Kedden jelenik meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye

A magyar nemzet biztonsága címmel kedden jelenik meg az idei irodalmi Nobel-díjas író új regénye a Magvető Kiadó gondozásában. Krasznahorkai László műve egy különleges barátság regénye, amely egyebek mellett arra keresi a választ, mi a legfontosabb kérdés az életben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 15:13
Fotó: DYD FOTOGRAFOS/GEISLER-FOTOPRESS Forrás: Geisler-Fotopress
„Minden pillangó lepke, de nem minden lepke pillangó. Mindez és emellett sok más lényeges tudnivaló a lepkék életéről, haláláról kiderül Krasznahorkai László november 11-én megjelenő új könyvéből” – olvasható a kiadó hétfői ajánlójában. 

Kedden jelenik meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye
Krasznahorkai László új regényét a szerző távollétében mutatják be csütörtökön 17 órakor a Magvető Caféban (Forrás: magveto.hu)

Az új Krasznahorkai-kötetet csütörtökön mutatják be

Mint írták, az új regény egyik főhőse már gyerekkorában eldönti, hogy egész életében a lepkéket fogja keresni és kutatni. A történetben kibontakozik, miért lesz fontos a regény másik főszereplőjének, egy kilétét hamar felfedő idős embernek, hogy megismerhesse a lepkék avatott tudósát, és kifaggassa a lepkéken kívül arról is, mi a legfontosabb kérdés az életben, továbbá kiderül az is, miképp kerül közel egymáshoz a két főszereplő, és miképp válnak egymás számára nélkülözhetetlenné. 

A magyar nemzet biztonsága egy különleges barátság regénye, egy búcsúzás bejelentésének története, az élet eredete megoldhatatlan csapdájának könyve.

Krasznahorkai László új regényét a szerző távollétében, instrukcióit követve mutatja be a Magvető Kiadó csütörtökön 17 órakor a Magvető Caféban. Az eseményen Szegő János, a könyv szerkesztője Oborny Beáta ökológussal, evolúcióbiológus kutatóval és Szilágyi András fizikus-evolúcióbiológussal beszélget a könyvről, amelyből Máté Gábor olvas fel részletet. A kiadó tájékoztatása szerint az új regény megjelenésének időpontjában kerül a boltokba az irodalmi Nobel-díj alkalmából készült notesz és jegyzetfüzet, november második felétől pedig újra kaphatóak lesznek a Krasznahorkai-életmű kötetei. 

Az író december 10-én veszi át az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban; az ünnepi beszéd várhatóan december közepén jelenik meg könyv alakban.

 

A Svéd Akadémia október 9-én jelentette be Stockholmban, hogy a 71 éves Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat látnoki erejű életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét. Krasznahorkai László fontosabb művei: Sátántangó (1985); Az ellenállás melankóliája (1989); Háború és háború (1999); Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (2003); Seiobo járt odalent (2008); Báró Wenckheim hazatér (2016); Aprómunka egy palotáért - Bejárás mások őrületébe (2018), Herscht 07769 (2021).

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

