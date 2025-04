Az olimpiai bajnoknő sokkolta a résztvevőket a fia iskolai futóversenyén + videó

Ő aztán tényleg üstökösként robbant be az atlétikába, ő volt a női Usain Bolt. Shelly-Ann Fraser-Pryce csupán 17 éves volt, amikor a 2008-as pekingi olimpián győzött a 100 méteres síkfutásban. A címét négy évvel később Londonban megvédte, Rióban bronz-, Tokióban pedig ezüstérmet szerzett, a váltóval Tokióban aratott győzelemmel együtt háromszoros olimpiai bajnok. Indult a párizsi játékokon is, de az elődöntőben megsérült, így még a váltóval sem indulhatott. Világbajnokságon rekorderként ötször győzött a sprinttávon. A valaha futott tíz legjobb százas időből három is az övé, legjobbja (10.60 másodperc) a harmadik az örökranglistán (amelyet a kétes emlékezetű Florence Griffith-Joyner vezet 10.49-cel).

Shelly-Ann Fraser-Pryce a párizsi olimpián megsérült, de 2025-ben, 38 évesen is visszatér. Először a kisfia iskolai futóversenyén állt rajthoz (Fotó: KMSP/Crosnier Julien)

Shelly-Ann Fraser-Pryce dicsőséglistáját sorolhatnánk még napestig. Egy valamiről véletlenül se feledkezzünk meg: édesanya, Zyon nevű kisfia 2017-ben született. A jamaicai kiválóság édesanyaként is felvette a versenyt a legjobbakkal, s persze arról sem feledkezik meg, hogy anyaként milyen kötelességei vannak.