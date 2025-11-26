A Rheinmetall globális humánerőforrás-vezetője szerint a vállalat megítélése kedvezőbb lett az álláskeresők körében, részben annak köszönhetően, hogy a cég Ukrajna egyik fontos katonai beszállítója. A vállalat 2025 első felében meghirdetett több mint 3000 németországi álláshelyére 120 000 jelentkezés érkezett. A cég 2024-ben világszerte 257 000 önéletrajzot kapott, ami jelentős emelkedés a 2023-as 180 000-hez képest. Idén az első fél évben 165 000 pályázat érkezett, és a vállalat arra számít, hogy ez az év végére meghaladja a 275 000-et – számolt be az Origo.
Az ukrán háború minden eddiginél nagyobb lendületet adott a német fegyvergyártásnak
A Rheinmetall, Németország legnagyobb fegyvergyártója arra számít, hogy az évtized végére ötszörösére emelkedik a bevétele a múlt évhez képest. A cég szerint a gyors növekedés egyik fő oka, hogy jóval több álláskereső jelentkezik hozzájuk, mint korábban. Európa-szerte a védelmi ipar vállalatai igyekeznek gyorsan bővíteni kapacitásaikat, mert egyre nagyobb az igény a különféle katonai eszközökre, például lőszerre, tankokra és vadászgépekre. A keresletet az európai hadseregek fejlesztése, valamint az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó folyamatos támogatás növeli.
A cég 2025-ben mintegy 8000 állást tervez meghirdetni világszerte, ezeknek a fele újonnan létrehozott pozíció lesz.
Mérnököket, szoftverfejlesztőket, projektmenedzsereket, valamint különféle képzett fizikai dolgozókat keresnek, például gépkezelőket, hegesztőket és repülőgép-szerelőket.
A védelmi ipar népszerűsége Németországban nőtt, amit a vállalat szerint részben az ukrajnai háború hatása magyaráz. Emellett több nagy német iparág, különösen az autóipar, jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, ami sok munkavállalót irányított a védelmi szektor felé.
A Rheinmetall vezérigazgatója bejelentette, hogy a vállalat 2030-as árbevételi célját 50 milliárd euróra emelték. A cég tavaly 9,8 milliárd eurós értékesítést ért el.
A vállalat a szárazföldi haditechnikára épülő hagyományos tevékenységét a haditengerészeti, a a lég- és űrvédelmi iparra is ki kívánja terjeszteni, ami további munkaerőbővítést tesz szükségessé – írja a The Wall Street Journal.
A cég célja, hogy 2027-re 40 000 főre növelje globális alkalmazotti létszámát, ami jóval meghaladja a jelenlegi, mintegy 30 600 főt. Ha ez megvalósul, a Rheinmetall két és fél év alatt több munkavállalót vesz fel, mint az előző tíz évben összesen.
Bár a vállalat éves jelentésében a munkaerőhiányt kockázati tényezőként említi, a Rheinmetall képviselői szerint jelenleg nem okoz problémát a megfelelő képzettségű dolgozók megtalálása.
Borítókép: Katonai jármű (Fotó: AFP)
