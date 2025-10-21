Rendkívüli

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

Leslie Mandoki SoulmatesLeslie Mandokielhunytgyászhír

Szomorú gyászhír árnyékolja be Lesie Mandoki ünneplését, elhunyt közeli barátja és mentora

Leslie Mandoki új dokumentumfilmje, a Szabadságvágy október 23-án debütál, az örömöt azonban beárnyékolja egy személyes veszteség. A Mandoki Soulmates frontembere közösségi oldalán jelentette be, hogy elhunyt közeli barátja és mentora, Klaus Doldinger, a legendás német jazz-zenész és filmzeneszerző, akinek dallamait legtöbben Wolfgang Peterson fimjeiben (Végtelen történet, A tengeralattjáró) hallhatták.

Munkatársunktól
2025. 10. 21. 16:27
Leslie Mandoki készül az október 23-i premierre, de az ünneplést beárnyékolja a gyász.
Leslie Mandoki készül az október 23-i premierre, de az ünneplést beárnyékolja a gyász. Forrás: Leslie Mandoki / Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Leslie Mandoki megrendülten búcsúzott zenésztársától, Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a mentorát, a barátját, a lelki társát vesztette el, aki nélkül nem maradt volna Németországban a 70-es évek közepén, amikor megérkezett Münchenbe. Doldinger volt akkor az egyetlen ismerőse a vasfüggöny mögött.

Leslie Mandoki és Klaus Doldinger életre szóló barátsága

A két zenész között valóban mély, életre szóló barátság szövődött. Mandoki a Focus.de-nek adott interjúban felidézte, hogy Klaus Doldinger volt az egyetlen kapcsolata, amikor 1975-ben Magyarországról, a kommunista rendszerből Bajorországba menekült.

A két művész először 1974-ben találkozott a szlovéniai Bledben, egy fesztiválon, és amikor Mandoki a következő évben Németországba érkezett, egy telefonfülkéből hívta fel Doldingert. „Azt mondtam neki: emlékszel arra a hosszú hajú fickóra? Egy telefonfülkében álltam Schwabingben, egy kávézó előtt” – mesélte Mandoki. Doldinger rögtön odament, és két órán át magyarázta neki, hogyan működik a zenei élet Németországban.

Mandoki szerint Doldinger nemcsak briliáns zenész, hanem rendkívül melegszívű ember is volt. Ő mutatta be a fiatal magyar zenészt a szakma számos nagy alakjának, ezzel elindítva karrierjét.

„Ez tette lehetővé számomra, hogy letelepedjek és kapcsolatokat építsek ki” – fogalmazott Mandoki, aki később olyan világsztárokkal dolgozott együtt, mint Lionel Richie vagy Phil Collins. Később Doldinger és Mandoki közös projektekben is együttműködtek, többek között a Mandoki Soulmates formációban. Barátságuk azonban nemcsak a zenében, hanem a magánéletben is mély volt: gyakran találkoztak négyszemközt akár New Yorkban, akár otthon, a kandalló mellett.

Mandoki elmondása szerint Doldinger elkötelezett volt az összetartozás iránt, és „mindig figyelmes, családcentrikus ember maradt, aki botrányok nélkül élte az életét „Felfoghatatlan veszteség” – mondta a a zenész, hozzátéve, hogy Doldinger halála hatalmas űrt hagyott maga után.

Klaus Doldinger berlini zeneszerző és szaxofonos világszerte ismert volt filmzenéiről – többek között ő írta A tengeralattjáró és a Tatort (Tetthely) című, Németországban a 70-es években kultikusnak számító sorozat főcímdalait.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu