Orbán Viktor: Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát

Trump–Putyin, Alaszka. Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé – hívta fel a figyelmet a Harcosok Klubjában Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte: blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség. Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben. Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk – emlékeztetett.

Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor szerint Magyarország az egyetlen ország Európában, amelynek sikerült kimaradnia a lázálmokból.

Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra. Ukrajna NATO és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják

– jelentette ki a miniszterelnök. Beszámolt róla, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gőzerővel tárgyal az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről.

A belpolitikára áttérve Orbán Viktor kiemelte, hogy a közszolgálatban dolgozók otthontámogatását kidolgozták, januárban pedig elindítják.

Évi egymillió forint. Összevonható az Otthon start programmal. Mindenkinek lehetőséget akarunk adni rá, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek

– szögezte le a miniszterelnök.