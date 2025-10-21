Kiderült, hogyan fest a fiatal Sylvester Stallone-hasonmás a Rocky forgatásáról szóló filmben

Sylvester Stallone ma már élő legenda, de a hetvenes évek közepén még a nincstelenség árnyékában, apró mellékszerepekből próbált túlélni. Ebből a kilátástalan helyzetből indult, amikor négy nap alatt megírta a Rocky forgatókönyvét – azzal a feltétellel, hogy csak akkor adja el, ha ő játszhatja a főszerepet. A többi már történelem: a film óriási sikert aratott, Stallone karrierje pedig kilőtt az egekbe.

A Rocky örökre megváltoztatta Sylvester Stallone életét (Fotó: TMDb)

I Play Rocky

Ezt az időszakot idézi meg az új életrajzi film, az I Play Rocky, amelynek forgatása nemrég kezdődött New Yorkban, Philadelphiában és Los Angelesben. A frissen megjelent fotók alapján Anthony Ippolito nemcsak külsőre, de karizmában is tökéletes választásnak tűnik a fiatal Sly szerepére. A színészt leginkább Az ajánlat című, A keresztapa készítését feldolgozó sorozatból ismerhettük korábban, ahol szintén egy pályakezdő legendát, a fiatal Al Pacinót alakította.

A filmet a Zöld könyv Oscar-díjas rendezője, Peter Farrelly dirigálja, aki az altesti humorról nyargalt át nagy sikerrel a drámaibb hangvételű darabokra, bár nem fordított hátat a harsány vígjátékoknak sem (lásd a John Cena és Zack Efron főszerepléséve készült Ricky Stanicky című fimet tavalyról). Farrelly szokásával ellentétben azonban az írást meghagyta Peter Gamble forgatókönyvírónak, akinek a neve mellett egyelőre nem szerepel semmi említésre méltó munka – de reméljük, az I Play Rocky után ez megváltozik.

A szinopszis egyébként nem említi név szerint Stallone-t, így nincs kizárva, hogy meg sem szerezték a jogokat.

A készülő filmben Stephan James (Ha a Beale utca mesélni tudna) játssza majd Carl Weatherst, Farrelly régi színészbarátja, Matt Dillon (Keresd a nőt!) Stallone édesapját. PJ Byrne (Sehol se otthon) alakítja Irwin Winkler, Toby Kebbell (Spíler) pedig Robert Chartoff producereket, míg Jay Duplass (Szex mindhalálig) a Rocky Oscar-díjas rendezőjét, John G. Avildsent.