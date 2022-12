Ronaldo kimaradt, a helyettese mesterhármast vágott

Fernando Santos, a portugál válogatott agg szövetségi kapitánya meglépte, amit talán már rég tervezett és amit immár a portugál nép is óhajtott: kihagyta Cristiano Ronaldót a Svájc elleni nyolcaddöntőn a kezdőtizenegyből a katari vb-n. A 37 éves klasszis fegyelmezetten vette tudomásul a döntést, a kispadnál is teli torokból énekelte a portugál humnuszt.

A kockázatos döntés helyessége hamar, már a 17. perben beigazolódott. Egy bedobás után Ronaldo helyettese, Goncalo Ramos, a Benfica játékosa ballal hatalmas gólt zúdított a jobb felsőbe.

A portugál válogatottban volt egy másik meglepetés is, a 39 éves Pepe a világbajnokság során először került be a kezdőbe. Ő is meghálálta a bizalmat. A 33. percben elképesztő magasra emelkedett és bólintott a hálóba.

Ezzel 2-0-ral vezetett Portugália, és Svájc mintha feladta volt a meccset. A portugálok a második félidő elején gyorsan újabb két gólt szereztek, amivel végképp eldőlt a meccs. Már csak egy pillanatra várt mindenki: Ronaldo a 73. percben, 5-1-es állásnál csereként állt be. Helyesebben lehetett volna még egy nagy pillanat, de az ötszörös aranylabdás nem tudott gólt szerezni.

Portugália nagyon meggyőző formát mutatott Ronaldo nélkül, érdekes lesz a Marokkó elleni negyeddöntő.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Portugália–Svájc 6-1 (2-0)

Katar, Luszail, Luszaili Nemzeti Stadion. V: César Arturo Ramos (mexikói)

Gólszerzők: G. Ramos (17., 51., 67.), Pepe (33.) R. Guerreiro (55.), Leao (90+2.), illetve Akanji (58.)

A negyeddöntők menetrendje: December 9., péntek, 16.00: Horvátország–Brazília

December 9., péntek, 20.00: Hollandia–Argentína

December 10., szombat, 16.00: Marokkó–Portugália

December 10., szombat, 20.00: Anglia–Franciaország

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Goncalo Ramos. Sztár lett Ronaldo helyetteséből (Fotó: MTI/EPA/Rolex Dela Pena)