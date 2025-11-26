Az ukrán háború minden eddiginél nagyobb lendületet adott a német fegyvergyártásnak

A Rheinmetall globális humánerőforrás-vezetője szerint a vállalat megítélése kedvezőbb lett az álláskeresők körében, részben annak köszönhetően, hogy a cég Ukrajna egyik fontos katonai beszállítója. A vállalat 2025 első felében meghirdetett több mint 3000 németországi álláshelyére 120 000 jelentkezés érkezett. A cég 2024-ben világszerte 257 000 önéletrajzot kapott, ami jelentős emelkedés a 2023-as 180 000-hez képest. Idén az első fél évben 165 000 pályázat érkezett, és a vállalat arra számít, hogy ez az év végére meghaladja a 275 000-et – számolt be az Origo.

A Rheinmetall szerint Németországban részben az ukrajnai háború hatására nőtt meg a védelmi ipar iránti érdeklődés (Fotó: FLORIAN GAERTNER/Photothek Media Lab)