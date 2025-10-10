Elkeserítő tiszteletlenség Mezey György halála kapcsán

Magyarországon egymást követték az 1986-os mexikói világbajnokságon a magyar válogatottat vezető Mezey György előtt tisztelgő megemlékezések. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), korábbi futballistái, klubjai, edzőkollégái, tanítványai sorra rótták le a tiszteletüket a magyar futball korszakos, meghatározó egyénisége előtt. Mezey György halálhíre megrázta a magyar futball egészét. Ugyanez a jelek szerint nem mondható el Kuvaitról, pedig ott is volt szövetségi kapitány, és sikert is ért el.

Mezey György haláláról a kuvaiti válogatott, korábbi csapata megfeledkezett. Fotó: Nemzeti Sport / Dömötör Csaba

Mezey György az 1986-os mexikói világbajnokság után a magyar válogatott éléről távozva vette át a kuvaiti nemzeti csapat irányítását. Nem sokáig dolgozott a kuvaiti válogatott élén, 1987 tavaszán távozott, de maradt az arab országban, ahol az al-Jarmúk vezetőedzője lett, később pedig az al-Tadámon csapatát is irányította.

Mezey rövid idő alatt is nagy sikert ért el a kuvaiti válogatottal, hiszen 1986 őszén bronzérmet szerzett a csapattal az Ázsia Játékokon. Kuvait összesen négyszer volt dobogós a viadalon, az 1982-es ezüst után ez a harmadik hely volt a második a sorban.

Mindennek ellenére hiába kerestük, a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos felületein két nap elteltével sem jelent meg megemlékezés Mezey Györgyről.

Magyarországon elképzelhetetlen lenne az a tiszteletlenség, hogy az MLSZ hallgat egy korábbi szövetségi kapitány halála kapcsán, és még csak azt sem lehet mondani, hogy Kuvaitba nem jutott el a szomorú hír, hiszen az országban működő magyar nagykövetség megemlékezett Mezey Györgyről.

Hasonló hírt nem találtunk sem a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján, sem pedig annak közösségi felületein. Pedig aktívan használják az X-, az Instagram- és a Facebook-oldalukat is, amelyeken naponta több bejegyzés is megjelenik.

Mezey György helyett egy egyiptomi edzőért aggódott Kuvait

Mezey halála napján a kuvaiti szövetség például mielőbbi gyógyulást kívánt a betegeskedő Hassan Shehata egyiptomi edzőnek, aki a a kuvaiti futballban is tevékenykedett. De Mezeyről semmi.

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس الإدارة عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للاعب ومدرب منتخب مصر السابق حسن شحاتة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتمنى الشيخ أحمد اليوسف الصباح موفور الصحة والعافية للمدرب حسن شحاته والذي سبق وأن مثل ناديي كاظمة… pic.twitter.com/imMRaSHqo3 — KuwaitFA (@KuwaitFA) October 8, 2025

Ahogy korábbi kuvaiti klubjaitól sem találtunk megemlékezést a haláláról, ami elkeserítő.