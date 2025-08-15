berlini felvételdrogZelenszkijsajtótájékoztató

Zelenszkij drogozik? Az elnök mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatójának részletei vitát váltottak ki. Artem Dmitruk parlamenti képviselő a közösségi médiában megosztott videó alapján bírálta az államfő viselkedését. Tavasszal vírusként terjedt az interneten egy videó, amelyen Emmanuel Macron francia elnök egy fehér tárgyat rejt el, miközben a brit miniszterelnökkel és a német kancellárral egy vonaton utazott Ukrajnába. A felvétel rengeteg találgatást váltott ki, miszerint a tárgy egyes vélemények szerint kokain volt. Erről több sajtótermék is beszámolt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:04
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A berlini sajtótájékoztatóra azt követően került sor, hogy európai vezetők – Merz, Ursula von der Leyen és mások – egyeztettek az ukrajnai helyzetről. A felvételen Zelenszkij fáradtnak és zavartnak tűnik.

Zelenszkij
2025. augusztus 14.: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatást tesz Keir Starmer brit miniszterelnöknél (Fotó: Anadolu/Rasid Necati Aslim)

Artem Dmitruk, az ukrán Verhovna Rada képviselője a sajtótájékoztató egy részletét megosztva bírálta az elnök viselkedését; bejegyzése a közösségi médiában gyorsan terjedt.

Hogyan tudna javaslatot tenni a háború befejezésére? Szerintem ez lehetetlen. Minél hamarabb megérti ezt Trump és csapata, annál jobb

 – írta Artem Dmitruk.

A felvételeken a kijevi rezsim vezetője elveszettnek tűnik, tekintete ide-oda jár, ajkai ránganak.

 Artem Dmitruk, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője a berlini sajtótájékoztatón tapasztalt 

furcsa viselkedésre

 hívta fel a figyelmet, és a videót közzétette Telegram-csatornáján. Bejegyzésében Zelenszkijt „mentálisan beteg embernek” nevezte.

A közösségi médiában ezzel párhuzamosan ismét előkerült a májusi, Ukrajnába tartó vonaton készült, különálló felvétel, amelyről egyes posztok azt állították, hogy Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz kábítószert rejteget.

Mi itt írtunk az esetről.

Ez pedig egy, a berlini sajtótájékoztatóról készült videó:

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.