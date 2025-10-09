Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • ,,Az egész életem korrekciók sorozata” – reagált Krasznahorkai az irodalmi Nobel-díjra, és nem csak az örömének adott hangot
Krasznahorkai LászlóNobel-díjSátántangó

,,Az egész életem korrekciók sorozata” – reagált Krasznahorkai az irodalmi Nobel-díjra, és nem csak az örömének adott hangot

Miként a Svéd Nemzeti Rádiónak adott interjújából kiderül, valójában nem is akart író lenni, most pedig különös érzések keringenek benne. Krasznahorkai Lászlót csütörtökön tüntették ki az irodalmi Nobel-díjjal.

Német Dániel
2025. 10. 09. 17:02
Forrás: Bridgeman Images via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenleg Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai László röviden nyilatkozott a Svéd Nemzeti Rádiónak. A műsorban az iránt érdeklődtek, miként érzi magát most, hogy elnyerte a díjat.

Krasznahorkai
Krasznahorkai László nem is akart író lenni. Fotó: JOHAN CARLBERG/SVD / TT NEWS AGENCY

– Nagyon boldog vagyok. Nyugodt és ideges egyszerre. Tudja, ez életem első olyan napja, amikor Nobel-díjat nyertem.

– mondta el az alig egyperces interjúban, majd elárulta, hogy eredetileg nem is akart író lenni. Viszont miután megírta a Sátántangót, tökéletlennek érezte, így nekikezdett egy második könyvnek, hogy kijavítsa a hibáit. Miként fogalmazott:

– Az egész életem korrekciók sorozata.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.