Jó hír: meghosszabbították a Krasznahorkai-kiállítást, januárig még megnézheti

A Krasznahorkai László prózavilágáról szóló kiállítás a szerző életművének kulcsmotívumai köré szerveződik; célja, hogy az író következetesen épülő prózájának összetettségét, kapcsolódásait, az emberi lét alapjait érintő kérdésfeltevéseit az érdeklődő látogatók számára a képzőművészettel összekapcsolva átélhetővé tegye.

A kiállítás látványos installációkkal közelíti meg Krasznahorkai László összetéveszthetetlenül egyedi prózavilágát (Fotó: Ferenczy Múzeum)

Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtörténész, a kiállítás kurátora látványos, kreatív installációkkal közelíti meg Krasznahorkai László összetéveszthetetlenül egyedi prózavilágát. A kiállításban az író fordítóival készült interjúk tudatosítják a nemzetközi népszerűségét, a Krasznahorkai-világ kiterjesztéseként jelennek meg az inspiratív együttműködésben született Tarr Béla-filmek, és külön teret kapnak a szentendrei művészeti szcénához fűződő kapcsolatai.