Harmincöt éve vártunk erre: ma tér vissza Magyarországra a világbajnokság

Eljött ez az időpont is, végre felbőghetnek a világ egyik legismertebb versenyén a motorok, melyek ezen a hétvégén uralják majd a Balatont és környékét. Nagy visszatérés ez, hiszen amikor 1990-ben még a Hungaroringen rendezett Superbike-világbajnoki futamot leintették – maga a sorozat 1988-ban indult, és a mogyoródi pálya az első három évben látta vendégül a világ legjobb motorosait –, nem sokan gondolták, hogy a következő magyarországi versenyre 35 esztendőt kell majd várni. Ráadásul rögtön jubileumi futammal tér vissza hazánkba a vb-sorozat, ugyanis a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályán szombaton rendezik meg a Superbike géposztályban a világbajnokság történetének ezredik futamát.

Toprak Razgatlıoğlu kétszeres Superbike világbajnok pályabejáráson az új magyar pályán, a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján (Fotó: Kurucz Árpád)

A múltban az lett a Superbike világbajnoka, aki nyert a magyar futamon

Sokan mondják a régi szép időkre emlékezve, hogy az a pilóta, aki Magyarországon nyer, az nagy eséllyel világbajnok lesz a királykategóriában. Ugyanis 1988-ban és 1989-ben az amerikai Fred Merkel, míg 1990-ben a francia Raymond Roche látta meg elsőnek a kockás zászlót, és az év végén ők lettek a sportág világbajnokai. Igaz, akkoriban még a sorozat elején, mindhárom évben április 30-án rendezték meg a világbajnoki futamokat a Hungaroringen, azaz a nagy menetelésnek még az elején tartottak a motorosok. Ezúttal a világbajnokság hajrájában kapott helyett a balatoni futam, ugyanis ezt követően már csak négy versenyhétvégét rendeznek, így alaposan felértékelődik egy itt elért futamgyőzelem.

Lassúnak tartja a versenyzők nagy része a Balaton Park Circuit pályáját

A történelmi jelentőségű futamot persze megelőzi majd a pénteki, majd a szombati nap, hiszen a különböző edzéseken ekkor kell megtalálni a motorok legjobb beállítását, és ekkor mehetnek a versenyzők először éles körülmények között. Ugyanakkor a mezőny nagy részének nem lesz ismeretlen a balatoni ring, ugyanis június végén teszteltek a pályán, ráadásul később sokan vissza is tértek Balatonfőkajárra. Tapasztalat, még ha minimális is, azért már mindenkinek van a balatoni aszfaltcsíkkal kapcsolatban. A versenyzők – köztük a magyar gyökerekkel rendelkező Axel Bassani is – kritikusan fogalmaztak ezekkel a tesztekkel kapcsolatban, kiemelve, mennyire technikás és lassú ez a pálya. Persze a szombati, jubileumi, és a vasárnapi második versenyen majd kiderül, kinek fekszik elsősorban a pálya.

A holland klasszis, többszörös vb-futamgyőztes Michael van der Mark belső kamerás köre a Balaton Park Circuit aszfaltcsíkján:

A Superbike vb-sorozat idénye eddig meglehetősen izgalmasan alakult, úgy érkezett Magyarországra a mezőny, hogy a kétszeres vb-győztes és címvédő török Toprak Razgatlioglu (BMW) mindössze négy ponttal vezet az összetettben nagy riválisa, az olasz Nicoló Bulega (Ducati) előtt. A harmadik pozíciót elfoglaló Danilo Petrucci lemaradása már tetemes, 136 pont, vélhetően a két élmenő csatájából kerülnek majd ki a futamgyőztesek, miután a mostani szezonban a török 12, míg az olasz 8 futamot nyert meg. Razgatlioglu és Bulega közül bármelyik nyer, lélektanilag komoly előnyhöz juthat a vetélytárssal szemben a hajrá versenyei előtt.

Barta Kristóf szabadkártyával indul a Superbike-vb egyik betétfutamán (Forrás: Facebook/Barta Kristóf)

Magyar pilótáért is szoríthatnak a nézők

A szériamotorok csúcsa, a Superbike mellett három kísérőszéria lesz jelen a balatonfőkajári pályán: a Supersport-világbajnokság, a tavaly életre hívott női motoros világbajnokság, illetve a Yamaha utánpótlás-sorozata, az R3 Blu Cru Világkupa. Utóbbiban ráadásul hazai indulónak is szoríthatunk, hiszen Barta Kristóf rajthoz áll szabadkártyával. Ugyanakkor az év végén búcsúzó Supersport 300 mezőnye nem versenyez ezen a hétvégén.

Barta tavaly egy pole pozícióval mutatkozott be az Alpok–Adria Supersport 300-as kategóriájában, míg ebben az évben már teljes szezont fut a bajnokságban. Nem is teljesít rosszul, ugyan még a futamgyőzelem nem jött össze neki, de az eddigi hét futamon egy kiesés kivételével rendre az első négyben végzett. A szabadkártya tető alá hozásában nagy szerepe volt Talmácsi Gábornak.

A többi kategóriában is nagyon szoros a világbajnoki pontverseny

A Supersport géposztályban az olasz Stefano Manzi áll az összetett élén, előnye pedig 25 pont a hozzá hasonlóan Yamahával versenyző török Can Öncüvel szemben, így a magyarországi fordulón nagy lépést tehet a bajnoki cím megszerzése felé. Az olasz motoros eddig négy futamot nyert meg, csakúgy, ahogyan a bajnoki második Can Öncü, igaz, Manzi sokkal kiegyensúlyozottabb versenyzést produkál a szezonban. Rajtuk kívül Tom Booth-Amos, a 2023-as Moto3-as világbajnok Jaume Masiá és Bo Bendsneyder tudtak futamot nyerni.

Stefano Manzi és Can Öncü csatája Assenben:

A női vb-sorozatban, amelyben minden induló ugyanolyan Yamaha YZF–R7 motorral versenyez, három fordulót követően a spanyol María Herrera vezeti a pontversenyt honfitársai, a második Beatriz Neila – mindössze kilenc pont a különbség a két motoros között –, valamint a harmadik Sara Sánchez előtt. A Balaton Park után idén még két helyszínen rendeznek fordulót ebben a szériában, így a bajnoki cím szempontjából fontos futamokra kerül sor a hétvégén. Valamennyi kategóriában mindhárom napon a pályára gurulnak a versenyzők a 4075 méter hosszú Balaton Park versenypályán.