Rendkívüli

Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Marco Rossi döntött, Gruber és Tóth Barna sem kezd az örmények ellen
magyar labdarúgó válogatottvb-selejtezőMarco Rossi

Marco Rossi döntött, Gruber és Tóth Barna sem kezd az örmények ellen

A magyar válogatott szombaton Örményország ellen, a Puskás Arénában vív kulcsfontosságú vb-selejtezőt. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccsen nem számíthat az egyaránt eltiltott Varga Barnabás és Sallai Roland játékára. Rossi a támadók közül Lukács Dániel mellett tette le a voksát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 16:37
Marco Rossi szövetségi kapitány döntött a magyar válogatott Örményország elleni kezdőcsapatáról Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország egy, Örményország három ponttal áll két forduló után az F jelű európai vb-selejtezőcsoportban. A topfavorit Portugália mögötti második hely szempontjából nagyon fontos lesz a két válogatott szombat esti, budapesti meccse, amelyen Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás, Dibusz Dénes sérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére. Előbbi helyett a papírformának megfelelően Tóth Balázs véd, a csatársorban Rossi Tóth Barna és Gruber Zsombor helyett végül Lukács Dániel kezdetése mellett döntött.

Tóth Barna, Lukács Dániel és Gruber Zsombor közül a Puskás Akadémia támadóját nevezte a magyar válogatott kezdőcsapatába Marco Rossi Örményország ellen
Tóth Barna, Lukács Dániel és Gruber Zsombor közül a Puskás Akadémia támadóját nevezte a magyar válogatott kezdőcsapatába Marco Rossi Örményország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A magyar válogatott kezdőcsapata Örményország ellen

Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Szoboszlai, Tóth A. – Lukács.

Lukács Dániel először kezd a magyar válogatottban, s éppen klubtársával találkozhat a pályán, az örmény kezdőben ugyanis a szintén Puskás Akadémia-futballista Georgi Harutjunjan is helyet kapott.

A mérkőzést az angol Chris Kavanagh vezeti.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu