Elkeserítő tiszteletlenség Mezey György halála kapcsán

Magyarországon egymást követték az 1986-os mexikói világbajnokságon a magyar válogatottat vezető Mezey György előtt tisztelgő megemlékezések. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), korábbi futballistái, klubjai, edzőkollégái, tanítványai sorra rótták le a tiszteletüket a magyar futball korszakos, meghatározó egyénisége előtt. Mezey György halálhíre megrázta a magyar futball egészét. Ugyanez a jelek szerint nem mondható el Kuvaitról, pedig ott is volt szövetségi kapitány, és sikert is ért el.
Mezey György az 1986-os mexikói világbajnokság után a magyar válogatott éléről távozva vette át a kuvaiti nemzeti csapat irányítását. Nem sokáig dolgozott a kuvaiti válogatott élén, 1987 tavaszán távozott, de maradt az arab országban, ahol az al-Jarmúk vezetőedzője lett, később pedig az al-Tadámon csapatát is irányította.
Mezey rövid idő alatt is nagy sikert ért el a kuvaiti válogatottal, hiszen 1986 őszén bronzérmet szerzett a csapattal az Ázsia Játékokon. Kuvait összesen négyszer volt dobogós a viadalon, az 1982-es ezüst után ez a harmadik hely volt a második a sorban.
Mindennek ellenére hiába kerestük, a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos felületein két nap elteltével sem jelent meg megemlékezés Mezey Györgyről.
Magyarországon elképzelhetetlen lenne az a tiszteletlenség, hogy az MLSZ hallgat egy korábbi szövetségi kapitány halála kapcsán, és még csak azt sem lehet mondani, hogy Kuvaitba nem jutott el a szomorú hír, hiszen az országban működő magyar nagykövetség megemlékezett Mezey Györgyről.
Hasonló hírt nem találtunk sem a kuvaiti labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján, sem pedig annak közösségi felületein. Pedig aktívan használják az X-, az Instagram- és a Facebook-oldalukat is, amelyeken naponta több bejegyzés is megjelenik.
Mezey György helyett egy egyiptomi edzőért aggódott Kuvait
Mezey halála napján a kuvaiti szövetség például mielőbbi gyógyulást kívánt a betegeskedő Hassan Shehata egyiptomi edzőnek, aki a a kuvaiti futballban is tevékenykedett. De Mezeyről semmi.
Ahogy korábbi kuvaiti klubjaitól sem találtunk megemlékezést a haláláról, ami elkeserítő.