Egy olasz álhírgyáros állt a hamis Krasznahorkai-profil mögött

Kiderült, hogy ki áll a Krasznahorkai Lászlónak tulajdonított, hamis X-profil mögött. Néhány órával azután, hogy a Nobel-díj átadón bejelentették, a magyar írónak ítélték legrangosabb irodalmi elismerést, megjelent egy bejegyzés Krasznahorkai állítólagos X-oldalán, amelyben a művész elhatárolódott a neki gratuláló magyar miniszterelnöktől.

Köszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a gratulációját. De mindig is ellenezni fogom politikai tetteit és elképzeléseit. Szabad író maradok

– tartalmazta a bejegyzés. Azonban Krasznahorkainak nincs – és nem is volt profilja az X-en, amint azt Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője is megerősített.

Forrás: X (Képernyőkép)

Az osztrák Der Standard nevű lap most azt is kiderítette, hogy egy hírhedt álhírgyáros troll, Tommaso Debenedetti áll a mondatot közlő álprofil mögött. Az olasz közösségimédia-aktivista egy sor híresség halálhírét terjesztette. Korábban egy másik Nobel-díjas osztrák írónő, Elfriede Jelinek halálhírét költötte, de ugyanilyen ízléstelen „tréfát” űzött mások mellett J.K. Rowling brit írónővel, Mihail Gorbacsov egykori szovjet vezetővel, Fidel Castróval, valamint XVI. Benedek pápával is. Az AFP hírügynökségnek nyilatkozva 2013-ban úgy fogalmazott, hogy „jól működnek a halálhírek a Twitteren (a Twitter az X korábbi neve – a szerk.)”.