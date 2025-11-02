Döbbenetes, ami a New York Marathon befutójánál történt, ezt látni kell! + videó

A New York Marathonon Benson Kipruto az utolsó ötven méteren teljes sebességgel futott, hogy visszatartsa Alexander Mutiso késői támadását, és célfotóval előzte meg honfitársát, míg a 2021-es győztes, szintén kenyai Albert Korir lett a harmadik.

A győztes Kipruto melltt Mutiso sem tűnt csalódottnak (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Kipruto és Obiri – Kenya tartolt New Yorkban

A nőknél is kenyai versenyzők végeztek az első három helyen. A párizsi olimpián bronzérmes Hellen Obiri, aki 2023-ban nyert, vállvetve futott a második helyen végző Sharon Lokedivel, majd az utolsó kanyar előtt elhúzott, és a 2:19:51 órás idejével megdöntötte Margaret Okayo 22 éves pályacsúcsát (2:22,31), a harmadik a tavalyi győztes Sheila Chepkirui lett.