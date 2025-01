Olimpiai bajnokunk ételfutárnak állt, és csípősen reagált a gúnyos megjegyzésekre

„Esetleg ha valaki még nem olvasott ma híreket…, igen, dolgozom” – tudatta a Facebook-oldalán Pars Krisztián egy sírva nevetős hangulatjellel, és a bejegyzésében itt láthatóak a #vanakineksemmisemjó és a #nemszégyenamunka hashtag is, szúrta ki a Vaol.hu.

Pars Krisztián 2012-ben, Londonban lett olimpiai bajnok Fotó: AFP

Pars Krisztián október vége óta munkanélküli volt

Részletesen a Nyugat.hu írta meg a történetet. A 42 éves Pars Krisztián elmondta, valóban ételfutárként dolgozik, de megjegyezte, nemcsak ételt szállít, bolti bevásárlásokat is intéz. Jelenleg főállású édesapa, ám délelőtt tíz óra után van pár szabad órája, késő délután szintén, és úgy gondolta, hasznosan tölti el az idejét. Január elején jelentkezett a cégnél, ahol dolgozik, nemrég alá is írták a szerződést, és két napja kezdte el a futárkodást. Mint mondta, 2023. október 21-én járt le a sportolói szerződése a Dobó SE-nél, azóta gyakorlatilag munka nélkül volt. Az olimpiai aranyért kapja az életjáradékot, de azután nem fizetnek tb-járulékot, igaz, adózni sem kell.

A munka igazi pörgés, ez az, ami megtetszett neki benne. Szeret autót vezetni, az elmúlt huszonöt évben minden versenyre, ahová csak lehetett, autóval ment, most is a saját autóját használja, és saját magának osztja be az idejét. Napi öt-hat órát dolgozik – mondta el a Nyugat.hu portálnak.

Pars Krisztián a 2012-es londoni olimpián nyerte meg a kalapácsvetést, 2012-ben és 2014-ben Európa-bajnok volt, és kétszeres vb-ezüstérmes (2011, 2013).