Döbbenetes, ami a New York Marathon befutójánál történt, ezt látni kell! + videó

A férfiaknál a kenyai Benson Kipruto 2:08:09 órás idővel győzött, míg honfitársa Hellen Obiri 2:19:51-es pályarekorddal nyerte a női versenyt vasárnap a New York Marathonon. Döbbenetes, hogy Kipruto célfotóval győzött!

2025. 11. 02. 18:45
A kenyai Benson Kipruto (balra) hajszállal nyert honfitársa, Alexander Mutiso előtt Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
A New York Marathonon Benson Kipruto az utolsó ötven méteren teljes sebességgel futott, hogy visszatartsa Alexander Mutiso késői támadását, és célfotóval előzte meg honfitársát, míg a 2021-es győztes, szintén kenyai Albert Korir lett a harmadik.

A győztes Kipruto melltt Mutiso sem tűnt csalódottnak
A győztes Kipruto melltt Mutiso sem tűnt csalódottnak (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kipruto és Obiri – Kenya tartolt New Yorkban

A nőknél is kenyai versenyzők végeztek az első három helyen. A párizsi olimpián bronzérmes Hellen Obiri, aki 2023-ban nyert, vállvetve futott a második helyen végző Sharon Lokedivel, majd az utolsó kanyar előtt elhúzott, és a 2:19:51 órás idejével megdöntötte Margaret Okayo 22 éves pályacsúcsát (2:22,31), a harmadik a tavalyi győztes Sheila Chepkirui lett.

 

Eredmények:

férfiak:

  1. Benson Kipruto (Kenya) 2:08:09
  2. Alexander Mutiso (Kenya) 2:08:09 
  3. Albert Korir (Kenya) 2:08:57 
  4. Patrick Dever (Nagy-Britannia) 2:08:58 
  5. Matthias Kyburz (Svájc) 2:09:55

nők:

  1. Hellen Obiri (Kenya) 2:19:51 
  2. Sharon Lokedi (Kenya) 2:20:07 
  3. Sheila Chepkirui (Kenya) 2:20:24 
  4. Fiona O”Keeffe (Egyesült Államok) 2:22:49
  5. Annie Frisbie (Egyesült Államok) 2:64:12
     

 

