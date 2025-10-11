Marco Rossimagyar labdarúgó válogatottvb-selejtező

A kötelező siker a legnehezebb? Marco Rossi árulkodó hazai mérlege

Nincs mese, nyerni kell Örményország ellen. Marco Rossi olykor túlságosan is óvatosnak tűnő nyilatkozatokkal többször próbálta kordában tartani az elmúlt években a magyar válogatottra helyezett nyomást, ezúttal viszont ő sem beszélt mellé. Ha el akarjuk érni a vb-selejtezőcsoport második helyét, s azzal a tavaszi pótselejtezőt, akkor szombaton hazai pályán be kell gyűjteni a három pontot. A kötelező hazai sikerek terén eddig nem rossz Marco Rossi mérlege: tízből nyolcszor megoldotta a feladatot. Örményország ellenben olyan sikert aratna a Puskás Arénában, amilyenre még nem volt példa a kaukázusi válogatott történetében.

Koczó Dávid
2025. 10. 11. 5:45
Marco Rossi is tudja: Örményország ellen kötelező a győzelem a magyar válogatott vb-álmának életben tartásához Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Papíron a legkönnyebb mérkőzés következik. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság F jelű európai selejtezőcsoportjába a négy csapat közül Örményország került a negyedik kalapból, szombaton a második kalapból kihúzott magyar válogatott hazai pályán játszik a kaukázusi ország csapata ellen. S annak ellenére, hogy az örmények az Írország elleni győzelmükkel egyszer már borították a papírformát a csoportban, Marco Rossi szövetségi kapitány is kötelező győzelemről beszélt a mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatón. Bár a közhely úgy tartja, hogy a sokszor a kötelező győzelmek a legnehezebbek, Marco Rossi hétéves regnálása alatt hazai pályán szinte mindig sikerült ezeket hozni.

20250909 Budapest Magyarország - Portugália férfi labdarúgás, VB selejtező mérkőzés Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: #17 Callum Styles, #15 Joao Neves, #21 Tóth, Alex
Egy hónapja, a portugálok elleni vb-selejtezőn nem szerzett pontot a magyar válogatott, az örmények ellen viszont kötelező nyernie Marco Rossi együttesének (Fotó: Csudai Sándor)

Az olasz – mostanra már magyar állampolgársággal is rendelkező – szövetségi kapitány 2018 szeptembere óta irányítja a nemzeti csapatot. Azóta harminc hazai tétmeccsen ült a kispadon, s ezeknek a felét megnyerte a magyar válogatott.

Marco Rossi mérlege hazai tétmeccseken

Az Eb- és vb-selejtezőket, a Nemzetek Ligája-meccseket, valamint a 2021-es Európa-bajnokság két budapesti meccsét is figyelembe véve a hazai összmérleg:

  • 15 győzelem
  • 7 döntetlen
  • 8 vereség
  • 44-35-ös gólkülönbség

Már ez sem mutat rosszul, a győzelmek között voltak olyan bravúrok is, mint az aktuális vb-ezüstérmes Horvátország vagy az aktuális Eb-ezüstérmes Anglia legyőzése.

Az örmények elleni mérkőzés előtt azonban fontosabb, hogy mire ment Rossi vezetésével a válogatott akkor, amikor nem bravúrnak számított, hanem az aktuális FIFA-világranglista alapján elvárható volt a győzelem:

  • 8 győzelem
  • 1 döntetlen
  • 1 vereség
  • 19-3-as gólkülönbség

Az egyetlen vereség a 2021-es Albánia elleni vb-selejtező, a döntetlen pedig a tavaly őszi, Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája meccs.

A szövetségi kapitánya hangsúlyozta az örmények elleni találkozó előtti sajtótájékoztatón, hogy a magyar válogatott a labdabirtoklásra épít majd a meccsen, amit ugyan ritkán tekintünk a Rossi-csapat erősségének, de a hazai eredmények azt mutatják, hogy jellemzően mégiscsak sikerült érvényesíteni a papírformát.

Örményország még sosem nyert ilyen helyzetben

Örményországnak a mostani a nyolcadik vb-selejtezősorozata. Soha korábban nem fordult még elő, hogy egy hazai győzelem után a következő idegenbeli találkozóját is meg tudta nyerni, márpedig most az Írország elleni hazai siker után érkezik Budapestre Jegise Melikjan együttese.

Ugyanakkor a jelenlegi állásban a döntetlen is az örményeknek lenne jó eredmény, s ilyen tekintetben valódi bravúrra is volt már példa: a 2014-es világbajnokság selejtezősorozatában a Bulgária elleni hazai siker után Olaszországban is pontot szerzett az örmény válogatott. Igaz, addigra már eldőlt mindkét csapat sorsa, most egészen más a kiindulóhelyzet.

A harmadik fordulóval fél távhoz, egy teljes körhöz érkezik a selejtezőcsoport, s hacsak az írek nem okoznak szenzációt Portugáliában, a budapesti meccsen dől el, hogy melyik válogatott várja az áhított, pótselejtezőt érő második helyről a folytatást.

Vb-selejtezők, Európa, F csoport

3. forduló
Magyarország–Örményország 18.00 (tv: M4 Sport)
Portugália–Írország 20.45 (tv: Spíler 1)

Az állás

  1. Portugália 6 pont
  2. Örményország 3
  3. Magyarország 1 (4-5)
  4. Írország 1 (3-4)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu