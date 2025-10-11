Kínzó gyászból kellett felrázni a magyar futballistákat az örmények elleni meccs előtt

A Marco Rossi vezette magyar válogatott ma 18 órától lép pályára az örmények elleni hazai vb-selejtezőn. Az első két forduló után a mieink egy ponttal az F csoport harmadik helyén állnak, míg a legutóbb az íreket legyőző Örményország jelenleg három ponttal a második. A selejtezők kezdete előtt mindenki úgy kalkulált, hogy a 2026-os vb-re való kijutás alapfeltétele az örmények elleni két győzelem, amiből az első hazai pályán abszolút a kötelező kategória.

Lothar Matthaus az idei Aranylabda-gálán. 2004-ben az örmények ellen mutatkozott be a magyar válogatott szövetségi kapitányként. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Eddig csupán egyszer játszottunk az örmények ellen, az ráadásul nem is tétmeccs, csupán barátságos találkozó volt. 2004. február 18-án egy Cipruson rendezett felkészülési tornán 2-0-ra legyőztünk őket. A meccs különlegessége volt, hogy akkor mutatkozott be a németek korábbi aranylabdás sztárja, Lothar Matthäus, mint magyar szövetségi kapitány.

Félidőben 0-0 volt az állás, ami aggodalomra adhatott okot, ám a 21 évvel ezelőtt történteket részletesen felidéző Origo cikke szerint Matthäus a szünetben magabiztos maradt, amikor a játékosaihoz fordult és kijelentette:

Ezt a meccset megnyeritek!

Úgy is lett, a második félidőre Dárdai Pál vezetésével, aki megkapta a csapatkapitányi karszalagot, ritmust váltott a magyar válogatott, amely végül Szabics Imre és Lisztes Krisztián góljaival nyert 2-0-ra. Az első találatnak külön története volt, azt ugyanis Szabics az újonc Kovács Péter gyönyörű passzából szerezte.

Két centi híján két méter: Matthäus után Marco Rossi is ebben bízhat

A 198 centiméter magas Kovács Péter Norvégiában futballozott, a Tromsö légiósa volt az örmények elleni meccs egyik legjobbja, noha idehaza sokan kételkedtek a képességeiben, hiszen annak idején Újpesten nem kellett, mindössze öt meccsen játszott az NB I-ben, aztán északon, Finnországból indulva épített karriert. Kovács Péter később, 2012-ben norvég gólkirály is volt, a 2017-es visszavonulása után pedig tanár lett, többek között erről is mesélt a Magyar Nemzet interjújában.

Ellenben amikor Matthäus először betette a válogatottba, nem sokan bíztak benne, és a német távozása után sem. Tízszer szerepelt a nemzeti csapatban, egy gólt szerzett, de csak Matthäus adott neki lehetőséget.

Érdekes párhuzam, hogy most is egy 198 centis csatár lehet a főszereplő az örmények ellen. Miután Varga Barnabás eltiltás miatt nem szerepelhet, sokan úgy gondolják, hogy a Paks hórihorgas csatára, Tóth Barna pótolhatja a Fradi gólvágóját. Tóth ugyan már nem újonc, Marco Rossi szeptemberben az írek ellen avatta fel, de a 30 éves csatár nemcsak abban hasonlít Kovácsra, hogy két centi híján két méter, hanem abban is, hogy sokáig árnyékban élt a magyar futballban.