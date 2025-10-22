Rendkívüli

Nobel-díjas magyar tudós a filmvásznon: Krausz Ferenc története Krakkóban debütál

Nemzetközi premierhez érkezik a Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc életét bemutató dokumentumfilm. A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című alkotást ma mutatják be a krakkói Nemzetközi Tudományos és Technológiai Filmfesztiválon, ahol a világ legjobb tudományos filmjei versenyeznek egymással.

2025. 10. 22. 15:44
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus Forrás: Szupermodern Filmstúdió
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című alkotás a fesztivál dokumentumfilmes versenyprogramjába kapott meghívást, nem véletlenül: a dokumentumfilm először enged betekintést a 2023-ban Nobel-díjjal kitüntetett magyar fizikus életébe, gondolkodásába és abba az útba, amely a vidéki gimnázium laborjától a tudományos világ csúcsáig vezetett.

Jelenet a Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című dokumentumfilmből (Fotó: NFI)

A Krausz Ferencről szóló film Krakkóban versenyez

Krausz Ferenc a filmben először mesél arról, hogyan került a vidéki gimnazista, aki tizenévesen a baráti összejöveteleket vaskos fizika- és matematikakönyvekre cserélte, kutatásaival mára a tudományos élet élvonalába. A példás életutat a határok folyamatos feszegetése és a kitartás jellemzi: édesapjától tanulta, hogy kemény munkával és jó csapattal bármilyen cél elérhető. Krausz Ferenc kutatásaival mára láthatóvá tette az elektronokat, ami nemcsak a fizika történetében számít mérföldkőnek, hanem új távlatokat nyitott az orvosdiagnosztikában és más területeken is.

Számára minden kudarc csupán egy újabb lépcsőfok. Krausz rendkívül fókuszált ember, akit egyszerre jellemez nyughatatlanság és belső béke. A kételyek zaját képes kizárni, és a munkáját teljes szívvel, fanatikus szenvedéllyel végzi

– mondja a film rendezője, Kiss Gábor István.

A Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában nemcsak egy tudományos pályáról szól, hanem egy emberről, aki soha nem elégedett meg az ismert határokkal. A film látványosan, mégis személyesen mutatja meg, milyen belső erő, kitartás és emberi értékrend kell ahhoz, hogy valaki a világ legnagyobb tudományos elismerését elérje.

A 61 perces dokumentumfilm a Film Positive gyártásában készült.
Rendezője Kiss Gábor István, producere Lajos Tamás, operatőre Gajdics Dávid, vágója Vághy Anna, zeneszerzője Dózsa Péter.

A krakkói fesztivál programját több mint száz országból benevezett 1300 film közül válogatták össze, a magyar alkotás pedig a legjobbak közé került. Krausz Ferenc videóüzenetben köszönti majd a fesztivál közönségét.

A film nemcsak a fesztiválon látható, már elérhető a Filmión, a magyar filmek és sorozatok streaming platformján.

 

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

