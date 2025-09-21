Kaotikus körülmények között zárult a tokiói atlétikai világbajnokság

A női 800-asok fináléja nyitotta az atlétikai vb záró estéjének programját, itt a kenyai Lilian Odira az utolsó métereken előzte meg a brt Georgia Hunter Bellt és utóbbi honfitársát, az olimpiai bajnok Kelly Hodgkinsont. A férfi 5000 méteren szintén hajráverseny döntött az érmekről, és abban az amerikaiak 1500-as olimpiai bajnoka, Cole Hocker a célegyenesben megelőzött mindenkit. Ezek után leszakadt az ég Tokióban, a női magasugrás döntőjét leállították, a férfi diszkoszvetőkét pedig el sem tudták kezdeni.

A tokiói atlétikai vb zárónapján óriási esőzés volt, a férfidiszkoszvetés mellett a férfi 4×400 méteres váltót is befolyásolta (Fotó: Yomiuri/Kunikiho Miura)

Esős zárás a tokiói atlétikai vb-n

A férfi 4×400 méteres finálé résztvevői nem voltak ilyen szerencsések, nekik futniuk kellett, ilyen körülmények között teljesítette a kilenc staféta a négy kört. Azért kilenc, mert a szombati elődöntőben kiesett amerikai és kenyai négyes vasárnap reggel újra futhatott a döntőért, amiért Zambia egy nappal korábban mindkét csapatot akadályozta az egyik váltásnál. Reggel az amerikaiak megelőzték a kenyaiakat, és sikerült olyan időt elérniük, amellyel a döntőbe kerültek. A legnagyobb esélyes azonban még így is Botswana volt, és az afrikai nemzet végül nyerni is tudott az amerikaiak előtt úgy, hogy az egyes pályán gyakorlatilag bokáig állt a víz a döntő közben.

A nők hasonló számának rajtjára az eső intenzitása csökkent, így lényegesen emberibb viszonyok között futottak a csapatok, és az amerikaiak – a vártnak megfelelően – utcahosszal nyertek,

a mostoha körülmények ellenére pedig 3:16,61 perccel minden idők ötödik legjobb eredményét produkálták.

Miután a tízpróba utolsó, 1500 méteres versenyszámát követően a német Leo Neugebauer megőrizte az első helyét, így ő ünnepelhetett világbajnoki címet, a futódöntők a két 4×100-zal zárultak. Előbb a nők következtek, akiknek a férfi 4×400-asokhoz hasonlóan szakadó esőben kellett futniuk, végül az Egyesült Államok Jamaica és Németország előtt győzött. A férfi 4×100-asok elődöntőiben Jamaica egy rossz váltás miatt kiesett, így ebben a számban is az amerikaiak győztek – a kanadai és a holland négyes előtt.