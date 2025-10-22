Magyar Tudományos AkadémiaNobel-díjFinisszázsMagyar Nemzeti MúzeumKarikó Katalinkiállítás

A paprikától a Nobel-díjig: különleges finisszázzsal zár a Varázshatalom kiállítás

Október 26-án utoljára tekinthető meg a Varázshatalom – Tudás. Közösség. Akadémia című kiállítás, amely a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves történetét mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeumban. A záróhétvégén különleges programokkal – felolvasószínházzal, kurátori tárlatvezetéssel – búcsúzhatunk az elmúlt két év egyik legizgalmasabb tárlatától.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 19:01
A Varázshatalom kiállítás egy részlete Forrás: MTA
Mi köze a hegymászáshoz a szerelemnek az Eötvös család levelezésében? Milyen döntések, kételyek és áldozatok árán születik meg egy-egy felfedezés? Miért kötődik olyan szorosan a szerelem a Magyar Tudományos Akadémia történetéhez? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk október 24-én, amikor a Varázshatalom című kiállítás finisszázsán tudósaink személyes leveleken és naplórészleteken keresztül elevenednek meg Gubás Gabi és Zayzon Zsolt felolvasószínházában. A programra a belépőjegy megváltásával ide kattintva lehet regisztrálni.

Varázshatalom
A Varázshatalom című kiállítás bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves történetét. Fotó: MTA

A Varázshatalom tárlaton több mint nyolcszáz tárgyat láthatunk

…és néha egy felfedezés egyetlen mozdulaton múlik – például azon, hogy valaki nem eszi meg a paprikát.

– így emlékezett Szent-Györgyi Albert a C-vitamin felfedezésére. A tudomány nagyjai nemcsak kiemelkedő tehetségű tudósok, hanem hétköznapi emberek is voltak. Küzdöttek, szerettek, vesztettek és újrakezdtek, mint bárki más.

A Varázshatalom zárónapján, vasárnap 10.30-kor Császtvay Tünde kurátor vezetésével tekinthetik meg  a kiállítást az érdeklődők. A tárlatvezetés nemcsak a kulisszák mögé enged betekintést, hanem abba a szellemi térbe is, amely két év alatt több tízezer látogatót vonzott a Magyar Nemzeti Múzeumba.

A Varázshatalom kiállítás minden terme külön univerzum. A látogatók egyszerre ismerhetik meg Karikó Katalin Nobel-díját, Krausz Ferenc lézertükrét, Kopernikusz kéziratát, valamint a magyar találékonyság ikonikus jelképét, a gömböcöt.

Varázshatalom
Karikó Katalin Nobel-díja is megtekinthető vasárnapig a Varázshatalom tárlaton. Fotó: MTA

Emellett megtekinthetik a magyar orvostudomány történetének egyik megrázó emlékét, a magzati korban elhunyt sziámi ikerpár csontvázát és Kisfaludy halotti maszkja, amely túlélte a történelem viszontagságait.
És ne feledkezzünk meg a XVII. századi „versírógépről” sem – egy korai mechanikus szerkezetről, amely mintha a mesterséges intelligencia nyelvi modelljeinek előfutára lenne.

A tárlat több mint nyolcszáz különleges tárgyat vonultat fel, nem csupán a tudomány eredményeit, hanem annak szimbolikus, emberi dimenzióit is.

A Varázshatalom öt tematikus termen keresztül, modern installációk és digitális élmények segítségével meséli el a magyar tudomány fejlődését és a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves történetét. 

A humanista tudósok műhelyeitől a modern laboratóriumok világáig vezet az út, miközben a látogatók felfedezhetik, miként formálta az Akadémia a nemzeti identitást és a tudományos gondolkodást.

A kiállítás arról is mesél, hogyan maradt fenn, sőt, hogyan gyarapodott a magyar tudományos örökség a történelem legviharosabb időszakaiban is.

 

