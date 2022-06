Hosszú Katinka újra huszonegy éves lett a magyar közönség miatt

– Az idő bosszantó, de ha megnézzük, mindenki lassabban úszott. A fiúknak áttették a 400 vegyest a vb utolsó napjáról az elsőre, a lányoknak maradt a legvégén. Régen is emiatt szívtam, mert egy nyolcnapos verseny végére elfáradunk. Még akkor is, ha nem vállalok annyi számot, mert végig ott kell lenni fejben és fizikailag. A fokozott készültségi állapot sokat kivesz az emberből, szerintem mindenki tudott volna jobb időt a döntőben, ha korábban rendezik meg ezt a számot.

Hosszú az eredménysorával picit javított a tavaly a tokiói olimpián nyújtott teljesítményén, hiszen ott ötödik lett 400 vegyesen, s ugyanúgy hetedik 200 vegyesen, a harmadik számában pedig (akkor 200 háton, most 200 pillangón) szintén nem jutott be a döntőbe. Hálás a közönségnek, hogy most érem nélkül is pozitív volt a fogadtatása.

– Úgy érzem, sikerült átadni az embereknek, hogy nemcsak az arany vagy az érem számít, hanem döntőben úszni is nagy teljesítmény. Azt vettem észre, hogy a hangos szurkolás nemcsak nekem szólt, hanem minden magyarnak, aki küzdött a vízben, és ez jó.

Ez a mostani vb nem a sikerekről szólt, mégis magasra teszem. Talán nem olyan magasra, mint a 2017-es hazai vb-t, amelyen kétszer is győztem, de magasra. Az idei vb másmilyen volt, mint a többi. Ez nem sportolóként, hanem emberként volt nagyon kedves nekem.

Elbúcsúzott a hazai közönségtől Fotó: Kovács Tamás

A Duna Arénában uralkodó hangulat is kellett ahhoz, hogy Hosszú tizenkét év után újra meg tudjon nyílni a közönségnek egy futama előtt. Legutóbb a 2010-es margitszigeti Eb-n, 21 évesen tette meg azt, amit most.

– Tizenkét éve most először fordult elő, hogy a bevonulásnál nem hallgattam zenét, hanem a közönségre koncentráltam, hallani akartam a szurkolást, amit nagyon köszönök.

Továbbra is készül az augusztus 11-én kezdődő római Eb-re, amelyen gyarapítaná az érmei számát, hogy közeledjen a százhoz.

Egyetlen európai versenyző voltam a 400 vegyes döntőjében, ami jó jel az augusztusi Eb-re nézve, sőt kétszáz vegyesen is második lettem az európaiak között. Rajta vagyok az ügyön, hogy növekedjen az érmeim száma.

Hosszú a vb-trónját megkaparintó Summer McIntoshra is kitért. A mindössze 15 éves kanadai juniorvilágcsúccsal lett aranyérmes Budapesten.

– Vele kapcsolatban az a kérdés, hogyan éli majd meg a lányból nővé válást, mert sose lehet tudni, hogy ez miként hat valakire. Azt látom, hogy gyönyörűen úszik, és olyan részidőkre képest, mint amilyeneket én szoktam úszni, amikor formában voltam. Nem lenne rossz egyszer úgy kiállni ellene, hogy én is a régi vagyok.

Borítókép: Hosszú Katinka a vb-negyedik hely után is tudott mosolyogni (Fotó: MTI/Kovács Tamás)