Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Kevesen verik át így Sinnert, aki aztán történelmet írt Bécsben + videó

A papírformának megfelelően az első két kiemelt, Jannik Sinner és Alexander Zverev vívta a bécsi ATP 500-as torna döntőjét, amelyet végül az olasz kiválóság nyert meg 3:6, 6:3, 7:5-re. Sinner a tornagyőzelem mellett az 50. sikerét is elkönyvelhette top tízes játékossal szemben.

2025. 10. 27. 10:43
Jannik Sinner a negyedik tornagyőzelmét aratta 2025-ben Fotó: Tobias Steinmaurer Forrás: APA/AFP
Pályafutása során másodszor nyerte meg a bécsi ATP-tornát Jannik Sinner, aki a győzelemig vezető úton mindössze egyetlen szettet bukott el, azt is az Alexander Zverev elleni döntőben. Persze akadtak nehéz pillanatai is a menetelésnek, Alekszandr Bublik például az egyik szervájával alaposan megtréfálta a világranglista második helyezettjét.

Sinnert ezúttal sem lehetett megállítani
Sinnert ezúttal sem lehetett megállítani (Fotó: Tobias Steinmaurer/APA/AFP)

Bublik-ász Sinner ellen:

Visszatérve a fináléra, Zverev az első játszmában jobban koncentrált az akkor még gyengén szerváló olasznál, a folytatásban viszont összekapta magát Sinner, és végül 2 óra 30 perces csatát követően, 2023 után másodszor megnyerte a bécsi viadalt.

Sinner rekordjai

Az idén negyedik tornagyőzelmét arató 24 esztendős klasszis történelmet írt, az elődöntőben az Alex De Minaur elleni 6:3, 6:4-es sikere volt az 50. diadala top tízes játékosok ellen, s ezzel ő lett az első a 2000-s években – pontosabban 1998 vagy azután – született férfi teniszező, aki elérte ezt a mérföldkövet – majd a döntőben egyből hozzáírhatta az ötvenegyediket.

A Davis-kupa-szereplést lemondó olasz kiválóság egymás után a második évben szerepelt legalább nyolc döntőben, ilyenre Novak Djokovics 2015–2016-os teljesítménye óta nem volt példa, a fedett kemény pályás mérkőzéseket tekintve pedig sorozatban már 21 győzelemnél jár, az open érában erre csak John McEnroe, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, Roger Federer, Djokovics és Andy Murray volt képes korábban.

 

