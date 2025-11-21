Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Dr Babai LászlóMozgás Receptre ProgramÉletmód Orvostani Társaság

„Éveket adhat az élethez” – Dr. Babai László a Mozgás Receptre Program valódi hatásáról

Magyarország egyik legsúlyosabb egészségügyi problémája a mozgásszegény életmód, amely jelentősen növeli a krónikus betegségek kockázatát, és komoly terhet ró az egészségügyi rendszerre. Erre kínál újszerű, tudományosan bizonyított megoldást a Mozgás Receptre Program, amelynek lényege, hogy a háziorvosok a gyógyszerekhez hasonlóan „receptre írják fel” a személyre szabott fizikai aktivitást. A kezdeményezés szakmai vezetőjeként Dr. Babai László, az Életmód Orvostani Társaság elnöke beszél a program szemléletéről, működéséről és jövőjéről.

2025. 11. 21. 10:52
Fotó: Meszlényi András
„Az egészséges életmód iránti elhivatottságom már gyermekkoromban kezdődött” – emlékszik vissza Dr. Babai. „Testnevelés tagozatos osztályba jártam, ahol a mozgás ugyanolyan természetes volt, mint a levegővétel. Fiatalon fel sem tűnt, mennyire fontos ez a szemlélet, csak felnőttként értettem meg igazán, amikor a saját gyermekeink számára olyan iskolát kerestünk, ahol mindennapos a testmozgás. Ekkor vált világossá számomra, hogy ez az alapélmény mennyire meghatározta a gondolkodásomat.”

Tudományos felismerések, amelyek életeket menthetnek

Egyetemi évei után hároméves PhD-kutatásban vett részt, amely végérvényesen formálta szakmai látásmódját. Állatkísérletekben vizsgálták, milyen hatással van már egyetlen futás is a szívre, különösen az infarktus során fellépő halálos ritmuszavarokra.

„Meglepő eredmény született: mindössze 21 perc mozgás akár 80 százalékkal növelhette a túlélés esélyét. Ha a fizikai terhelést rendszeresen megismételtük, a kedvező hatás újra és újra megjelent.”

Ez az élmény egyszerre jelentett tudományos áttörést és személyes motivációt számára, megerősítve elköteleződését az életmódorvoslás iránt, és egyben megalapozva a Mozgás Receptre Program elindítását Magyarországon.

Hogyan született meg a Mozgás Receptre Program?

Már a 2010-es évek elején világossá vált, hogy a mozgáshiány az egyéni egészségügyi problémán túl komoly gazdasági és társadalmi következményekkel is jár.

„Egy 2011-es hazai kutatás kimutatta, hogy ha a lakosság fizikai aktivitása mindössze 10 százalékkal nőne, az évente körülbelül 9,1 milliárd forinttal csökkentené az ország terheit. Ráadásul riasztó adat, hogy naponta átlagosan 30 ember hal meg a mozgáshiány következtében.”

Az igazi áttörés 2019-ben következett be, amikor az Életmód Orvostani Társaság és a Testnevelési Egyetem konferenciáján felvetődött: a rendszeres testmozgást nemcsak ajánlásként, hanem tényleges terápiás eszközként kellene beépíteni az orvoslás mindennapi gyakorlatába.

A program gyakorlati megvalósítása azonban csak 2024-ben indult el igazán, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és az Életmód Orvostani Társaság együttműködésével. A népegészségügyi termékadó célzott forrásai tették lehetővé a rendszer országos kiépítését.

A mozgás jelentősége: számokban kimutatható életévek

A program egyik legfontosabb üzenete, hogy a rendszeres testmozgás több, mint egyszerű ajánlás: valódi gyógyító eszközként is szolgál, sok esetben ugyanolyan hatékony, mint egy gyógyszer vagy orvosi beavatkozás.

A hatások számokban:

• Infarktuson átesett betegeknél a rendszeres mozgás akár 26 százalékkal növeli az egyéves túlélés esélyét.

• Daganatos pácienseknél a fizikai aktivitás akár 39 százalékkal javíthatja az ötéves túlélést.

• Egészségeseknél bizonyos daganatok kialakulása 8–26 százalékkal csökkenhet a rendszeres mozgás hatására.

A kutatások több mint 30 betegség esetében igazolták a mozgás megelőző és gyógyító szerepét – a magas vérnyomástól a cukorbetegségen át számos daganattípusig.

Háziorvosok a középpontban

A program egyik legnagyobb újítása, hogy a háziorvosok személyre szabott formában írhatják fel a mozgást.

„A kollégák rendkívül nyitottan fogadták az ötletet. Magam is az alapellátásban dolgozom, és naponta tapasztalom, mennyire fontos a megelőzés, nemcsak a kezelés” 

– hangsúlyozza Dr. Babai.

A kezdeményezést a háziorvosi tanszékek, szakmai kollégiumok és országos szervezetek egyaránt támogatják, miközben folyamatos továbbképzések és szakmai anyagok biztosítják az orvosok felkészültségét.

A közösség ereje

A Mozgás Receptre Program ott működik a legeredményesebben, ahol az önkormányzat is aktívan részt vesz: Zalaegerszeg, Kecskemét és Kaposvár jó példák erre.

„A rendszeres mozgás fenntartásához a legtöbb embernek szüksége van egy támogató közösségre. A rendelőben ezt nem tudjuk biztosítani, ám egy település meg tudja teremteni. Az ott élők összetartásának ereje felbecsülhetetlen: ha valaki hiányzik, azonnal érdeklődnek, bátorítják, segítik. Ezt a plusz motivációt semmi más nem pótolja.”

A helyi sportlétesítmények, edzők és programok – a gyaloglókluboktól az örömtáncig és a sétafociig – mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgás hosszú távon is az élet része maradjon.

Fókuszban az országos lefedettség és a vállalati együttműködés

A program hosszú távú célja, hogy idővel minden magyar településen elérhető legyen, és a vállalatok is aktívan segítsék a lakosság mozgás- és egészségtudatosságának növelését.

A legfontosabb törekvések:

• A jelenlegi 4 százalékos aktivitási arányt fokozatosan 8, majd 12 százalékra emelni.

• Jelentősen csökkenteni a fizikailag inaktívak jelenlegi, 59 százalékos arányát.

• A munkáltatókat bevonni annak érdekében, hogy a dolgozók a munkahelyükön is könnyen igénybe vehessék a programot.

„Az emberek akkor tudnak rendszeresen mozogni, ha a lakóhelyükön vagy a munkahelyükön is adottak a feltételek. A vállalatok kulcsszereplők lehetnek az egészségmegőrzésben – számítunk rájuk partnerként.”

A sportszövetségek részéről is egyre nagyobb a nyitottság a lakossági sport iránt, ami új lendületet adhat a mindennapi mozgás szélesebb körű elterjedésének.

A cél egyszerű, mégis országos jelentőségű

„A kezdeményezés alapvető törekvése, hogy az emberek minél tovább maradjanak egészségesek. Ehhez a rendszeres testmozgás elengedhetetlen. A Mozgás Receptre Program valódi eszközt ad az orvosok és az önkormányzatok kezébe, amellyel életet lehet menteni – egyéni és országos szinten egyaránt” – foglalja össze Dr. Babai László.

