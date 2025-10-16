Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Krasznahorkai LászlóNobel-díjTwitter X

Egy olasz álhírgyáros állt a hamis Krasznahorkai-profil mögött

Az osztrák sajtó kiderítette, hogy egy hírhedt olasz álhírgyáros, Tommaso Debenedetti írta Krasznahorkai László nevében azt az üzenetet az X-en, amelyben a Nobel-díjas író elhatárolódott Orbán Viktor miniszterelnöktől. Krasznahorkai kiadójától megerősítették, hogy az írónak nincs és nem is volt profilja az X-en. Az olasz troll korábban számos híresség halálhírét költötte és terjesztette a közösségi médiában.

Munkatársunktól
2025. 10. 16. 17:58
Krasznahorkai László Forrás: Bridgeman Images via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kiderült, hogy ki áll a Krasznahorkai Lászlónak tulajdonított, hamis X-profil mögött. Néhány órával azután, hogy a Nobel-díj átadón bejelentették, a magyar írónak ítélték legrangosabb irodalmi elismerést, megjelent egy bejegyzés Krasznahorkai állítólagos X-oldalán, amelyben a művész elhatárolódott a neki gratuláló magyar miniszterelnöktől

Köszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a gratulációját. De mindig is ellenezni fogom politikai tetteit és elképzeléseit. Szabad író maradok

 – tartalmazta a bejegyzés. Azonban Krasznahorkainak nincs – és nem is volt profilja az X-en, amint azt Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője is megerősített.

Forrás: X (Képernyőkép)

Az osztrák Der Standard nevű lap most azt is kiderítette, hogy egy hírhedt álhírgyáros troll, Tommaso Debenedetti áll a mondatot közlő álprofil mögött. Az olasz közösségimédia-aktivista egy sor híresség halálhírét terjesztette. Korábban egy másik Nobel-díjas osztrák írónő, Elfriede Jelinek halálhírét költötte, de ugyanilyen ízléstelen „tréfát” űzött mások mellett J.K. Rowling brit írónővel, Mihail Gorbacsov egykori szovjet vezetővel, Fidel Castróval, valamint XVI. Benedek pápával is. Az AFP hírügynökségnek nyilatkozva 2013-ban úgy fogalmazott, hogy „jól működnek a halálhírek a Twitteren (a Twitter az X korábbi neve – a szerk.)”.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.