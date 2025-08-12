Hazafias kötelesség az iparfejlesztés

A nyári nemzetgyűlési szünet idején a politikai élet is csendesebb hullámokat vet, így a gazdasági hírek nagyobb figyelmet kapnak. Az Est augusztus 15-én a kézműiparosok városligeti kiállításáról számol be, amelyet az Iparcsarnok épületében rendeznek meg. Úgy ír a megnyitóról: „Hatalmas haranglábon két remekművű bronzharang csengő hangja hívja a városligeti Iparcsarnok elé a közönséget. Feketébe öltözött civil urak, egyenruhás tisztek sereglenek az Iparcsarnok előtt emelkedő kisebb baldachin köré, amely alatt egy asztalkán 30 aranykoszorú hever.” Felidézik a kezdeteket:

Még Kossuth Lajos hívta életre 1842-ben az Országos Iparegyesületet, amely a következő évben megrendezte az első kézműves tárlatot. Ennek emlékére hívják ma is kézműves tárlatnak azt a nagyszabású kiállítást, amely a magyarországi kisipart vonultatja fel gyönyörű műveiben.

József főherceg megnyitójában személyes emlékeiről is beszél: „Negyven évvel ezelőtt szüleimmel ismételten meglátogattam itt a remek ipari kiállítást és azóta fokozódó érdeklődéssel és figyelemmel kísérem az 1842 óta tevékeny Országos Iparegyesületet, mint annak hagyományos védnöke, hiszen nagyatyám, atyám is azok voltak. Szíves örömest jöttem ma is ebbe a csarnokba, hogy itt a szeretet büszkeségével köszöntsem a magyar kézművesipart.”

József főherceg. Forrás: Wikipédia

Kiemeli: „Mai súlyos helyzetünkben mindenekelőtt fontos az, hogy vállvetett együttműködés legyen minden téren és a széthúzás, amely annyi szerencsétlenségünknek volt okozója, végre megszűnjön. Éppen ezért lelkes örömmel üdvözlöm ezt a tárlatot, amelyet iparosaink egyetértő buzgalma létesített.” Méltatja a hazai mestereket. „Hazánkban a kézművesipar most is nagy jelentőségű és fejlődéséről a tárlat tesz fényes tanúságot. A kézművesipart fejleszteni és támogatni elsőrendű hazafias kötelesség, mert ez kenyeret ad a derék, hazafias kisiparosoknak s nem lekicsinylendő módon fejleszti hazánk értékes áruforgalmát.”

Pozitív vélemények fogalmazódnak meg a magyar gazdaság iránt a francia sajtóban.

A Pesti Hírlap augusztus 12-én arról tudósít Párizsból: „A napilapok és a szaksajtó állandó érdeklődéssel kísérik Magyarország pénzügyi helyreállításának munkáját. […] A lapok ismételten összehasonlítják Franciaország és Magyarország pénzügyi helyzetét és a magyar pénzügyi reform alapgondolatát követendő példa gyanánt állítják a francia közvélemény elé.” A Bulletin Quotidien, a francia nehézipar orgánuma számos cikket szentelt az utóbbi időben a magyarországi helyzetnek. Rámutat: a magyar kereskedelmi mérleg állandóan emelkedik, s a korona stabilizálódása után a magyar népszövetségi kölcsönt Londonban szinte már névértéken jegyzik. „Nagyon valószínű, hogy a Magyar Nemzeti Banknak Londonban kibocsátandó részvényei is nagy keresletnek fognak örvendeni a francia pénzpiacon. Ami a közgazdasági helyzetet illeti, a francia lap szerint Magyarország a nehézségek ellenére az állandó és biztos javulás útján van. A francia lap bizakodóan néz Magyarország közgazdasági jövője elé.” A magyar gyümölcstermesztéssel kapcsolatban javaslattal él.

Magyarország rendszerint sokkal több gyümölcsöt és főzeléket termel, mint amennyire a belföldi fogyasztásnak szüksége van. […] Magyarországnak igen kiterjedt konzervgyártásra kell berendezkednie és egyúttal gondoskodnia kellene ezeknek a termékeknek gyors vasúti szállításáról is

A kormány nagy volumenű beruházási programjáról ad tájékoztatást Vass József miniszterelnök-helyettes a Magyarország augusztus 15-i számában. Elmondja: Bud János pénzügyminiszter a kabinet ülésén a beruházási programnak a Jeremiah Smith népszövetségi főbiztos által már jóváhagyott részét ismertette, ami így véglegesnek tekinthető. Kiderül: a népjóléti, a földművelésügyi és a kereskedelemügyi tárca beruházási programját hagyták jóvá. A többi minisztériumot érintő programra a következő napokban kerül sor. A kormány hangsúlyozza: amint a program végleges, azonnal meg kell kezdeni a munkálatokat. Figyelmeztetnek azonban: „a beruházási összegeket a kormány a magyar gazdasági élet dotálására szánta, ennek következtében semmiféle olyan külföldi megrendeléshez vagy vásárláshoz nem fog hozzájárulni, amely idebent is eszközölhető. Egyébként a letárgyalt beruházási tételeket az illető minisztereknek azonnal rendelkezésre bocsátották.”