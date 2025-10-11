Marco Rossi döntött, Gruber és Tóth Barna sem kezd az örmények ellen

Magyarország egy, Örményország három ponttal áll két forduló után az F jelű európai vb-selejtezőcsoportban. A topfavorit Portugália mögötti második hely szempontjából nagyon fontos lesz a két válogatott szombat esti, budapesti meccse, amelyen Varga Barnabás és Sallai Roland eltiltás, Dibusz Dénes sérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére. Előbbi helyett a papírformának megfelelően Tóth Balázs véd, a csatársorban Rossi Tóth Barna és Gruber Zsombor helyett végül Lukács Dániel kezdetése mellett döntött.

Tóth Barna, Lukács Dániel és Gruber Zsombor közül a Puskás Akadémia támadóját nevezte a magyar válogatott kezdőcsapatába Marco Rossi Örményország ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A magyar válogatott kezdőcsapata Örményország ellen

Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Schäfer, Styles, Kerkez – Szoboszlai, Tóth A. – Lukács.

Lukács Dániel először kezd a magyar válogatottban, s éppen klubtársával találkozhat a pályán, az örmény kezdőben ugyanis a szintén Puskás Akadémia-futballista Georgi Harutjunjan is helyet kapott.

A mérkőzést az angol Chris Kavanagh vezeti.