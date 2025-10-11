A kötelező siker a legnehezebb? Marco Rossi árulkodó hazai mérlege

Papíron a legkönnyebb mérkőzés következik. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság F jelű európai selejtezőcsoportjába a négy csapat közül Örményország került a negyedik kalapból, szombaton a második kalapból kihúzott magyar válogatott hazai pályán játszik a kaukázusi ország csapata ellen. S annak ellenére, hogy az örmények az Írország elleni győzelmükkel egyszer már borították a papírformát a csoportban, Marco Rossi szövetségi kapitány is kötelező győzelemről beszélt a mérkőzés előtti hivatalos sajtótájékoztatón. Bár a közhely úgy tartja, hogy a sokszor a kötelező győzelmek a legnehezebbek, Marco Rossi hétéves regnálása alatt hazai pályán szinte mindig sikerült ezeket hozni.

Egy hónapja, a portugálok elleni vb-selejtezőn nem szerzett pontot a magyar válogatott, az örmények ellen viszont kötelező nyernie Marco Rossi együttesének (Fotó: Csudai Sándor)

Az olasz – mostanra már magyar állampolgársággal is rendelkező – szövetségi kapitány 2018 szeptembere óta irányítja a nemzeti csapatot. Azóta harminc hazai tétmeccsen ült a kispadon, s ezeknek a felét megnyerte a magyar válogatott.

Marco Rossi mérlege hazai tétmeccseken

Az Eb- és vb-selejtezőket, a Nemzetek Ligája-meccseket, valamint a 2021-es Európa-bajnokság két budapesti meccsét is figyelembe véve a hazai összmérleg:

15 győzelem

7 döntetlen

8 vereség

44-35-ös gólkülönbség

Már ez sem mutat rosszul, a győzelmek között voltak olyan bravúrok is, mint az aktuális vb-ezüstérmes Horvátország vagy az aktuális Eb-ezüstérmes Anglia legyőzése.