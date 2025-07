Szürreális körülmények fogadták a magyar úszókat Szingapúrban a vb-n

Németh most is pályázhat a 100 gyors döntőjére, amelyben már bármi megtörténhet, ám lapunknak elárulta, hogy elkapott egy gyomorfertőzést a kiutazás során, ami az akklimatizálódását is megnehezítette: a kellemetlen tünetek mellett az alvással is akadtak gondjai. Kérdés, hogy ilyen előzmények után mire lehet képes.