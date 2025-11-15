Először adták át a Karikó Katalin által alapított JATE-díjat

JATE-díjSZTEKarikó Katalin

Történelmi estét tartottak a Szegedi Tudományegyetemen, ahol első alkalommal adták át a Karikó Katalin adományából létrehozott JATE-díjakat. A professzor arra emlékeztetett: a JATE közössége nemcsak tudást adott, hanem életre szóló köteléket is.

Forrás: MTI2025. 11. 15. 20:33
Először adták át a Karikó Katalin alapította JATE-díjakat: a Szegedi Tudományegyetemen szombaton este rendezett gálaesten Ilia Mihály irodalomtörténész, Tóth Ágota vegyészprofesszor és Czikkely Márton Simon orvos, doktoranduszhallgató kapta meg az elismerést.

Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus, biokémikus és egykori tanára, Gallé László, a Szegedi Tudományegyetem ökológia tanszékének tanára diákokkal (Fotó: MTI)

Karikó Katalin az SZTE jogelődje, a József Attila Tudományegyetem (JATE) egykori hallgatója 2023. október 12-én jelentette be, hogy 

alma materének adományozza fiziológiai és orvosi Nobel-díjának replikáját, valamint a kitüntetéssel járó több mint 500 ezer dollár pénzjutalmat. 

Az adományra alapozva a kutató és az SZTE létrehozta a JATE-díjat az egykori József Attila Tudományegyetem emlékére, a JATE hírnevének megerősítésére, a kiválóság és a szegedi tudományosság elismerésére.

Karikó Katalin az ünnepségen úgy fogalmazott, mindig büszke volt arra, hogy a JATE-n tanult. 

Azoknak, akik az 1960-as és az 1990-es évek között itt tanultak, nemcsak az egyetem volt közös, hanem a sorsuk és az is, ahogy éltek.

A professzor elmondta, a világban járva nagy öröm számára JATE-sokkal találkozni, a közös múlt miatt azonnal létrejön a kölcsönös bizalom. Szavai szerint az elmúlt néhány évben JATE-sokkal ünnepelt a világ számos városában. Az ország több nagykövete, a köztársasági elnök is az egyetem egykori hallgatója volt, és Krasznahorkai László is a JATE-n kezdte tanulmányait.

A professzor hangsúlyozta, 

a JATE-díjjal szeretne tisztelegni egykori tanárai előtt, megköszönni áldozatos munkájukat.

Rovó László rektor úgy fogalmazott, a JATE-díj nevében és szellemiségében is ötvözi a hagyománytiszteletet és az innovációt. Az egyetem múltjára utal nevében, ugyanakkor új aspektust jelenít meg azzal, hogy a lehetséges díjazottakat az egyetemi közösség tagjai jelölhetik. Az elismerés abból a szempontból is egyedi, hogy három kategóriával lefedi a teljes szegedi egyetemi polgárságot.

A díjazottak ötezer dollár pénzjutalmat is kaptak

Hallgatói kategóriában 

Czikkely Márton Simon kapta az elismerést, aki orvosként szerzett diplomát az SZTE-n.

 Jelenleg doktoranduszhallgató, kutatási területe a bakteriális genommérnökség és az antibiotikum-rezisztencia. Tíz publikációja jelent meg vezető folyóiratokban, emellett fontos tudománykommunikációs munkát végez.

Oktatói kategóriában elsőként Tóth Ágota vegyészprofesszor, a SZTE Fizikai, Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének vezetője a JATE-díjas. 

Szegeden szerzett vegyészdiplomát, majd doktori fokozatot. Eredményekben gazdag amerikai kutatói időszak után tért vissza alma materébe. A nem lineáris kémiai dinamika elismert kutatója, társszerzőségével 117 nemzetközileg jegyzett cikk jelent meg, amelyre több mint 2100 hivatkozást kapott. A hallgatók szavazatai alapján háromszor nyerte el az SZTE természettudományi kara legjobb oktatójának járó Aranykréta díjat.

A JATE-díj alumnus kategóriájának első kitüntetettje Ilia Mihály irodalomtörténész. Az „egyszemélyes intézményként” emlegetett irodalmár felsőfokú tanulmányainak kezdete, 1953 óta a szegedi egyetemhez tartozik. 

Irodalomtudósként közölt publikációi közül kiemelkednek a Nyugat folyóirat első nemzedékéről, valamint a Juhász Gyuláról és Ady Endréről írt tanulmányai. Fontosak a kritikái, amelyekkel az élő irodalmat kísérte, érzékenyen és empátiával. Tanári és szerkesztői tevékenysége teszi unikálissá a Tiszatáj folyóirat egykori legendás főszerkesztőjének munkásságát.

A díjazottak a díszoklevél és az elismerés szellemiségét jelképező kisplasztika mellett ötezer dollár pénzjutalmat kaptak.

A díjátadóról készült képeket ITT tekintheti meg. 

Borítókép: Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus a díjátadón (Forrás: Délmagyar/Karnok Csaba)


