3+1 kulturális program, amivel az ’56-os eseményekre emlékezhetünk

1. Terror Háza Múzeum – ahol a történelem testközelbe kerül

Az '56-os események egyik szimbolikus pillanata. Forrás: Terrorháza.hu

Kevés hely mesél olyan átütő erővel a diktatúrák korszakáról, mint az Andrássy út 60. A hajdani nyilasház és ÁVH-központ ma a magyar történelem egyik legmegrendítőbb múzeuma, ahol interaktív kiállítások segítenek megérteni a XX. század legsötétebb fejezeteit.

Mint korábban megírtuk,

október 23-án egy új, kétnyelvű (magyar–angol) tablókiállítás is nyílik a múzeum mellett, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc kulcsszereplőit – hősöket és elkövetőket egyaránt – bemutatja.

A Terror Háza Múzeum a nemzeti ünnep alkalmából ingyenesen látogatható 10 és 18 óra között, így ez a nap ideális arra, hogy történelmi tudásunkhoz személyes élmények is társuljanak.

2. Memento Park – a múlt árnyai a szabad ég alatt

A Memento Parkban az egykori szocialista szobrok – Lenin-, Marx- és a vörös csillag-szobrok – új értelmet kapnak. A különleges szabadtéri múzeum egyszerre időutazás és elgondolkodtató élmény: a kommunista diktatúra vizuális világát, a propaganda eszközeit és a mindennapi félelmek hangulatát idézi fel.

Október 23-án a szobrok és a kiállítások különösen erős üzenetet hordoznak, emlékeztetnek arra, milyen rendszer ellen tiltakozott a nemzet 1956-ban.

A korabeli propagandafilmek, titkosszolgálati dokumentumok másolatai és ikonikus szimbólumok mind segítenek abban, hogy a történelem ne távoli eseménynek, hanem megélt tapasztalatnak hasson.

3. Nemzeti hétvége a Skanzenben – forradalom a falvak tükrében

A szentendrei skanzen október 23-án a magyar vidék és az ’56-os hétköznapok világát kelti életre. A szabadtéri múzeum portái, templomai és műhelyei nemcsak a hagyományőrzést szolgálják, hanem élő módon mesélnek arról, hogyan élte meg a falusi Magyarország a forradalom napjait.

Színházi előadások, tematikus tárlatvezetések és interaktív játékok várják a látogatókat, akik testközelből tapasztalhatják meg az 1950-es évek hangulatát.

A skanzen ezen a hétvégén a történelem és a közösségi élmény legemberibb arcát mutatja meg.

+1 Ünnepi hangverseny a Müpában – hősök és harmóniák

Október 24-én 19.30-tól a Müpa ad otthont a Concerto Budapest 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi hangversenyének.

Liszt Hungaria című szimfonikus költeménye, Dohnányi Változatok egy gyermekdalra című műve és Beethoven heroikus III. szimfóniája szólal meg Keller András vezényletével, Várjon Dénes zongorajátékával.

A program egyszerre méltóságteljes és felszabadító, a gyász és a küzdelem mellett ott van benne a derű is.