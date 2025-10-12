Melissa Jefferson-WoodenolimpiaEgyesült Államok

A világbajnoknő egyszerre száz férfi ellen állt ki, majdnem rossz vége lett + videó

Melissa Jefferson-Wooden a szeptemberi, tokiói atlétikai világbajnokság nagy sztárja lett, a 24 éves sprinter három aranyat nyert, győzött a klasszikus 100 méteren is, így jelenleg őt tekinthetjük a leggyorsabb nőknek a világon. Jefferson-Wooden a hét végén egy olyan különleges kihívást is vállalt, amelyben egyszerre 100 férfival mérkőzött meg100 méteren. Aki közülük őt legyőzve a leggyorsabb lett volna, 100 ezer dollárt nyert volna, de a pénz az ötletgazda youtuber MrBeast zsebében maradt. Ám ez nem sokon múlt.

2025. 10. 12. 16:31
Melissa Jefferson-Wooden a tokiói vb nagy sztárja lett Fotó: KUNIHIKO MIURA Forrás: Yomiuri
Melissa Jefferson-Wooden már a tavalyi párizsi olimpián is remekelt, az Egyesült Államok 4x100 méteres női váltó tagjaként aranyérmes lett, 100 méteren pedig harmadikként zárt Julian Alfred (St. Lucia) és honfitársnője, Sha'Carri Richardson mögött. Idén szeptemberben a tokiói vb-n aztán Jefferson-Wooden tarolt: megnyerte a 100 és a 200 métert is, valamint győzött a 4x100-as amerikai váltóval. Ez a triplázás a világbajnokságokon korábban csak egy nőnek jött össze, a jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce 2013-ban Moszkvában hozta össze. A 100 és 200 megnyerése együtt pedig korábban egyetlen amerikai nőnek sem sikerült.

Melissa Jefferson-Wooden itt tokiói vb-n 200 méteren nyert aranyával
Melissa Jefferson-Wooden itt  tokiói vb-n 200 méteren nyert aranyával (Fotó: AFP)

Melissa Jefferson-Wooden a férfiakat is legyőzte

Melissa Jefferson-Wooden a hét végén egy különleges kihívást vállalt az ismert youtuber, MrBeast rábeszélésére. Egyszerre 100 férfival mérkőzött meg 100 méteren. Aki közülük őt legyőzve a leggyorsabb lett volna, 100 ezer dollárt nyert volna, de a pénz MrBeast zsebében maradt. A 35-ös rajtszámú férfi mindenesetre nagyot hajrázott, és kis híján legyőzte a világbajnoknőt. MrBeast, azaz Jimmy Donaldson YouTube-csatornája 445 millió feliratkozóval rendelkezik, az amerikai youtuber ezzel a világ legtöbb feliratkozóval rendelkező személye.

 


 

