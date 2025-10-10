Szoboszlai az örmény sajtótájékoztatón is téma volt a vb-selejtező előtt + videó

Az európai vb-selejtezők F csoportjában az örmény válogatott az első fordulóban hazai pályán 5-0-ra kikapott a portugáloktól, de utána ugyancsak otthon meglepetésre 2-1-re nyert az írek ellen, és Jegise Melikjan szövetségi kapitány alakulata a hatpontos portugálok mögött a második helyen áll. A magyar válogatottnak a Puskás Arénában szombaton este kötelező a győzelem – ezt együttesünk szakvezetője, Marco Rossi is leszögezte –, hogy az előzetesen leggyengébbnek vélt riválist megelőzze a tabellán. (Szoboszlai Dominikék kedden a portugálok, az örmények pedig az írek vendégei lesznek.)

Az örmény játékosok bizakodnak (Forrás: Facebook/Football Federation of Armenia)

– A Portugália elleni meccs után számunkra nincs különbség az előttünk álló két idegenbeli mérkőzés, a magyarok és az írek elleni között. Egy célunk van, jó eredményt elérni. A szemünk előtt pedig csak a soron következő mérkőzés lebeg, messzebbre nem tekintünk – mondta Melikyan a meccs előtti mai sajtótájékoztatón.

Szoboszlai Dominikot dicsérte az örmény szövetségi kapitány

Az örmény kapitány Szoboszlai Dominikról azt mondta, hogy ő egy magas kvalitásokkal rendelkező futballista, de a magyar válogatottban több játékos is van, aki kiválóan megoldja a rá bízott feladatokat. Ezzel együtt Jegise Melikjan bízik abban, hogy a Puskás Arénában nem kapnak ki.

– Jó csapatunk van, megvan a hitünk, és küzdeni fogunk, elkötelezettek vagyunk a válogatott iránt. S egy döntetlen Magyarország ellen jó eredmény lenne számunkra.

Bicsahcsjan: Problémákat fogunk okozni az ellenfélnek

A játékosok részéről Vahan Bicsahcsjan többek között arról beszélt, hogy az augusztusban kinevezett Melikjannal jó hangulat uralkodik a csapatnál, magabiztosságot hozott, ennek köszönhetően pedig olyan jól szeretnének futballozni, mint azt az írek 2-1-es legyőzésekor tették.

– A csoportunkban minden csapat nagyon jó, beleértve a magyar csapatot is. Így minden mérkőzés nehéz a számunkra. Ám jól felkészültünk, és jó a hangulat a csapatban. Azért jöttünk Budapestre, hogy jól játsszunk, és mindent beleadjunk. Megvan a saját tervünk, és remélem, hogy meg tudjuk majd valósítani. Ha a saját játékunkat játsszuk, problémákat fogunk okozni az ellenfélnek – szögezte le a Legia Warszawa csatára.