Elképesztő dolgokat mondott Hosszú Katinkáról a kanadai sztárúszó

Amikor Summer McIntosh először járt Budapesten, még Hosszú Katinka volt a 400 vegyes királynője. A 2022-es budapesti világbajnokságon az akkor még csak 16 éves kanadai lány a Duna Arénában lett először világbajnok a csúcsformájától már messze került Hosszút is megelőzve. A rá következő évben, 2023 áprilisában pedig a valaha volt legjobb Katinkát is „legyőzte”, amikor megdöntötte Hosszú 2016-os riói olimpián úszott világcsúcsát (4:26,36), aminek hat éven át a közelébe sem férkőzött senki.

Summer McIntosh három arannyal távozott Budapestről. Fotó: Andrea Masini

Amikor megállítottuk Summer McIntosht a vegyes zónában egy rövid interjúra a múlt heti budapesti rövidpályás vb-n, szinte gépiesen válaszolt a teljesítményére vonatkozó kérdésre, aztán egyből felderült az arca, amikor szóba hoztuk Hosszút.

– Katinka egyértelműen olyasvalaki, akire egész karrierem alatt felnéztem, különösen, hogy nagyon hasonló számokban versenyzünk – árulta el lapunknak Summer McIntosh a Duna Arénában. – Ő minden idők egyik legjobb női úszója ezekben a számokban, és nagyon is inspirált engem, ahogy úszóként felnőttem. Megtisztelő, hogy a nevemet ma már egy lapon említik az övével.

Hasonlót vitt véghez Párizsban, mint Hosszú Katinka Rióban

McIntosh nem véletlenül fogalmazott így, hiszen idén a párizsi olimpián három egyéni aranyat és egy ezüstöt szerzett, épp mint Hosszú Katinka Rióban. A kanadai klasszis ezután tért vissza Budapestre, ahol a rövidpályás vb-n is kitett magáért: 200 pillangón, 400 vegyesen és 400 gyorson is világcsúccsal nyert, ami mellé 200 háton egy ezüstöt, a 4×100 méteres gyorsváltóval pedig egy bronzot is hozzátett.

– Őszintén szólva előzetesen fogalmam sem volt, hogy mi sülhet ki ebből a vb-ből – fogalmazott McIntosh. – A rövid pálya mindig nagyon más, mint a nagymedencés versenyek, nehéz a kettőt összehasonlítani. Nagyon örülök, hogy végül ilyen jól sikerült ez a vb.

A legkülönlegesebb sikere talán az volt, hogy 400 vegyesen megdöntötte a spanyol Mireia Belmonte Garcia 2017-es világrekordját (4:18,94), így immáron nagymedencében és rövidpályán is övé a szám csúcsa (4:15,48).

– Azt gondoltam, hogy ennek a rekordnak a megdöntése lesz az egyik legnehezebb feladat. A legvadabb álmomban sem gondoltam, hogy 4 perc 15 másodpercet teljesítek – mondta a rekordjáról.

Summer McIntosh: Imádom a Duna Arénát, segített a világcsúcsokban

Elképesztően sok világcsúcs született a Duna Arénában rendezett vb-n. Összesen 30 világrekordot regisztráltak, ennyi korábban egy világbajnokságon sem született.

– Szeretem Budapestet, úgy általában véve is csodálatos hely, és mindig nagyon jó itt versenyezni – válaszolta kérdésünkre McIntosh, hogy mi lehetett a budapesti viadal titka. – Imádom ezt a medencét, a lelátók rendre tele voltak, ami csodálatos és felvillanyozó volt. A Duna Arénában áramló energia biztosan hozzátett az összes úszásomhoz itt, a hangulat segített kihozni magamból a legjobb eredményeket.

McIntosh anyagilag sem járt rosszul Budapesten, hiszen a World Aquatics minden világcsúcsért 25 ezer dollár pénzjutalmat fizet. A kanadai lánynak így csak ezekből összejön 75 ezer dollár, ami mellé még az érmei után is kap pénzt a világszövetségtől.

– Hogy mi lesz jövőre? Még nem igazán tudom. Ez a vb nagyszerű kezdete volt a szezonomnak az olimpia után, szóval csak szeretném továbbvinni ezt a lendületet – fogalmazott McIntosh, aki már a szingapúri nagymedencés vb-re készülhet, ami 2025 nyarán az év legfontosabb úszóversenye lesz.