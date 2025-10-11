Az örmény klasszis nyomdafestéket nem tűrően tálalt ki a mai vb-selejtező előtt + videó

Szeptember elején Jegise Melikjan szövetségi kapitány közölte, szeretné, ha Henrih Mhitarjan visszatérne a válogatottba. A szakvezető elmondta, a ügyben puhatolózott is a 36 éves támadó középpályásnál, és azt szűrte le, van remény arra, hogy újra csatasorba áll az örmény nemzeti csapatban. Mhitarjan játszott a Dortmund, a Manchester United, az Arsenal és a Roma csapatában is, 2022 óta pedig az Intert erősíti. A válogatottságot 2022 márciusában lemondta, de így is 95-ször szerepelt hazája nemzeti csapatában, és 32 gólt szerzett. S jelenleg az Inter csapatában is fontos láncszem.

Henrih Mhitarjan az Inter csapatának nagy erőssége, az örmény válogatottból nem kér

Fotó: NurPhoto/Loris Roselli

Mhitarjan nem árulja el, miért nem tért vissza az örmény válogatottba

Nos, Mhitarjan úgy döntött, hogy nem tér vissza a válogatottba. Erről a héten megjelent önéletrajzi könyvében talányosan beszél:

– Mélyen együttéreztem azokkal a rajongókkal, akik még mindig írnak nekem és kérnek, hogy térjek vissza. De én nem tudtam – és nem is akartam – visszatérni. Egy nap nyilvánosan elmondom, miért.

A könyvben Mhitarjan kitért arra is, a Manchester United csapatánál milyen viharos volt a kapcsolat közte és a tréner, José Mourinho között, és az örmény klasszis ebben nem titkolózott. Mhitarjan 2016 és 2018 volt az MU játékosa, és enyhén szólva sem volt jó viszonyban a portugál trénerrel.

– Egyszer a szemébe mondtam, hogy amióta másfél éve megérkeztem a Manchester Unitedhez, folyamatosan kritizál. Amire az volt a válasza, hogy sz…r vagyok. Elveszítettem a türelmemet, és azt mondtam neki: »Te vagy a sz…r. Egy rakás sz…r.« Erre az volt a reakciója, hogy tűnjek el a szeme elől, nem akar többet látni. Ezután az edzéseken soha többet nem szólt hozzám, de a WhatsAppon minden este küldött egy üzenetet, és arra kért, hogy igazoljak el a csapattól. A helyzet groteszkké vált. Minden alkalommal ugyanazzal a másolás-beillesztéses válasszal válaszoltam: »Ha találok megfelelő csapatot, akkor távozom, különben megvárom a nyarat«. Január közepe felé aztán azt írta »Miki, kérlek, menj el, hogy Alexis Sánchezt idehozhassam« – írja a könyvében Mhitarjan.