  • Szoboszlai az örmény sajtótájékoztatón is téma volt a vb-selejtező előtt + videó
Jegise MelikjanVahan Bicsahcsjanörmény

Szoboszlai az örmény sajtótájékoztatón is téma volt a vb-selejtező előtt + videó

Az örmény labdarúgó-válogatott pénteken délután érkezett meg Jerevánból Budapestre. A szombati magyar–örmény vb-selejtező előtt Jegise Melikjan szövetségi kapitány és Vahan Bicsahcsjan, a lengyel Legia Warszava támadója válaszolt a média kérdéseire.

2025. 10. 10. 19:19
Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya. Forrás: Facebook/Football Federation of Armenia
Az európai vb-selejtezők F csoportjában az örmény válogatott az első fordulóban hazai pályán 5-0-ra kikapott a portugáloktól, de utána ugyancsak otthon meglepetésre 2-1-re nyert az írek ellen, és Jegise Melikjan szövetségi kapitány alakulata a hatpontos portugálok mögött a második helyen áll. A magyar válogatottnak a Puskás Arénában szombaton este kötelező a győzelem – ezt együttesünk szakvezetője, Marco Rossi is leszögezte –, hogy az előzetesen leggyengébbnek vélt riválist megelőzze a tabellán. (Szoboszlai Dominikék kedden a portugálok, az örmények pedig az írek  vendégei lesznek.)

Az örmény játékosok bizakodnak
Az örmény játékosok bizakodnak (Forrás: Facebook/Football Federation of Armenia)

– A Portugália elleni meccs után  számunkra nincs különbség az előttünk álló két idegenbeli mérkőzés, a magyarok és az írek elleni között. Egy célunk van, jó eredményt elérni. A szemünk előtt pedig csak a soron következő mérkőzés lebeg, messzebbre nem tekintünk – mondta Melikyan a meccs előtti mai sajtótájékoztatón.

Szoboszlai Dominikot dicsérte az örmény szövetségi kapitány

Az örmény kapitány Szoboszlai Dominikról azt mondta, hogy ő egy magas kvalitásokkal rendelkező futballista, de a magyar válogatottban több játékos is van, aki kiválóan megoldja a rá bízott feladatokat. Ezzel együtt Jegise Melikjan bízik abban, hogy a Puskás Arénában nem kapnak ki.

– Jó csapatunk van, megvan a hitünk, és küzdeni fogunk, elkötelezettek vagyunk a válogatott iránt. S egy döntetlen Magyarország ellen jó eredmény lenne számunkra.

Bicsahcsjan: Problémákat fogunk okozni az ellenfélnek 

A játékosok részéről Vahan Bicsahcsjan többek között arról beszélt, hogy az augusztusban kinevezett Melikjannal jó hangulat uralkodik a csapatnál, magabiztosságot hozott, ennek köszönhetően pedig olyan jól szeretnének futballozni, mint azt az írek 2-1-es legyőzésekor tették.

– A csoportunkban minden csapat nagyon jó, beleértve a magyar csapatot is. Így minden mérkőzés nehéz a számunkra. Ám jól felkészültünk, és jó a hangulat a csapatban. Azért jöttünk Budapestre, hogy jól játsszunk, és mindent beleadjunk. Megvan a saját tervünk, és remélem, hogy meg tudjuk majd valósítani. Ha a saját játékunkat játsszuk, problémákat fogunk okozni az ellenfélnek – szögezte le a Legia Warszawa csatára.

Az örmény keret:

kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alakert)
középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
támadók: Lucas Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranos (Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)

Az örmény válogatott érkezése:

Vb-selejtezők, európai F csoport, 3. forduló, szombati műsor: Magyarország–Örményország 18.00 (tv: M4 Sport), Portugália–Írország 20.45 (tv: Spíler 1).

A csoport állása: 

  1. Portugália 6 pont
  2. Örményország 3
  3. Magyarország 1 (4-5)
  4. Írország 1 (3-4). 

 

