Milák Kristóf, a vizes vb királya: Én is ember vagyok, elfáradtam

Milák Kristóf vastapsot kapott, miután átvette a második aranyérmét a hazai világbajnokságon. A közönség hálás a hősnek, aki a hátán cipeli a magyar válogatottat, hozza az eredményeket és mindig őszinte.

100 pillangón 50,14 másodperces idővel győzött, de előbújt az önkritikus énje.

– A második ötvenem nem volt olyan erős, mint terveztem, mindent megtettem, ez most ennyire volt elég. Jó versenyt akartam, azt legalább megkaptam. Szerettem volna ötven másodperc alá menni, de a világcsúcsra nem is gondoltam, az hülyeség lett volna – jelentette ki Milák, akinek az egyéni legjobbja 49,68, a szám világrekordját pedig az állítólagos mentális gondjai miatt távol maradó Caeleb Dressel tartja (49,45). Utalt is a hiányzó amerikaira a 22 éves magyar klasszis:

Biztos jó lett volna, ha van valaki mellettem, aki húz magával, de a gyengébb időben az is benne van, hogy ez a hetedik napom a vb-n. Én is ember vagyok, elfáradtam.

Gondolhatnánk, most legalább következik a jól megérdemelt pihenő. Igen ám, de augusztus 11-én máris kezdődik az Európa-bajnokság Rómában, úgyhogy nem lehet hosszasan hátradőlni, még két világbajnoki arannyal a nyakban sem.