Óriási formátumú szakember, apafigura, tanító, szobrot érdemel – vélemények Mezey Györgyről

Elhunyt Mezey György. A mesteredző, a korábbi kétszeres szövetségi kapitány, akit 1985-ben az év legjobb európai edzőjének választottak, és kijuttatta a válogatottat – máig utoljára – a világbajnokságra, egy hónapja ünnepelte a 84. születésnapját. Súlyos, de méltósággal viselt betegség kínozta, és kedden este családja körében érte a halál. A megdöbbentő hírre kollégái, korábbi játékosai is reagáltak. Egervári Sándor, aki 2010-ben szintén szövetségi kapitánya lett a válogatottnak, több szálon is kötődött Mezey Györgyhöz, ő így emlékezett vissza rá:

Egervári Sándor büszkén vallja, hogy Mezey György nagy hatással volt a pályafutására Fotó: Kurucz Árpád

– Súlyos, visszafordíthatatlan betegségéről pomázi házamban sem kívánt bővebben beszélni, azt méltósággal viselte. Kedden éjjel otthonában, szerettei körében aludt el végleg.

Óriási formátumú szakember volt, akivel együtt futballoztam a Bp. Spartacusban, edzőm volt az MTK-nál, majd pályaedzőként dolgozhattam vele a válogatottnál.

Az UEFA szakmai bizottságánál is fáradozott, örökre beírta a nevét a labdarúgó-sportba, melyben egyfajta iránytű volt. Köszönöm neki, hogy istápolt!

Bognár György Mezey Györgytől tanulta a legtöbbet

Bognár György pályafutása szintén kötődik Mezey Györgyhöz. A korábbi mesteréről szóló könyv júniusi bemutatóján például kijelentette, hogy a szakma hetven-nyolcvan százalékát tőle taulta. A Paks 63 éves vezetőedzője klubja honlapjának nyilatkozva felidézte, hogy amikor felkerült 18 évesen az MTK-hoz, ő volt a fővárosi kék-fehérek edzője, nála lett NB I-es, majd később válogatott játékos, a BVSC-nél pedig előbb edző-játékos-, később munkakapcsolat volt köztük.

– Mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség – fogalmazott Bognár György, akit megdöbbentett a mesteredző halálhíre. – Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!