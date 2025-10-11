  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Kínzó gyászból kellett felrázni a magyar futballistákat az örmények elleni meccs előtt
magyar labdarúgó–válogatottvb-selejtezőgyász

Kínzó gyászból kellett felrázni a magyar futballistákat az örmények elleni meccs előtt

A magyar labdarúgó-válogatott ma este kulcsfontosságú meccset játszik az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában. Korábban csak egyszer találkoztunk az örményekkel, azon a 2004-es mérkőzésen debütált a korábbi aranylabdás Lothar Matthäus magyar szövetségi kapitányként. Akkor Fehér Miklós tragikusa halála után először lépett pályára a válogatott, a futballisták társukat gyászolták. Most Mezey György halála miatt lengi körül a gyász a meccset.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 6:05
A 198 centis Tóth Barna (k) lehet Marco Rossi fegyvere az örmények elleni meccsen Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Marco Rossi vezette magyar válogatott ma 18 órától lép pályára az örmények elleni hazai vb-selejtezőn. Az első két forduló után a mieink egy ponttal az F csoport harmadik helyén állnak, míg a legutóbb az íreket legyőző Örményország jelenleg három ponttal a második. A selejtezők kezdete előtt mindenki úgy kalkulált, hogy a 2026-os vb-re való kijutás alapfeltétele az örmények elleni két győzelem, amiből az első hazai pályán abszolút a kötelező kategória.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 22: Lothar Matthaus and Theresa Sommer attends the 69th Ballon D'Or Photocall at Theatre Du Chatelet on September 22, 2025 in Paris, France. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lothar Matthaus az idei Aranylabda-gálán. 2004-ben az örmények ellen mutatkozott be a magyar válogatott szövetségi kapitányként. Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Eddig csupán egyszer játszottunk az örmények ellen, az ráadásul nem is tétmeccs, csupán barátságos találkozó volt. 2004. február 18-án egy Cipruson rendezett felkészülési tornán 2-0-ra legyőztünk őket. A meccs különlegessége volt, hogy akkor mutatkozott be a németek korábbi aranylabdás sztárja, Lothar Matthäus, mint magyar szövetségi kapitány.

Félidőben 0-0 volt az állás, ami aggodalomra adhatott okot, ám a 21 évvel ezelőtt történteket részletesen felidéző Origo cikke szerint Matthäus a szünetben magabiztos maradt, amikor a játékosaihoz fordult és kijelentette:

Ezt a meccset megnyeritek!

Úgy is lett, a második félidőre Dárdai Pál vezetésével, aki megkapta a csapatkapitányi karszalagot, ritmust váltott a magyar válogatott, amely végül Szabics Imre és Lisztes Krisztián góljaival nyert 2-0-ra. Az első találatnak külön története volt, azt ugyanis Szabics az újonc Kovács Péter gyönyörű passzából szerezte.

Két centi híján két méter: Matthäus után Marco Rossi is ebben bízhat

A 198 centiméter magas Kovács Péter Norvégiában futballozott, a Tromsö légiósa volt az örmények elleni meccs egyik legjobbja, noha idehaza sokan kételkedtek a képességeiben, hiszen annak idején Újpesten nem kellett, mindössze öt meccsen játszott az NB I-ben, aztán északon, Finnországból indulva épített karriert. Kovács Péter később, 2012-ben norvég gólkirály is volt, a 2017-es visszavonulása után pedig tanár lett, többek között erről is mesélt a Magyar Nemzet interjújában.

Ellenben amikor Matthäus először betette a válogatottba, nem sokan bíztak benne, és a német távozása után sem. Tízszer szerepelt a nemzeti csapatban, egy gólt szerzett, de csak Matthäus adott neki lehetőséget.

Érdekes párhuzam, hogy most is egy 198 centis csatár lehet a főszereplő az örmények ellen. Miután Varga Barnabás eltiltás miatt nem szerepelhet, sokan úgy gondolják, hogy a Paks hórihorgas csatára, Tóth Barna pótolhatja a Fradi gólvágóját. Tóth ugyan már nem újonc, Marco Rossi szeptemberben az írek ellen avatta fel, de a 30 éves csatár nemcsak abban hasonlít Kovácsra, hogy két centi híján két méter, hanem abban is, hogy sokáig árnyékban élt a magyar futballban.

Fehér Miklós tragikus halála után kellett játszani az örmények ellen

Szomorú hasonlóság is akad a 2004-es és a mostani magyar–örmény meccs között. Mindkét találkozót gyászszünettel kezdte, illetve kezdi majd a válogatott. 2004-ben néhány héttel a nemzeti csapat meccse előtt, január 25-én hunyt el a tragikus sorsú Fehér Miklós. A Benfica 25 éves csatára a Guimaraes elleni portugál bajnoki közben váratlanul esett össze a pályán, és nem tudták megmenteni az életét.

Fehér Miklós halála mind a mai napig megrázza a magyar futballtársadalmat
Fehér Miklós halála mind a mai napig megrázza a magyar futballtársadalmat  Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

A 25-szörös válogatott Fehér Miklós még hosszú évekig alapembere lehetett volna a válogatottnak, amely a halála után először lépett pályára az örmények ellen. Társai rá emlékeztek, nem lehetett könnyű így játszaniuk az örmények ellen.

A mai örmények elleni meccs is a gyász jegyében zajlik majd, hiszen szerdán érkezett Mezey György letaglózó halálhíre. A 84 éves korában elhunyt edzőlegenda mai napig az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságon vezette a magyar válogatottat 1986-ban, Mexikóban. Most az ő emléke előtt is adózhatnak Szoboszlai Dominikék azzal, ha az örmények legyőzésével egy lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy jövőre negyven évvel a Mezey-csapat után újra ott legyünk a vb-n.

A 2004-es magyar–örmény meccs:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.