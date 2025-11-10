Kedden jelenik meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye

„Minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó. Mindez és emellett sok más lényeges tudnivaló a lepkék életéről, haláláról kiderül Krasznahorkai László november 11-én megjelenő új könyvéből” – olvasható a kiadó hétfői ajánlójában.
Az új Krasznahorkai-kötetet csütörtökön mutatják be
Mint írták, az új regény egyik főhőse már gyerekkorában eldönti, hogy egész életében a lepkéket fogja keresni és kutatni. A történetben kibontakozik, miért lesz fontos a regény másik főszereplőjének, egy kilétét hamar felfedő idős embernek, hogy megismerhesse a lepkék avatott tudósát, és kifaggassa a lepkéken kívül arról is, mi a legfontosabb kérdés az életben, továbbá kiderül az is, miképp kerül közel egymáshoz a két főszereplő, és miképp válnak egymás számára nélkülözhetetlenné.
A magyar nemzet biztonsága egy különleges barátság regénye, egy búcsúzás bejelentésének története, az élet eredete megoldhatatlan csapdájának könyve.
Krasznahorkai László új regényét a szerző távollétében, instrukcióit követve mutatja be a Magvető Kiadó csütörtökön 17 órakor a Magvető Caféban. Az eseményen Szegő János, a könyv szerkesztője Oborny Beáta ökológussal, evolúcióbiológus kutatóval és Szilágyi András fizikus-evolúcióbiológussal beszélget a könyvről, amelyből Máté Gábor olvas fel részletet. A kiadó tájékoztatása szerint az új regény megjelenésének időpontjában kerül a boltokba az irodalmi Nobel-díj alkalmából készült notesz és jegyzetfüzet, november második felétől pedig újra kaphatóak lesznek a Krasznahorkai-életmű kötetei.
Az író december 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban; az ünnepi beszéd várhatóan december közepén jelenik meg könyv alakban.
A Svéd Akadémia október 9-én jelentette be Stockholmban, hogy a 71 éves Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét. Krasznahorkai László fontosabb művei: Sátántangó (1985); Az ellenállás melankóliája (1989); Háború és háború (1999); Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (2003); Seiobo járt odalent (2008); Báró Wenckheim hazatér (2016); Aprómunka egy palotáért - Bejárás mások őrületébe (2018), Herscht 07769 (2021).