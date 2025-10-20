Kapás Boglárka megrendítő vallomása a gyászról: „Nekem jólesett volna, ha…”

Tavaly decemberben a férje, Telegdy Ádám karjaiba menekült az utolsó úszása után Kapás Boglárka a budapesti rövid pályás világbajnokságon. Azóta eltelt már több mint tíz hónap, és a 2016-os riói olimpián bronzérmes, majd 2019-ben világbajnok korábbi klasszis nehezen dolgozta fel a visszavonulását, pontosabban szokta meg az új életét. Kapás Boglárka a 777-nek adott interjúban a hitről és a gyászról is beszélt – utóbbiból sajnos kijutott neki, kishúga elvesztése után idén az édesapja is elment.

Kapás Boglárka a gyászról és az úszás utáni életéről is beszélt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás

– Azzal, hogy abbahagytam az úszást, az volt bennem, hogy meghal egy énem, a sportoló énem – fogalmazott a visszavonulásáról Kapás Boglárka. – Aztán szépen lassan rájöttem a pszichológusom segítségével, hogy nem halt meg senki, hanem ezeket az értékeket, amiket megszereztem mint sportoló, már nem a vízben, de a medencén kívül ugyanúgy hasznosítani fogom, csak meg kell találnom a módját, hogy hogyan.

Kapás és a szintén olimpikon úszó férje, Telegdy Ádám épp egy Budapest belvárosi kávézó megnyitásán dolgoznak, ami kitöltheti az új életét. Mint fogalmazott, ez egy szerelemprojekt nekik, bár tisztában vannak a buktatóival is. Ugyanakkor az úszástól sem akar végleg elszakadni, gyerekekkel szeretne foglalkozni.

Kapás Boglárka: A hit a nehéz időkben válik igazán fontossá

Eddig nem sokat lehetett tudni arról, hogy Kapás Boglárka hívő ember, de most elárulta, hogy kiskorától így nevelték, ugyanakkor a nehéz időkben találta meg ennek a fontosságát.

– Kiskoromban, talán tízévesen elsőáldozó voltam, és addig, meg sok évig utána is minden vasárnap mentünk anyukámmal a templomba, minden este imádkoztunk – mesélte. – Szóval engem hívőnek neveltek. Aztán ez a rendszeres templomba járás sajnos kikopott, ahogy serdültem, egyre több versenyem lett, már nyilván hétvégén is, emiatt picit lazult bennem ez az egész. De az elmúlt 5-10 évben elkezdett kialakulni az én saját hitrendszerem.

Nyilván a nehéz időkben látja igazán az ember, hogy mennyire fontos a hit, hogy miért is van olyan, hogy hit, meg hogy templomba járnak az emberek. Szóval nagyon fontosnak tartom.

Kapás Boglárka néhány éve veszítette el a húgát, idén pedig az édesapja is elhunyt.