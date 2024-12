Kapás Boglárka az utolsó úszása után a férje karjaiban veszett el

Régóta tudtuk, hogy Kapás Boglárka a budapesti rövidpályás úszó-világbajnokságon fejezi be a pályafutását, hiszen már az év elején bejelentette, hogy 2024 végén visszavonul. Korábban elbúcsúzott már az országos bajnokságon és a párizsi olimpián is, de az utolsó úszása ma jött el a Duna Arénában, ahol a 400 vegyes előfutamában 4:37,46 perces idővel a 16. helyen végzett, így nem jutott be a döntőbe.

Kapás Boglárka befejezte a pályafutását (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kapás Boglárka három számban indult a hazai vb-n, és egyszer sem volt lehetősége az esti programban úszni, mivel korábban 400 gyorson a 17., 200 pillangón a 14. helyen végzett, így azokban sem jutott tovább az előfutamokból. A 31 éves klasszis nem a csúcson hagyta abba az úszást, de az utolsó éve már bevallottan nem is erről szólt, hanem egy utazás volt, amelyben megpróbált elszakadni attól, ami addig kitöltötte az életét: az úszástól.

Karrierje utolsó úszása után a medencéből kiszállva az első útja a férjéhez, Telegdy Ádámhoz vezetett, akinek elveszett a karjaiban. Ennél az ösztönös gesztusnál jobban semmi sem szimbolizálhatja Kapás érzelmekkel teli útját: az úszás után kezdődhet egy új élet.

Erre utalt a példaképe, a legendás Egerszegi Krisztina a vb előtt neki küldött üzenete is, amelynek hatására Kapás elsírta magát.

„Kívánom neked, hogy az úszás befejeztével is találd meg álmaidat az életben, legyen sikerekben részed, és ha netalántán nehézségekkel találod magadat szembe, akkor is mindig bízz magadban, mert eddig is bebizonyítottad, hogy bármire képes vagy!” – üzente Egerszegi.

Kapás legutóbb a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián lehetett volna a csúcson, ahol 200 pillangón az aranyérem volt a célja, ám a játékok előtt családi tragédia érte, amit sokáig képtelenség volt feldolgozni. A súlyos lelki teherrel is közel járt a dobogóhoz, a negyedik helyen végzett az olimpiai döntőben. Legnagyobb sikerét a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon érte el, amelyen 200 pillangón győzött, a 2016-os riói olimpián pedig 1500 méteres gyorsúszásban volt bronzérmes.

Kapás Boglárka: Azt hittem, még bemelegíteni sem fogok tudni

– Különböző érzelmek kavarogtak bennem egész reggel, el is törött a mécses, az hittem, még bemelegíteni sem fogok tudni, hányingerem is volt – fogalmazott Kapás Boglárka az utolsó úszása után. – Ilyen felfokozott érzelmi állapotban nem is volt ez olyan rossz.

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke virágcsokorral köszöntötte, a Duna Aréna közönsége pedig felállva tapsolva búcsúzott tőle.

– Az egész évem erről a búcsúról szólt, ami során megtettem sok fontos lépést. Szépen lépkedtem, így az utolsó úszás nem volt annyira drasztikus, mint amire számítottam. Jó élmény volt, pláne itt a hazai közönség előtt. Pedig tartottam az utolsó úszástól, de utólag visszagondolva már az olimpián elbúcsúztam úgy igazán, az volt a legnehezebb, ez a rövidpályás vb már a ráadás volt. Az utolsó hosszon még azért beletettem egy olyan hajrát, ami bennem volt, éreztem, ahogy a közönség velem ússza ezt a négyszáz métert.

A 400 vegyes másik magyar indulója, Jackl Vivien 4:35,61 perces idővel a 14. helyen végzett.