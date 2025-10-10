Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Ezek a kötetek olyanok voltak, mint a „ritka pénznemek” – A világsajtó is méltatja Krasznahorkai Lászlót
Krasznahorkai Lászlóirodalmi Nobel-díjNobel-díjas író

Ezek a kötetek olyanok voltak, mint a „ritka pénznemek” – A világsajtó is méltatja Krasznahorkai Lászlót

Világszerte beszámoltak a lapok Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 7:54
A friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Forrás: Reuters
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BBC kiemeli, hogy Krasznahorkai debütáló regénye, a Sátántangó „irodalmi szenzáció”, és megemlíti, hogy a könyv 1994-es filmadaptációja, a Tarr Béla rendezte fekete-fehér dráma hétórás játékidejével egyedülálló alkotás. Kiemelik továbbá a 2021-es Herscht 07769 című kötetet, amelyet nagyszerű kortárs német regényként jellemeztek a kritikusok.

A világsajtó is méltatja Krasznahorkai Lászlót
A Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról szóló hírt kiemelt helyen kezeli a világsajtó (Fotó: AFP)

A CNN cikkében arra mutat rá, hogy amikor még Krasznahorkai műveiből csupán néhányat fordítottak le angol nyelvre, James Wood irodalomkritikus szerint ezek a kötetek olyanok voltak, mint a „ritka pénznemek”.

A Guardian úgy fogalmaz, hogy a magyar szerző hosszú körmondatairól és „könyörtelen intenzitásáról” ismert, amely miatt a kritikusok Gogolhoz, Melville-hez és Kafkához hasonlítják. Felidéznek egy, az íróval készült korábbi interjút is. Amikor 2015-ben a megkérdezték Krasznahorkaitól, hogyan írná le munkásságát, így válaszolt: 

Betűk; aztán a betűkből szavak; aztán ezekből a szavakból néhány rövid mondat; aztán több, hosszabb mondat, és főleg nagyon hosszú mondatok, 35 év alatt. A nyelv szépsége. Szórakozás a pokolban.

Azokról, akik először találkoznak műveivel, így nyilatkozott: 

Ha vannak olyan olvasók, akik még nem olvasták a könyveimet, nem tudok nekik semmit ajánlani; inkább azt tanácsolom nekik, hogy menjenek ki, üljenek le valahova, talán egy patak partjára, ne csináljanak semmit, ne gondoljanak semmire, csak maradjanak csendben, mint a kövek. Végül találkoznak majd valakivel, aki már olvasta a könyveimet.

A New York Times is kiemelt helyen kezelte a Krasznahorkai irodalmi Nobel-díjáról szóló hírt, és idéztek az íróval 2014-ben készült interjúból, melyben Krasznahorkai elmondta, hogy megpróbált egy teljesen eredeti stílust kialakítani. 

„Szabad akartam lenni, hogy távol kerüljek irodalmi elődeimtől, és ne Kafka, Dosztojevszkij vagy Faulkner új változatát alkossam.”

– fogalmazott az író.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu