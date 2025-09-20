Egy idegbecsípődésen múlt tévesen megbélyegzett olimpiai bajnokunk címvédése

– A riói olimpia és az azt megelőző időszak miért sikerült kevésbé jól?

– Rióban is nyernem kellett volna, már csak azért is, mert a tádzsik Dilshod Nazarov 79 méter alatti dobással győzött. Jó formában is érkeztem, de hetekkel a verseny előttől kezdve a mellizmomban szúrást érkeztem, és egyetlen orvos sem jött rá, mitől. A karomat nem tudtam teljesen kinyújtani, nem csoda, hogy nem tudtam akkorát dobni, és végül hetedik lettem. Aztán az olimpia után tartottunk itt egy ünnepséget, és a könyvelőnk csontkovácsként dolgozó férjét megkérdeztem, hogy mi lehet a fájdalmam oka. Még ott átgyúrt engem, ettől másnap sokkal jobban fájt, de két nap múlva már semmi bajom nem volt, és azóta sincsen. Mint kiderült, a nyakamnál csípődött be egy ideg, és a mellizmomnál jött ki a fájdalom. Ennyin múlott egy másik olimpiai aranyérem.

– A korábbi forma és eredmények ezután sem tértek vissza, ez is ennek köszönhető?

– Igen, tulajdonképpen ez a nyakideg-becsípődés jelentette a fordulatot, mert akkor hetekig máshogy dobtam, máshová terheltem, és onnan nem volt visszaút. Az akkoriban átélt műtétek segítettek, de emiatt már mégsem tudtam úgy dobni, mint régen.

Pars Krisztián egy első, két negyedik és egy hetedik helyet szerzett olimpiákon (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

– 2018 elején egy doppingvétség miatt másfél éves eltiltást is kapott, bizonyára az is hátráltatta a sikeres visszatérést.

– Megtörtént, elismertem, bűnhődtem is érte, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nem teljesítményfokozót szedtem, és más országokban ezért a vétségért nem feltétlenül járt volna ilyen hosszú eltiltás. A másfél év alatt csak négy hónapig nem edzettem, a maradék részben idejöhettem kalapácsot vetni reggelente azzal a feltétellel, hogy abban az időben senki más nem lehetett a pályán.

– Addigra majdnem mindent elért, mi adott mégis motivációt a folytatáshoz?

– Abban az időszakban volt egy rosszul sikerült műtétem is, ráadásul anyagilag is összeroppantam, de a bizonyítási vágy és egy ötödik olimpiai szereplés is hajtott. A dobókörben történt forgások viszont már nem teltek el fájdalom nélkül, így utóbbi sajnos nem sikerült: Tokióba és Párizsba sem jutottam ki.

– Az utolsó világversenye a 2022-es müncheni Európa-bajnokság volt, egy évre rá a budapesti atlétikai vb-n már nem lehetett ott. Az 1998-as hazai Eb-n pedig még nem. Emiatt maradt hiányérzet önben?

– A müncheni Eb-n három érvénytelen kísérlettel búcsúztam, máig nem értem, hogy egy selejtezőben a német szurkolóknak miért kellett összevissza tapsolgatniuk, amikor kértem, hogy ne tegyék. Nem tudtam úgy koncentrálni, márpedig nekem nagyon fontos a belső egyensúly a dobásoknál. A hazai vb előtt pedig én már túl voltam karrierem csúcspontján, volt több ügyes fiatal, akik akkor jobban kiérdemelték a részvételt. Azért megjegyezném, hogy amikor én voltam annyi idős, mint két éve ők, akkor messze nem voltak ilyen lehetőségeim és ilyen körülmények, mint amilyenek 2012 óta Magyarországon vannak.

Halász Bence és a férfi-kalapácsvetés jelene

– A magyar atlétika önnek is köszönhető fejlődésével az is együtt járt, hogy a tokiói világbajnokságon is nagyobb volt a küldöttség, egyre többen vannak a világ élvonalában, így már nem annyira magányosak, mint anno ön volt.

– És ezt meg kell becsülni. Ahogy a klubjaikat is, ahol a körülményeknek köszönhetően az egyre képzettebb edzők egyre jobb versenyzőket tudnak kinevelni. Több egyesületnek is vannak nemzetközileg is elismert atlétái, már futó- és ügyességi számokban is.

– Beszélgetésünk egyik apropója éppen a vasárnap záruló tokiói vb, ahol három szombathelyi kalapácsvető volt finalista, és közülük a szintén Dobó SE-s Halász Bence újabb érmet szerzett a magyar atlétikának kedden. Őt bevallottan ön is inspirálta gyermekként és elmondása szerint a döntő előtt is kommunikáltak telefonon, de milyen a viszonyuk jelenleg?

– Még ma is jó a kapcsolatunk. Amilyenek nekem voltak Gécsekék, olyan lehettem én neki, azzal a különbséggel, hogy én a szövetség felkérésére mentoráltam is Bencét másfél évig: elmondtam neki minden olyan tapasztalatomat, ami a nemzetközi versenyeknél fontos lehet. Alaposan átbeszéltük a dolgokat, kölcsönösen bíztunk egymásban, és boldog vagyok, ha ez is hozzájárult az elmúlt években szerzett sikereihez. Nagyon örülök Bencének!

Merlin Hummel, Ethan Katzberg és Halász Bence (b–j) zártak az idei vb dobogóján (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

– Halász Bence úgy lett újra világbajnoki bronzérmes, hogy 2008 óta nem volt ilyen erős a férfi-kalapácsvetés mezőnye. Legalábbis abból a szempontból biztosan, hogy hányan dobtak már idén 81 méter felett. Mi okozta ezt a hullámvölgyet az elmúlt évtizedekben?

– A jelenlegi egy jó generáció, itt valóban többen tudnak nagyokat dobni. Én pályafutásom során „csak” ötször dobtam 82 méter felett, de kiegyensúlyozott voltam, és volt hetven darab 80 méter feletti kísérletem versenyeken. Nekem anno Murofusi Kódzsi, majd Primoz Kozmus és Pawel Fajdek voltak a nagy ellenfeleim: ők dobtak nálam nagyobbakat, ám összességében ritkábban. Jelenleg Bencének egyszerre több riválisa van, de minden korszaknak megvannak a maga szépségei.

– Noha a kanadai Ethan Katzberg új világbajnoki rekorddal védte meg a vb-címét, a valaha volt 13 legnagyobb dobáson továbbra is két szovjet kalapácsvető osztozik, még az 1980-as évekből. Mekkora esélye lehet annak, hogy Jurij Szjedih és Szergej Litvinov legendás eredményeit valaki megdönti a mostani korosztályból?

– Nem sok, azért, mert ők ketten három forgásból dobták el a kalapácsot, a mostaniak pedig négyből csinálják. Márpedig négy forgás esetén szinte lehetetlen tökéletesen időzíteni az eldobást, a szovjetek viszont nagyobb erőkart használva, sokkal nagyobb izomerővel rendelkezve képesek voltak háromból megcsinálni a mozdulatot. Az akkori erőt próbálják kompenzálni ma gyorsasággal, de teljesen nem lehet kipótolni, akkora ereje a maiak közül senkinek nincsen. Fajdek néhányszor próbálkozott, rá is ment a dereka… Katzberg sem véletlenül tudott eddigi karrierje során csak ötször 83 méter fölé jutni, közülük háromszor kedden. De hátha Bencének a fontos pillanatokban majd többször sikerül, miközben egészséges marad!