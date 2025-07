Kamala Harris nyomdokain a Tisza Párt

Sokaknak fúrja az oldalát, hogy a legújabban Tisza Párt fedőnéven futó honi baloldal miért bízza el magát annyira, hogy lassacskán már a kormányzati tisztségek elosztásán fognak összeveszni. Sőt, a Telex arról készített egy helyes kis reklámvideót, hogy a különböző korú és nemű Magyar Péter-szimpatizánsok vajon nem aggódnának-e akkor, ha ez a földöntúli, delejes szavazóvonzó képességekkel megáldott pártimitáció kétharmados többséget szerezne az új törvényhozásban. Mondani se kell, nem aggódtak különösebben a meginterjúvoltak, hanem a demokrácia elengedhetetlen tartozékának látják, hogy az ügyeletes balos csodatévő alakulat ilyen hatalmas többséget szerezzen a jövő évi választáson.

Tulajdonképpen

úgy érezheti a Tisza-szekta nevétől eufó­riás révületbe nem eső polgár, hogy a 2026-os országgyűlési választás megtartása már inkább egyfajta felesleges nyűg lenne a Magyar Péter trónra emelése iránt elkötelezett baloldal szemében. Szerintük a demokrácia kiüresítése nyilvánvaló áljogállami kukacoskodás, csalás volna, ha nem kapná meg szavazási procedúra nélkül is Párt Nélküli Péter a végrehajtó hatalom feletti rendelkezést.

A körülrajongott vezérürü nagyképűségi rekordokat döntögető viselkedése mindenesetre nem hagy szemernyi kétséget sem afelől, hogy szerinte puszta formalitás a parlamenti választás. S aki nem ért vele ebben egyet, az a demokrácia esküdt, eltörlésre kijelölt ellensége, akire le kell hogy sújtson a baloldali elit igazságos haragja.

Akinek viszont közelmúltbeli reminiszcenciái támadnak ettől a határtalan elbizakodottságtól, annak igaza van. Emlékezzünk csak a nem is oly rég lebonyolított amerikai elnökválasztásra. Minden volt az, csak szak- és rendes ember nem, aki azt merészelte állítani, hogy nem Kamala Harris demokrata párti alelnök nyeri meg a versengést. Aztán mi történt? Úgy elverte Donald Trump jelenlegi republikánus elnök a választáson, mint a kétfenekű dobot. Kamala Harrisről aztán kiderült az is: nemcsak intellektuálisan egyszerű lélek – amit addig is lehetett róla tudni –, hanem irdatlan nagy hátszelet kapott a kincstári balos, pártatlan-független közvélemény-kutató cégektől és médiától.

Utólag elárulták: soha, egy pillanatra sem vezetett a valóságban a krónikus ismerethiányban szenvedő, kizárólag gyűlölködésben, fenyegetőzésben és permanens nevetőgörcsben versenyképes politikusnő.

Magyar Péter stábja, a Tisza-tolók kommunikációs csapata éppen ezt a receptet kopírozza. Legeslegújabb messiásuk is ugyanúgy fenyegeti, nyíltan ellenségként írja le politikai ellenfeleit, s nem nyilatkozik semmilyen, számára kellemetlennek tűnő kérdésben. Magyarán: semmit nem lehet tudni a programjáról – pár üres, választóédesgetőnek szánt lózungon kívül –, ahogy Kamala Harrisből sem lehetett épkézláb, konkrét mondatokat, állásfoglalásokat kihúzni hat ökörrel sem.