróda bevezetését a csigába. A műtőkben két modern idegmonitort is használnak, ezek a készülékek folyamatosan figyelik a fontos idegek – például az arc mimikai izmait irányító arcideg vagy a hangszalagmozgásokat vezérlő bolygóideg – működését a beavatkozás alatt. Ez különösen fontos a fülsebészeti, a pajzsmirigy-, légcsőműtétek, valamint a cochleáris implantációk során, hiszen így a sebész azonnal visszajelzést kap, ha az ideg közelébe kerül.

Borítókép: Rovó László rektor köszöntőt mond a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) innovációs napján (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

