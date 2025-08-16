Vaddisznók garázdálkodnak a Városmajorban + videó

Elszaporodtak a lakott területeken garázdálkodó vaddisznók a XII. kerületben, most a Városmajorban videóztak le egy kondát – írta a Híradó.hu. A vadállatok akadályozzák a közlekedést, széttúrják a kukákat, magánkertekben portyáznak.

A kerület vezetése igyekszik a homokba dugni a fejét,

mindössze azt jelentették be, hogy az állatok kilövése helyett humánusabb módszert támogatnának, például a disznók csoportos befogását, ám egyelőre úgy fest, a Kétfarkú Kutya Párt által vezetett önkormányzat továbbra is tétlenül nézi a problémát.