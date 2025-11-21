„Éveket adhat az élethez” – Dr. Babai László a Mozgás Receptre Program valódi hatásáról

„Az egészséges életmód iránti elhivatottságom már gyermekkoromban kezdődött” – emlékszik vissza Dr. Babai. „Testnevelés tagozatos osztályba jártam, ahol a mozgás ugyanolyan természetes volt, mint a levegővétel. Fiatalon fel sem tűnt, mennyire fontos ez a szemlélet, csak felnőttként értettem meg igazán, amikor a saját gyermekeink számára olyan iskolát kerestünk, ahol mindennapos a testmozgás. Ekkor vált világossá számomra, hogy ez az alapélmény mennyire meghatározta a gondolkodásomat.”

Tudományos felismerések, amelyek életeket menthetnek

Egyetemi évei után hároméves PhD-kutatásban vett részt, amely végérvényesen formálta szakmai látásmódját. Állatkísérletekben vizsgálták, milyen hatással van már egyetlen futás is a szívre, különösen az infarktus során fellépő halálos ritmuszavarokra.

„Meglepő eredmény született: mindössze 21 perc mozgás akár 80 százalékkal növelhette a túlélés esélyét. Ha a fizikai terhelést rendszeresen megismételtük, a kedvező hatás újra és újra megjelent.”

Ez az élmény egyszerre jelentett tudományos áttörést és személyes motivációt számára, megerősítve elköteleződését az életmódorvoslás iránt, és egyben megalapozva a Mozgás Receptre Program elindítását Magyarországon.

Hogyan született meg a Mozgás Receptre Program?

Már a 2010-es évek elején világossá vált, hogy a mozgáshiány az egyéni egészségügyi problémán túl komoly gazdasági és társadalmi következményekkel is jár.

„Egy 2011-es hazai kutatás kimutatta, hogy ha a lakosság fizikai aktivitása mindössze 10 százalékkal nőne, az évente körülbelül 9,1 milliárd forinttal csökkentené az ország terheit. Ráadásul riasztó adat, hogy naponta átlagosan 30 ember hal meg a mozgáshiány következtében.”

Az igazi áttörés 2019-ben következett be, amikor az Életmód Orvostani Társaság és a Testnevelési Egyetem konferenciáján felvetődött: a rendszeres testmozgást nemcsak ajánlásként, hanem tényleges terápiás eszközként kellene beépíteni az orvoslás mindennapi gyakorlatába.

A program gyakorlati megvalósítása azonban csak 2024-ben indult el igazán, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és az Életmód Orvostani Társaság együttműködésével. A népegészségügyi termékadó célzott forrásai tették lehetővé a rendszer országos kiépítését.