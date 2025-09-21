atlétikai vbAleknaatlétikai világbajnokságdiszkoszvetéseső

Kaotikus körülmények között zárult a tokiói atlétikai világbajnokság

Az időjárás nem volt kegyes a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság záróprogramjához, ennek ellenére remek színvonalú döntőket rendeztek vasárnap a Nemzeti Stadionban, ahol az amerikaiak négy fináléban diadalmaskodtak. A férfidiszkoszvetés jókora csúszással, már az atlétikai vb záróünnepsége után kezdődött csak el az esőzés miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 16:10
Mykolas Alekna bírt a körülményekkel, de a legvégén elbukta az aranyérmet (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
A női 800-asok fináléja nyitotta az atlétikai vb záró estéjének programját, itt a kenyai Lilian Odira az utolsó métereken előzte meg a brt Georgia Hunter Bellt és utóbbi honfitársát, az olimpiai bajnok Kelly Hodgkinsont. A férfi 5000 méteren szintén hajráverseny döntött az érmekről, és abban az amerikaiak 1500-as olimpiai bajnoka, Cole Hocker a célegyenesben megelőzött mindenkit. Ezek után leszakadt az ég Tokióban, a női magasugrás döntőjét leállították, a férfi diszkoszvetőkét pedig el sem tudták kezdeni. 

A tokiói atlétikai vb zárónapján óriási esőzés volt, a férfidiszkoszvetés mellett a férfi 4x400 méteres váltót is befolyásolta
A tokiói atlétikai vb zárónapján óriási esőzés volt, a férfidiszkoszvetés mellett a férfi 4×400 méteres váltót is befolyásolta (Fotó: Yomiuri/Kunikiho Miura)

Esős zárás a tokiói atlétikai vb-n

A férfi 4×400 méteres finálé résztvevői nem voltak ilyen szerencsések, nekik futniuk kellett, ilyen körülmények között teljesítette a kilenc staféta a négy kört. Azért kilenc, mert a szombati elődöntőben kiesett amerikai és kenyai négyes vasárnap reggel újra futhatott a döntőért, amiért Zambia egy nappal korábban mindkét csapatot akadályozta az egyik váltásnál. Reggel az amerikaiak megelőzték a kenyaiakat, és sikerült olyan időt elérniük, amellyel a döntőbe kerültek. A legnagyobb esélyes azonban még így is Botswana volt, és az afrikai nemzet végül nyerni is tudott az amerikaiak előtt úgy, hogy az egyes pályán gyakorlatilag bokáig állt a víz a döntő közben.

A nők hasonló számának rajtjára az eső intenzitása csökkent, így lényegesen emberibb viszonyok között futottak a csapatok, és az amerikaiak – a vártnak megfelelően – utcahosszal nyertek

a mostoha körülmények ellenére pedig 3:16,61 perccel minden idők ötödik legjobb eredményét produkálták.

Miután a tízpróba utolsó, 1500 méteres versenyszámát követően a német Leo Neugebauer megőrizte az első helyét, így ő ünnepelhetett világbajnoki címet, a futódöntők a két 4×100-zal zárultak. Előbb a nők következtek, akiknek a férfi 4×400-asokhoz hasonlóan szakadó esőben kellett futniuk, végül az Egyesült Államok Jamaica és Németország előtt győzött. A férfi 4×100-asok elődöntőiben Jamaica egy rossz váltás miatt kiesett, így ebben a számban is az amerikaiak győztek – a kanadai és a holland négyes előtt.

Mindeközben a női magasugrók versenye még egyszer félbeszakadt, a férfi 4×100 után viszont az utolsó ugrásokra is sor került. A számot az ausztrálok olimpiai másodikja, Nicola Olyslagers nyerte 2,00 méteres eredménnyel, mögötte pedig nagy meglepetésre a lengyel Maria Zodzik lett a második szintén 2,00 méterrel. Az MTI megjegyezte, hogy az olimpiai és vb-címvédő ukrán Jaroszlava Mahucsih 1,97-tel harmadik lett, holtversenyben a szerb Angelina Topiccsal.

Mykolas Alekna végérvényesen édesapja nyomdokaiba lépett
Mykolas Alekna közel volt ahhoz, hogy végérvényesen édesapja nyomdokaiba lépjen (Fotó: POOL/Antonin Thiullier)

Alekna helyett Stahl világbajnoki címe férfidiszkoszvetésben

A férfidiszkoszvetés döntője már a záróünnepség után, többszöri halasztás követően kezdődött, és ugyan az eső alábbhagyott, a folyamatos takarítás ellenére így is többen elcsúsztak a dobókörben. Néhányan zoknit húztak a cipőjükre, de ez sem segített, a visszatérő intenzívebb esőzés miatt pedig rengeteg rossz kísérlet volt. Sokáig úgy tűnt, a káoszból végül a litvánok kétszeres olimpiai és világbajnok klasszisa, Virgilijus Alekna fia jön ki a legjobban: a világcsúcstartó Mykolas Alekna – akinek bátyja, Martynas is finalista volt – 67,84 méterrel az egész viadal utolsó előtti dobásáig vezetett. 

Ám akkor a svéd Daniel Stahl 70,47 méterig jutott, Aleknának pedig már nem volt válasza, Stahl lett tehát a világbajnokság utolsó aranyérmese.

A magyar küldöttség Halász Bence bronzérmének köszönhetően az amerikaiak által nagy fölénnyel megnyert éremtáblázat 41. helyén zárta a tokiói atlétikai világbajnokságot.

 

