A paprikától a Nobel-díjig: különleges finisszázzsal zár a Varázshatalom kiállítás

Mi köze a hegymászáshoz a szerelemnek az Eötvös család levelezésében? Milyen döntések, kételyek és áldozatok árán születik meg egy-egy felfedezés? Miért kötődik olyan szorosan a szerelem a Magyar Tudományos Akadémia történetéhez? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk október 24-én, amikor a Varázshatalom című kiállítás finisszázsán tudósaink személyes leveleken és naplórészleteken keresztül elevenednek meg Gubás Gabi és Zayzon Zsolt felolvasószínházában. A programra a belépőjegy megváltásával ide kattintva lehet regisztrálni.

A Varázshatalom című kiállítás bemutatja a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves történetét. Fotó: MTA

A Varázshatalom tárlaton több mint nyolcszáz tárgyat láthatunk

…és néha egy felfedezés egyetlen mozdulaton múlik – például azon, hogy valaki nem eszi meg a paprikát.

– így emlékezett Szent-Györgyi Albert a C-vitamin felfedezésére. A tudomány nagyjai nemcsak kiemelkedő tehetségű tudósok, hanem hétköznapi emberek is voltak. Küzdöttek, szerettek, vesztettek és újrakezdtek, mint bárki más.

A Varázshatalom zárónapján, vasárnap 10.30-kor Császtvay Tünde kurátor vezetésével tekinthetik meg a kiállítást az érdeklődők. A tárlatvezetés nemcsak a kulisszák mögé enged betekintést, hanem abba a szellemi térbe is, amely két év alatt több tízezer látogatót vonzott a Magyar Nemzeti Múzeumba.

A Varázshatalom kiállítás minden terme külön univerzum. A látogatók egyszerre ismerhetik meg Karikó Katalin Nobel-díját, Krausz Ferenc lézertükrét, Kopernikusz kéziratát, valamint a magyar találékonyság ikonikus jelképét, a gömböcöt.

Karikó Katalin Nobel-díja is megtekinthető vasárnapig a Varázshatalom tárlaton. Fotó: MTA

Emellett megtekinthetik a magyar orvostudomány történetének egyik megrázó emlékét, a magzati korban elhunyt sziámi ikerpár csontvázát és Kisfaludy halotti maszkja, amely túlélte a történelem viszontagságait.

És ne feledkezzünk meg a XVII. századi „versírógépről” sem – egy korai mechanikus szerkezetről, amely mintha a mesterséges intelligencia nyelvi modelljeinek előfutára lenne.