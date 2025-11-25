Szijjártó Péter: Magyar–román együttműködés indul

Magyarország és Románia szakmai-politikai együttműködést indít a paksi és a cernavodai atomerőmű üzemidő-meghosszabbításának tekintetében, hogy a folyamatot a lehető leggyorsabban végigvihessék – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben. Szijjártó Péter hangsúlyozta: mindkét országnak érdeke az atomenergia részarányának növelése.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország érdekelt a nukleáris energia arányának a bővítésében

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a romániai tárgyalásait követően, hogy a szomszéd ország mára minden kétséget kizáróan hazánk stratégiai partnerévé vált, és nagymértékben hozzájárul az energiaellátásunk biztonságának szavatolásához.

Kifejezetten józan észre alapuló együttműködés van köztünk az energiaellátás terén. Mindkét ország használ nukleáris energiát, tagjai vagyunk az európai nukleáris koalíciónak, és szembeszállunk azokkal az ideológiai támadásokkal, amelyeket Brüsszelből indítanak a nukleáris energia ellen

– húzta alá.

Rámutatott, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának legfőbb garanciája a paksi atomerőmű működése, ezért döntés született a blokkok üzemidejének meghosszabbításáról, s a közelmúltban Románia is hasonló intézkedésről határozott.