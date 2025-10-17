Krasznahorkai LászlóNobel-díjkiállítás

Jó hír: meghosszabbították a Krasznahorkai-kiállítást, januárig még megnézheti

A nagy érdeklődésre való tekintettel az irodalmi Nobel-díjas szerzőről szóló kiállítást meghosszabbította a Ferenczy Múzeumi Centrum. A Minduntalan. Krasznahorkai László prózavilága című kiállítás 2026. január 4-ig látható a szentendrei MűvészetMalomban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 14:03
Krasznahorkai László Forrás: Bridgeman Images via AFP
A Krasznahorkai László prózavilágáról szóló kiállítás a szerző életművének kulcsmotívumai köré szerveződik; célja, hogy az író következetesen épülő prózájának összetettségét, kapcsolódásait, az emberi lét alapjait érintő kérdésfeltevéseit az érdeklődő látogatók számára a képzőművészettel összekapcsolva átélhetővé tegye. 

A kiállítás látványos installációkkal közelíti meg Krasznahorkai László összetéveszthetetlenül egyedi prózavilágát (Fotó: Ferenczy Múzeum)

Szilágyi Zsófia Júlia irodalomtörténész, a kiállítás kurátora látványos, kreatív installációkkal közelíti meg Krasznahorkai László összetéveszthetetlenül egyedi prózavilágát. A kiállításban az író fordítóival készült interjúk tudatosítják a nemzetközi népszerűségét, a Krasznahorkai-világ kiterjesztéseként jelennek meg az inspiratív együttműködésben született Tarr Béla-filmek, és külön teret kapnak a szentendrei művészeti szcénához fűződő kapcsolatai. 

A kiállítás január 4-ig látogatható csütörtök és vasárnap között 10-től 18 óráig a MűvészetMalomban.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

