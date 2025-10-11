  • Magyar Nemzet
  • Az örmény klasszis nyomdafestéket nem tűrően tálalt ki a mai vb-selejtező előtt + videó
Az örmény klasszis nyomdafestéket nem tűrően tálalt ki a mai vb-selejtező előtt + videó

Az örmény labdarúgás legendája, a jelenleg az Internazionale csapatát erősítő Henrih Mhitarjan nem tért vissza a válogatottba, pedig Jegise Melikjan szövetségi kapitány megpróbálta visszacsábítani a 36 éves, 95-szörös válogatott támadó középpályást. Mhitarjan így ma a Puskás Arénában 18 órakor kezdődő vb-selejezőn nem okoz fejfájást a mieinknek, mégis a fókuszban van, a minap jelent meg az önéletrajzi könyve. Az örmény klasszis ebben kitért arra is, a Manchester United csapatánál milyen viharos volt a kapcsolat közte és a tréner, José Mourinho között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 6:34
Henrih Mhitarjan az Inter csapatára koncentrál Forrás: NurPhoto
Szeptember elején Jegise Melikjan szövetségi kapitány közölte, szeretné, ha Henrih Mhitarjan visszatérne a válogatottba. A szakvezető elmondta, a ügyben puhatolózott is a 36 éves támadó középpályásnál, és azt szűrte le, van remény arra, hogy újra csatasorba áll az örmény nemzeti csapatban. Mhitarjan játszott a Dortmund, a Manchester United, az Arsenal és a Roma csapatában is, 2022 óta pedig az Intert erősíti. A válogatottságot 2022 márciusában lemondta, de így is 95-ször szerepelt hazája nemzeti csapatában, és 32 gólt szerzett. S jelenleg az Inter csapatában is fontos láncszem.

Henrih Mhitarjan az Inter csapatának nagy erőssége, az örmény válogatottból nem kér
Henrih Mhitarjan az Inter csapatának nagy erőssége, az örmény válogatottból nem kér 
Fotó: NurPhoto/Loris Roselli

Mhitarjan nem árulja el, miért nem tért vissza az örmény válogatottba

Nos, Mhitarjan úgy döntött, hogy nem tér vissza a válogatottba. Erről a héten megjelent önéletrajzi könyvében talányosan beszél:

– Mélyen együttéreztem azokkal a rajongókkal, akik még mindig írnak nekem és kérnek, hogy térjek vissza. De én nem tudtam – és nem is akartam – visszatérni. Egy nap nyilvánosan elmondom, miért.

A könyvben Mhitarjan kitért arra is, a Manchester United csapatánál milyen viharos volt a kapcsolat közte és a tréner, José Mourinho között, és az örmény klasszis ebben nem titkolózott. Mhitarjan 2016 és 2018 volt az MU játékosa, és enyhén szólva sem volt jó viszonyban a portugál trénerrel.

– Egyszer a szemébe mondtam, hogy amióta másfél éve megérkeztem a Manchester Unitedhez, folyamatosan kritizál. Amire az volt a válasza, hogy sz…r vagyok. Elveszítettem a türelmemet, és azt mondtam neki: »Te vagy a sz…r. Egy rakás sz…r.« Erre az volt a reakciója, hogy tűnjek el a szeme elől, nem akar többet látni. Ezután az edzéseken soha többet nem szólt hozzám, de a WhatsAppon minden este küldött egy üzenetet, és arra kért, hogy igazoljak el a csapattól. A helyzet groteszkké vált. Minden alkalommal ugyanazzal a másolás-beillesztéses válasszal válaszoltam: »Ha találok megfelelő csapatot, akkor távozom, különben megvárom a nyarat«. Január közepe felé aztán azt írta »Miki, kérlek, menj el, hogy Alexis Sánchezt idehozhassam« – írja a könyvében Mhitarjan.

2018 januárjában végül összejött a csereüzlet, Mhitarjan az Arsenalhoz igazolt, ahonnan a chilei játékos az MU-hoz került, de Mhitarjan tudatta Mourinhóval, ebbe nem azért ment bele, hogy neki szívességet tegyen.

Az élet aztán úgy hozta, hogy Mhitarjan és Mourinho útjai az AS Roma csapatánál is keresztezték egymást. Az örmény 2019-ben csatlakozott a fővárosiakhoz, ahol 2021-ben újra együtt dolgozott Mourinhóval. Sikerült rendezniük a kapcsolatukat, és 2022-ben együtt ünnepelhették a Konferencialiga megnyerését.

 

