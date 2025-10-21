Szomorú gyászhír árnyékolja be Lesie Mandoki ünneplését, elhunyt közeli barátja és mentora

Leslie Mandoki megrendülten búcsúzott zenésztársától, Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a mentorát, a barátját, a lelki társát vesztette el, aki nélkül nem maradt volna Németországban a 70-es évek közepén, amikor megérkezett Münchenbe. Doldinger volt akkor az egyetlen ismerőse a vasfüggöny mögött.

Leslie Mandoki és Klaus Doldinger életre szóló barátsága

A két zenész között valóban mély, életre szóló barátság szövődött. Mandoki a Focus.de-nek adott interjúban felidézte, hogy Klaus Doldinger volt az egyetlen kapcsolata, amikor 1975-ben Magyarországról, a kommunista rendszerből Bajorországba menekült.

A két művész először 1974-ben találkozott a szlovéniai Bledben, egy fesztiválon, és amikor Mandoki a következő évben Németországba érkezett, egy telefonfülkéből hívta fel Doldingert. „Azt mondtam neki: emlékszel arra a hosszú hajú fickóra? Egy telefonfülkében álltam Schwabingben, egy kávézó előtt” – mesélte Mandoki. Doldinger rögtön odament, és két órán át magyarázta neki, hogyan működik a zenei élet Németországban.

Mandoki szerint Doldinger nemcsak briliáns zenész, hanem rendkívül melegszívű ember is volt. Ő mutatta be a fiatal magyar zenészt a szakma számos nagy alakjának, ezzel elindítva karrierjét.

„Ez tette lehetővé számomra, hogy letelepedjek és kapcsolatokat építsek ki” – fogalmazott Mandoki, aki később olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Lionel Richie vagy Phil Collins. Később Doldinger és Mandoki közös projektekben is együttműködtek, többek között a Mandoki Soulmates formációban. Barátságuk azonban nemcsak a zenében, hanem a magánéletben is mély volt: gyakran találkoztak négyszemközt akár New Yorkban, akár otthon, a kandalló mellett.

Mandoki elmondása szerint Doldinger elkötelezett volt az összetartozás iránt, és „mindig figyelmes, családcentrikus ember maradt, aki botrányok nélkül élte az életét „Felfoghatatlan veszteség” – mondta a a zenész, hozzátéve, hogy Doldinger halála hatalmas űrt hagyott maga után.