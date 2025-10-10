Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Dr Mezey GyörgyKuvaitkuvaiti válogatott

Elkeserítő tiszteletlenség Mezey György halála kapcsán

Két napja, október 8-án reggel érkezett a letaglózó hír, hogy nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György. A magyar labdarúgó-válogatottat legutóbb világbajnokságon vezető legendás edzőt a hazai futballvilág egésze gyászolja, de Mezey György sikeres szövetségi kapitány volt Kuvaitban is. Ennek ellenére az arab ország labdarúgó-szövetsége a hivatalos felületein megfeledkezett megemlékezni Mezey György halála kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 7:07
Mezey György a kuvaiti válogatott szövetségi kapitányaként is sikeres volt
Mezey György a kuvaiti válogatott szövetségi kapitányaként is sikeres volt Forrás: Németh Ferenc / NFNF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarországon egymást követték az 1986-os mexikói világbajnokságon a magyar válogatottat vezető Mezey György előtt tisztelgő megemlékezések. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), korábbi futballistái, klubjai, edzőkollégái, tanítványai sorra rótták le a tiszteletüket a magyar futball korszakos, meghatározó egyénisége előtt. Mezey György halálhíre megrázta a magyar futball egészét. Ugyanez a jelek szerint nem mondható el Kuvaitról, pedig ott is volt szövetségi kapitány, és sikert is ért el.

Mezey György haláláról a kuvaiti válogatott, korábbi csapata megfeledkezett
Mezey György haláláról a kuvaiti válogatott, korábbi csapata megfeledkezett. Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba

Mezey György az 1986-os mexikói világbajnokság után a magyar válogatott éléről távozva vette át a kuvaiti nemzeti csapat irányítását. Nem sokáig dolgozott a kuvaiti válogatott élén, 1987 tavaszán távozott, de maradt az arab országban, ahol az al-Jarmúk vezetőedzője lett, később pedig az al-Tadámon csapatát is irányította.

Mezey rövid idő alatt is nagy sikert ért el a kuvaiti válogatottal, hiszen 1986 őszén bronzérmet szerzett a csapattal az Ázsia Játékokon. Kuvait összesen négyszer volt dobogós a viadalon, az 1982-es ezüst után ez a harmadik hely volt a második a sorban.

Mindennek ellenére hiába kerestük, a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos felületein két nap elteltével sem jelent meg megemlékezés Mezey Györgyről.

Magyarországon elképzelhetetlen lenne az a tiszteletlenség, hogy az MLSZ hallgat egy korábbi szövetségi kapitány halála kapcsán, és még csak azt sem lehet mondani, hogy Kuvaitba nem jutott el a szomorú hír, hiszen az országban működő magyar nagykövetség megemlékezett Mezey Györgyről.

Hasonló hírt nem találtunk sem a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján, sem pedig annak közösségi felületein. Pedig aktívan használják az X-, az Instagram- és a Facebook-oldalukat is, amelyeken naponta több bejegyzés is megjelenik.

Mezey György helyett egy egyiptomi edzőért aggódott Kuvait

Mezey halála napján a kuvaiti szövetség például mielőbbi gyógyulást kívánt a betegeskedő Hassan Shehata egyiptomi edzőnek, aki a a kuvaiti futballban is tevékenykedett. De Mezeyről semmi.

Ahogy korábbi kuvaiti klubjaitól sem találtunk megemlékezést a haláláról, ami elkeserítő.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.