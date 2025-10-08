  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Óriási formátumú szakember, apafigura, tanító, szobrot érdemel – vélemények Mezey Györgyről
Dr Mezey GyörgyBognár GyörgyEgervári Sándornagy antal

Óriási formátumú szakember, apafigura, tanító, szobrot érdemel – vélemények Mezey Györgyről

Nagy veszteség érte a magyar labdarúgást: ahogyan arról korábban már hírt adtunk, 84 éves korában elhunyt Mezey György mesteredző, aki a legutóbb, 1986-ban világbajnokságon szerepelt magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. Természetesen több kollégája, játékosa megemlékezett róla, ezekből idézünk fel néhányat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 15:51
Bognár György (balra) megdöbbent Mezey György (középen) halálhírén, a Paks jelenlegi vezetőedzője a korábbi szövetségi kapitánytól tanulta a legtöbbet Fotó: Perje Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elhunyt Mezey György. A mesteredző, a korábbi kétszeres szövetségi kapitány, akit 1985-ben az év legjobb európai edzőjének választottak, és kijuttatta a válogatottat – máig utoljára – a világbajnokságra, egy hónapja ünnepelte a 84. születésnapját. Súlyos, de méltósággal viselt betegség kínozta, és kedden este családja körében érte a halál. A megdöbbentő hírre kollégái, korábbi játékosai is reagáltak. Egervári Sándor, aki 2010-ben szintén szövetségi kapitánya lett a válogatottnak, több szálon is kötődött Mezey Györgyhöz, ő így emlékezett vissza rá:

Egervári Sándor büszkén vallja, hogy Mezey György nagy hatással volt a pályafutására
Egervári Sándor büszkén vallja, hogy Mezey György nagy hatással volt a pályafutására  Fotó: Kurucz Árpád

– Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg. 

Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál.

Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melyben egyfajta iránytű volt. Köszönöm neki, hogy istápolt!

 

Bognár György Mezey Györgytől tanulta a legtöbbet

Bognár György pályafutása szintén kötődik Mezey Györgyhöz. A korábbi mesteréről szóló könyv júniusi bemutatóján például kijelentette, hogy a szakma hetven-nyolcvan százalékát tőle taulta. A Paks 63 éves vezetőedzője klubja honlapjának nyilatkozva felidézte, hogy amikor felkerült 18 évesen az MTK-hoz, ő volt a fővárosi kék-fehérek edzője, nála lett NB I-es, majd később válogatott játékos, a BVSC-nél pedig előbb edző-játékos-, később munkakapcsolat volt köztük.

– Mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség – fogalmazott Bognár György, akit megdöbbentett a mesteredző halálhíre. – Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!

Bognár György rengeteget köszönhet Mezey Györgynek Fotó: paksifc.hu

Sallai Sándor, aki szerepelt az 1982-es és az 1986-os világbajnokságon – előbbin Mezey György Mészöly Kálmán szövetségi kapitány segítője volt – a Borssal osztotta meg a gondolatait:

– Gyuri 1982-ben még válogatott pályaedzőként látott el olyan tanácsokkal, amik hiányában aligha lettem volna 55-szörös válogatott. Azt tanácsolta, azért dolgozzunk, hogy a meccsek végén ne mi kérjük el az ellenfél emlékmezét, inkább fordítva történjen. Emberi tartást adott, önbecsülésemet neki köszönöm, miatta váltam nagybetűs labdarúgóvá. 

 

Nagy Antal hiányolja Mezey György szobrát

Nagy Antal alapembere volt a nyolcvanas évek derekán sikert sikerre halmozó, a világbajnokságra kijutó válogatottnak. Ő hosszan beszélt az Origo megkeresésére egykori mesteréről, akinek a halálhírére rosszul lett, és akit a második apjaként nevezett meg. Megemlítette azt is, hogy korábbi társai közül nem mindenki emlékszik vissza ennyire jó szívvel Mezey Györgyre, amit ő fájlal, ahogyan azt is, hogy ők most nem is akarnak nyilatkozni róla. Nagy Antal szerint korszakos egyéniségtől búcsúzik most a magyar labdarúgás:

– Én őszintén mondom, nemcsak a könnyeimmel, hanem a rosszulléttel is küszködöm, mert ahogy megtudtam, arra gondoltam: én ezt nem tudom megemészteni. Ő hívott meg először az utánpótlás-válogatottba, ő vitt az olimpiai csapatba, aztán Mexikóba a világbajnokságra. Gyakorlatilag végigkísérte a pályafutásomat – nyilatkozta Nagy Antal az Origo Sportnak Mezey György halálhíréről. 

– Nagyon sajnálom, hogy vannak játékostársaim, akik most nem akarnak nyilatkozni. Ő segített, ahol tudott, de nem építhetett mindenkinek karriert. Akik emiatt megsértődtek, most hallgatnak. Pedig nem így kellene búcsúzni egy ilyen embertől.

Nem mellőzni kellett volna, hanem lesütni a szemünket, hogy miért nincs már neki szobra valamelyik stadionban. Amíg élt, meg kellett volna adni neki ezt az elismerést.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.