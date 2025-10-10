Ezek a kötetek olyanok voltak, mint a „ritka pénznemek” – A világsajtó is méltatja Krasznahorkai Lászlót

A BBC kiemeli, hogy Krasznahorkai debütáló regénye, a Sátántangó „irodalmi szenzáció”, és megemlíti, hogy a könyv 1994-es filmadaptációja, a Tarr Béla rendezte fekete-fehér dráma hétórás játékidejével egyedülálló alkotás. Kiemelik továbbá a 2021-es Herscht 07769 című kötetet, amelyet nagyszerű kortárs német regényként jellemeztek a kritikusok.

A Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjáról szóló hírt kiemelt helyen kezeli a világsajtó (Fotó: AFP)

A CNN cikkében arra mutat rá, hogy amikor még Krasznahorkai műveiből csupán néhányat fordítottak le angol nyelvre, James Wood irodalomkritikus szerint ezek a kötetek olyanok voltak, mint a „ritka pénznemek”.

A Guardian úgy fogalmaz, hogy a magyar szerző hosszú körmondatairól és „könyörtelen intenzitásáról” ismert, amely miatt a kritikusok Gogolhoz, Melville-hez és Kafkához hasonlítják. Felidéznek egy, az íróval készült korábbi interjút is. Amikor 2015-ben a megkérdezték Krasznahorkaitól, hogyan írná le munkásságát, így válaszolt: