Talmácsi Gábor: Végre visszakerültünk a motorsport térképére

– Akkor most kijelenthetjük a visszatérő Superbike-világbajnokság magyarországi futamának második napján, hogy teljesült a nagy álma? Talmácsi Gábor megkapta azt, amit annyira szeretett volna?

Talmácsi Gábor nagy vágya teljesült, a gyorsasági motorversenyzés két csúcssorozata visszatért Magyarországra Fotó: MAMS

– Én nem álomnak nevezném ezt, hanem inkább egy olyan törekvésnek, amit egész pályafutásom során szerettem volna megélni. Az sajnos nem adatott meg, hogy világbajnoki futamon hazai közönség előtt versenyezzek, mindig csak ígéretek voltak, állandóan folyamatban volt az ügy. Ám most már biztos, hogy 35 év után a Superbike és 33 év után a MotoGP visszatér Magyarországra, és a futamoknak egy újonnan épített pálya, a Balaton Park Circuit ad otthont. Ez számomra fantasztikus érzés és hatalmas sportdiplomáciai siker.

Talmácsi Gábor szerint most ők is megcsinálják ugyanazt, mint a Hungaroring a Forma-1 esetében

– Miért volt ennyire fontos, hogy a gyorsasági motorsportban is legyen hazánkban csúcsverseny?

– Pontosan emlékszem arra, hogy amikor a MotoGP mindeddig utolsó magyarországi futamán minimotorosként bemutatóztam a Hungaroringen, az elképesztő hatással volt rám. Akkor, gyermekfejjel döntöttem el, én is világbajnok szeretnék lenni. Ha most ezek a versenyek a magyar gyermekekre, fiatalokra is hasonló hatással lesznek, illetve komoly célokat adnak nekik a sportban, már megérte a két sorozatot visszahozni.

– Amikor a két sorozat anno az 1990-es évek elején elhagyta Magyarországot, a szervezőknek az egyik fő indoka az volt, itt nem kíváncsiak a motorversenyek csúcsviadalaira, hiszen némi túlzással alig volt néző a Hungaroringen. Mára mitől lett más a helyzet?

– Az csak a későbbiekben fog kiderülni, vajon megérte-e visszahívni a két világbajnoki sorozatot, illetve az, hogy nekik megérte-e újra visszajönniük Magyarországra. A statisztikák szerint jelenleg az átlagos nézőszám a MotoGP-viadalokon úgy százezer ember.

A Balaton Park Circuit befogadóképessége negyvenezer fő a lelátókon, és biztos vagyok abban, hogy képesek leszünk telt házas futamokat rendezni, akárcsak a régióban Brnóban vagy az osztrák Red Bull Ringen.

Úgy vélem, akkor sincs gond, ha mindez csak jövőre jön össze. Ugyanakkor látva a jegyeladási adatokat, egy pillanatra sem kell nyugtalankodnunk. Az országimázsnak is tökéletes, hogy a televíziós és online felületeken való nézettségben a világ negyedik legnépszerűbb sportága, a MotoGP egy magyar pályán versenyez. Hiszem azt, hogy amit a Hungaroring tett negyven évvel ezelőtt, azaz feltette az F1 térképére Magyarországot, azt most mi a motorsporttal leszünk képesek megcsinálni a balatoni pályával.