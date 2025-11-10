Kedden jelenik meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye

„Minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó. Mindez és emellett sok más lényeges tudnivaló a lepkék életéről, haláláról kiderül Krasznahorkai László november 11-én megjelenő új könyvéből” – olvasható a kiadó hétfői ajánlójában.

Krasznahorkai László új regényét a szerző távollétében mutatják be csütörtökön 17 órakor a Magvető Caféban (Forrás: magveto.hu)

Az új Krasznahorkai-kötetet csütörtökön mutatják be

Mint írták, az új regény egyik főhőse már gyerekkorában eldönti, hogy egész életében a lepkéket fogja keresni és kutatni. A történetben kibontakozik, miért lesz fontos a regény másik főszereplőjének, egy kilétét hamar felfedő idős embernek, hogy megismerhesse a lepkék avatott tudósát, és kifaggassa a lepkéken kívül arról is, mi a legfontosabb kérdés az életben, továbbá kiderül az is, miképp kerül közel egymáshoz a két főszereplő, és miképp válnak egymás számára nélkülözhetetlenné.

A magyar nemzet biztonsága egy különleges barátság regénye, egy búcsúzás bejelentésének története, az élet eredete megoldhatatlan csapdájának könyve.

Krasznahorkai László új regényét a szerző távollétében, instrukcióit követve mutatja be a Magvető Kiadó csütörtökön 17 órakor a Magvető Caféban. Az eseményen Szegő János, a könyv szerkesztője Oborny Beáta ökológussal, evolúcióbiológus kutatóval és Szilágyi András fizikus-evolúcióbiológussal beszélget a könyvről, amelyből Máté Gábor olvas fel részletet. A kiadó tájékoztatása szerint az új regény megjelenésének időpontjában kerül a boltokba az irodalmi Nobel-díj alkalmából készült notesz és jegyzetfüzet, november második felétől pedig újra kaphatóak lesznek a Krasznahorkai-életmű kötetei.

Az író december 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban; az ünnepi beszéd várhatóan december közepén jelenik meg könyv alakban.