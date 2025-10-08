Megosztó, de korszakos egyéniség távozott közülünk

Sohasem nyugodott, amíg el nem érte a célját. Országos hírnévre is így tett szert, miután mindössze 36 évesen kinevezték az MTK vezetőedzőjének. A szűk szakmán kívül senki sem tudta, ki Mezey György, hiszen játékosként nem jutott el az élvonalig, az pedig, hogy fiatal edzőként mennyire eredményes volt a BVSC-ben, nemigen érte el a nagy nyilvánosság küszöbét. Az MTK-hoz ennek ellenére merész és határozott elképzelésekkel érkezett, és addig érvelt, harcolt, míg sikerült rávennie a klub vezetőit a pálya kiszélesítésére, mert olyan játékrendszert alakított ki, amelyhez ez elengedhetetlen – aztán a fiatal csapatával bronzérmet nyert.

Mezey György 2020-ban vehette át az MLSZ Életműdíját. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Amikor Mészöly Kálmán szövetségi kapitány lett, és felkérte őt, hogy legyen a segítője, mindenki tökéletes párosnak tartotta őket, mondván, Kálmán adja a tekintélyt és a szenvedélyt, Gyuri pedig a higgadtságot és a korszerű elméleti felkészültséget, a taktikai finomságokat. Ez jó ideig működött is, a válogatott eljutott az 1982-es világbajnokságra, majd egy év múlva Mezey György előrelépett a háttérből, ő lett a főnök, a szövetségi kapitány, és ez a szerep már jobban is illett az egyéniségéhez, hiszen szerette, ha az ő akarata dönt a legfontosabb kérdésekben.

Hogyan vezette ki Mezey György a vb-re a magyar válogatottat?

Ez a kinevezés hozta el a magyar válogatott napjainkig utolsó igazán dicsőséges korszakát. A 41 éves korára már mesteredző Mezey György kitalált egy csapatot, ahhoz megkereste a megfelelő játékosokat, makacsul ragaszkodott hozzájuk, védte őket még a vélt támadásoktól és ellenségektől is. Ha kellett, akár a lemondásának a lehetőségét is bevetette, hogy mindenkit az elképzelései mögé állítson, és amíg az eredmények jöttek, ez működött is.

Márpedig az eredmények jöttek, nehéz szavakba önteni azt a futballőrületet, amely a nyolcvanas évek derekán a válogatottat övezte, többek között a hollandok, a nyugatnémetek, a brazilok és az osztrákok legyőzése, a sikeres világbajnoki selejtezők az európai ranglista élére repítették a csapatot, Mezey György pedig 1985 végén első lett a londoni World Soccer Év edzője választásán.

Magasról lehet nagyot zuhanni, és a mexikói kudarc – amúgy bűnös módon – elsöpörte őt is, a válogatott tagjainak jelentős részét is. Akiket hatalma csúcsán megbántott, azok örömmel mártották bele a kést, de mi ma már tudjuk, hogy azt a csúcsot, amelyről akkor leszédült az a csapat, a mai napig a magyar válogatott még csak meg sem közelítette. Mezey György 1988-ban visszatérhetett szövetségi kapitányként, ám a frissen kirobbant bundabotrány ellehetetlenítette a munkát, emiatt lemondott.