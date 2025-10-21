Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

rockyRocky BalboaSylvester Stallone

Kiderült, hogyan fest a fiatal Sylvester Stallone-hasonmás a Rocky forgatásáról szóló filmben

Megérkeztek az I Play Rocky első forgatási képei, és a rajongók már most nyugodtak lehetnek: Anthony Ippolito a megszólalásig hasonlít a fiatal Sylvester Stallone-ra. Érdekesség, hogy Ippolito korábban már a fiatal Al Pacinót is életre keltette.

Munkatársunktól
2025. 10. 21. 12:39
Sylvester Stallone a Rocky első részében.
Sylvester Stallone a Rocky első részében. Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sylvester Stallone ma már élő legenda, de a hetvenes évek közepén még a nincstelenség árnyékában, apró mellékszerepekből próbált túlélni. Ebből a kilátástalan helyzetből indult, amikor négy nap alatt megírta a Rocky forgatókönyvét – azzal a feltétellel, hogy csak akkor adja el, ha ő játszhatja a főszerepet. A többi már történelem: a film óriási sikert aratott, Stallone karrierje pedig kilőtt az egekbe.

A Rocky örökre megváltoztatta Sylvester Stallone életét (Fotó: TMDb)

I Play Rocky

Ezt az időszakot idézi meg az új életrajzi film, az I Play Rocky, amelynek forgatása nemrég kezdődött New Yorkban, Philadelphiában és Los Angelesben. A frissen megjelent fotók alapján Anthony Ippolito nemcsak külsőre, de karizmában is tökéletes választásnak tűnik a fiatal Sly szerepére. A színészt leginkább Az ajánlat című, A keresztapa készítését feldolgozó sorozatból ismerhettük korábban, ahol szintén egy pályakezdő legendát, a fiatal Al Pacinót alakította.

A filmet a Zöld könyv Oscar-díjas rendezője, Peter Farrelly dirigálja, aki az altesti humorról nyargalt át nagy sikerrel a drámaibb hangvételű darabokra, bár nem fordított hátat a harsány vígjátékoknak sem (lásd a John Cena és Zack Efron főszerepléséve készült Ricky Stanicky című fimet tavalyról). Farrelly szokásával ellentétben azonban az írást meghagyta Peter Gamble forgatókönyvírónak, akinek a neve mellett egyelőre nem szerepel semmi említésre méltó munka – de reméljük, az I Play Rocky után ez megváltozik.

A szinopszis egyébként nem említi név szerint Stallone-t, így nincs kizárva, hogy meg sem szerezték a jogokat.

A készülő filmben Stephan James (Ha a Beale utca mesélni tudna) játssza majd Carl Weatherst, Farrelly régi színészbarátja, Matt Dillon (Keresd a nőt!) Stallone édesapját. PJ Byrne (Sehol se otthon) alakítja Irwin Winkler, Toby Kebbell (Spíler) pedig Robert Chartoff producereket, míg Jay Duplass (Szex mindhalálig) a Rocky Oscar-díjas rendezőjét, John G. Avildsent.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.