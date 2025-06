Elvették Hosszú Katinka féltett kincsét, az érte rajongó úszó pörkölt oda

Summer McIntosh máris bombaformában úszik, pedig az év fő versenye, a szingapúri világbajnokság még odébb van. A kanadai válogatón néhány napja 400 gyorson úszott történelmi világcsúcsot, az első nőként teljesítve a számot 3:55 perces idő alá kúszva. Most pedig McIntosh 200 vegyesen is új világrekordot állított fel , és ezzel Hosszú Katinka tíz évet megélt csúcsát adta át a múltnak. Ezzel megdőlt Hosszú Katinka utolsó világcsúcsa is.

Summer McIntosh megdöntötte Hosszú Katinka utolsó élő világcsúcsát. Fotó: Michael Reaves/ Getty Images North America

Hosszú Katinka a 2015-ös kazanyi világbajnokságon állította fel a 200 vegyes 2:06.12 perces világcsúcsát, ami egészen mostanáig élt. McIntosh azonban hétfőn 2:05.70-nel csapott a célba, ezzel 42 századot javított Hosszú korábbi rekordján.

McIntosh elárulta, ez volt az egyik olyan rekord, amelynek a megdöntése régóta foglalkoztatta, többször közel járt már hozzá és boldog, hogy végre megcsinálta.

A tavaly Párizsban háromszoros olimpiai bajnokká váló McIntosh döntötte meg Hosszú Katinka másik ikonikus számában, 400 vegyesen is a magyar klasszis egykori világcsúcsát. A még mindig csak 18 éves kanadai lány 2023-ban javította meg Hosszú 2016-os riói olimpiai aranyat érő idejét a hosszabb vegyes számban.

Hosszú Katinka legfontosabb trónjait Summer McIntosh foglalta el

Summer McIntosh a 2022-es budapesti vb-n robbant be igazán, amikor először elfoglalta Hosszú Katinka trónjait, 200 és 400 méteres vegyesúszásban is ő szerezte meg az aranyérmet a korábbi vb-ken rendre győztes magyar Iron Lady elől.

A kanadai csodaúszó tavaly a budapesti rövidpályás vb-n is tarolt, és akkor lapunknak nagy tisztelettel beszélt Hosszúról: