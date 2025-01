Mikel Arteta figyelmeztette a Liverpool csapatát és meglepő dolgot árult el

Szombaton a listavezető Liverpool, Szoboszlai Dominik csapata a kiesés elkerüléséért küzdő Ipswichet fogadja. Arne Slot vezetőedző 17 bajnoki óta veretlen együttesének papíron nem okozhat gondot a jóval gyengébb játékerőt képviselő, 18. helyen álló Ipswich legyőzése. Érdekesség, hogy Slot pénteki sajtótájékoztatóján a középpályásai helyzetéről is beszélt, de Szoboszlairól „elfeledkezett”. A második helyezett Arsenal, Mikel Arteta csapata számára is kötelező a győzelem a húszcsapatos mezőnyben 17. helyen álló Wolverhampton vendégeként.

Martin Ödegaard gólja a Dinamo Zagreb ellen, Mikel Arteta csapata jól áll a BL-ben is Fotó: AFP

Az Arsenal a Bajnokok Ligájában szerdán hazai pályán 3-0-ra nyert a Dinamo Zagereb ellen, és a BL alapszakaszában a jövő szerdai utolsó forduló előtt a harmadik helyen áll. Nagyon jó az esélye, hogy közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, vagyis nem kell a rájátszásban pályára lépnie. Ami az éllovas, mind a hét meccsét megnyerő Liverpool esetében már kőbe van vésve.

Az Arsenal BL-meccsét William Saliba és Myles Lewis-Skelly is kihagyta sérülés miatt, a jövő héten már bevethetőek lesznek, de talán a hét végén is. Két támadó, Bukayo Saka és Gabriel Jesus viszont már korábban hosszú időre kidőlt, ami hatalmas érvágás az Ágyúsoknak. Bár Kai Havertz, Gabriel Martinelli és Leandro Trossard is termeli a gólokat, tavaly Saka volt a legeredményesebb Arsenal-játékos a 16 találatával. Nem mellesleg ő az Arsenal legértékesebb futballistája a maga 150 millió eurós becsült árával. Gabriel Jesus elülső keresztszalag-szakadása egyéves kihagyást is jelenthet, Saka a decemberi combizomszakadása után jó esetben márciusban visszatérhet. Az Arsenal mai sajtótájékoztatójáén Mikel Arteta elmondta, hogy a téli átigazolási szezonban mindenképpen szeretnének erősíteni a támadósorban.

Mikel Arteta: Továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk

– Kevesen vagyunk ahhoz képest, hogy milyen sok meccs vár ránk – szögezte le az Arsenal trénere, aki elárulta, konzultál a játékosaival, hogy szerintük ki lenne a jó választás. Arteta szerint, ha a játékosai ismerik a kiszemeltet, olyan információk birtokába is jut, amik túlmutatnak a szikár statisztikákon.

– Nagyszerű, ha egy játékos sok gólt tud lőni. De hogyan dolgozza fel, ha hat-hét meccsen nem szerzett gólt? Engem ez is érdekel – jegyezte meg a szakvezető.

Arteta a sajtótájékoztatón egyfajta figyelmeztetést küldött a tabellán éllovas Liverpoolnak – a szavait Liverpoolban is így értelmezik.

– Nincsenek jelentős különbségek a bajnoki címért zajló versenyfutásban, és a múlt hétvége is megmutatta, hogy gyorsan változhatnak a dolgok – jegyezte meg Arteta. Ezzel utalhatott arra is, hogy a Liverpool úgy nyert 2-0-ra a Brentford otthonában, hogy a 90. percben még 0-0 volt az állás; az Arsenal pedig hazai pályán 2-0-s vezetésről hullajtott pontokat az Aston Villa ellen (2-2).

– Készen kell állunk, mert még nagyon hosszú az út, és úgy érzem, hogy továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk – szögezte le Mikel Artetata.