Vaddisznók garázdálkodnak a Városmajorban + videó

Egyelőre úgy fest, a Kétfarkú Kutya Párt által vezetett önkormányzat továbbra is tétlenül nézi a problémát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 14:42
Elszaporodtak a lakott területeken garázdálkodó vaddisznók a XII. kerületben, most a Városmajorban videóztak le egy kondát – írta a Híradó.hu. A vadállatok akadályozzák a közlekedést, széttúrják a kukákat, magánkertekben portyáznak. 

A kerület vezetése igyekszik a homokba dugni a fejét,

mindössze azt jelentették be, hogy az állatok kilövése helyett humánusabb módszert támogatnának, például a disznók csoportos befogását, ám egyelőre úgy fest, a Kétfarkú Kutya Párt által vezetett önkormányzat továbbra is tétlenül nézi a problémát.

Borítókép: Csapatban csatangolnak a vaddisznók a XII. kerületben (Forrás: Facebook)

