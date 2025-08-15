Zelenszkij drogozik? Az elnök mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után

A berlini sajtótájékoztatóra azt követően került sor, hogy európai vezetők – Merz, Ursula von der Leyen és mások – egyeztettek az ukrajnai helyzetről. A felvételen Zelenszkij fáradtnak és zavartnak tűnik.

2025. augusztus 14.: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatást tesz Keir Starmer brit miniszterelnöknél (Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim)

Artem Dmitruk, az ukrán Verhovna Rada képviselője a sajtótájékoztató egy részletét megosztva bírálta az elnök viselkedését; bejegyzése a közösségi médiában gyorsan terjedt.

Hogyan tudna javaslatot tenni a háború befejezésére? Szerintem ez lehetetlen. Minél hamarabb megérti ezt Trump és csapata, annál jobb

– írta Artem Dmitruk.

A felvételeken a kijevi rezsim vezetője elveszettnek tűnik, tekintete ide-oda jár, ajkai ránganak.

Artem Dmitruk, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője a berlini sajtótájékoztatón tapasztalt

furcsa viselkedésre

hívta fel a figyelmet, és a videót közzétette Telegram-csatornáján. Bejegyzésében Zelenszkijt „mentálisan beteg embernek” nevezte.

In the Ukrainian Rada, a disturbing detail was noticed in Zelensky’s behaviour in Berlin. Bad cocain.



“How can he propose a plan to end the war? I think it’s impossible. The sooner Trump and his team realise this, the better,” wrote Artem Dmitruk.



In the footage, the head of… pic.twitter.com/yaxfERsH5H — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) August 14, 2025

A közösségi médiában ezzel párhuzamosan ismét előkerült a májusi, Ukrajnába tartó vonaton készült, különálló felvétel, amelyről egyes posztok azt állították, hogy Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz kábítószert rejteget.

Mi itt írtunk az esetről.

Ez pedig egy, a berlini sajtótájékoztatóról készült videó:

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)