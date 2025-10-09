,,Az egész életem korrekciók sorozata” – reagált Krasznahorkai az irodalmi Nobel-díjra, és nem csak az örömének adott hangot

A jelenleg Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai László röviden nyilatkozott a Svéd Nemzeti Rádiónak. A műsorban az iránt érdeklődtek, miként érzi magát most, hogy elnyerte a díjat.

Krasznahorkai László nem is akart író lenni. Fotó: JOHAN CARLBERG/SVD / TT NEWS AGENCY

– Nagyon boldog vagyok. Nyugodt és ideges egyszerre. Tudja, ez életem első olyan napja, amikor Nobel-díjat nyertem.

– mondta el az alig egyperces interjúban, majd elárulta, hogy eredetileg nem is akart író lenni. Viszont miután megírta a Sátántangót, tökéletlennek érezte, így nekikezdett egy második könyvnek, hogy kijavítsa a hibáit. Miként fogalmazott: